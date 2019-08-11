Общество
AP: ущерб от штормов и наводнений в США за полгода составил $1,2 млрдТАСС 14:02
Экономический ущерб, нанесенный штормами и наводнениями инфраструктуре 24 американских штатов за первую половину 2019 года, составил $1,2 млрд. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP), которое проанализировало соответствующие документы, опубликованные властями штатов.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:47, Вашингтон
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» победили грозненский «Ахмат» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:30
Финансы
Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам
Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при взрыве в Архангельской области.
Обновлено в 12:27
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено вчера в 11:59
Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» и поднялся на второе место в РПЛ
В матче пятого тура "красно-зеленые" разгромили на своем поле "Урал" - 4:0.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину
Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину.
Обновлено в 15:00
Музыка
Фанаты занимают очередь на концерт Дженнифер Лопес в Петербурге
В воскресенье, 11 августа, в СКК "Петербургский" на проспекте Гагарина состоится концерт американской певицы Дженнифер Лопес.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Майли Сайрус после развода с мужем замечена за поцелуем с девушкой
Американская певица Майли Сайрус, которая совсем недавно рассталась со своим мужем – актером Лиамом Хемсвортомом, проводит время в компании очаровательной блондинки.
Обновлено в 16:24
Политика
Пакистан обвинил Индию в этнических чистках в Кашмире
Премьер-министр Пакистана Имран Хан назвал нынешнюю политику Индии в Кашмире направленной против мусульман, цель ее — изменить этнический баланс в спорном регионе.
Обновлено в 13:25
Экономика
В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти
Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.
Обновлено в 09:34
Общество
Врачи назвали последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено в 04:36
Космос
Ненужного Роскосмосу робота отправят в коммерцию
Обновлено вчера в 21:49
Гаджеты
В смартфонах нашли уязвимость, которая превращает их в звуковое оружие
Исследователь в области кибербезопасности заявил, что значительная часть устройств плохо защищена от взлома, который может превратить их в «звуковое оружие».
Обновлено в 06:00
Общество
Сырный фестиваль в Подмосковье собрал участников из 44 регионов России
Обновлено вчера в 04:53
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Инцидент произошел 10 августа в центре Москвы в районе Китай-город, где проходили задержания участников митинга за свободные выборы и против политических репрессий.
Обновлено в 08:53
Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг
Обновлено вчера в 07:15
Общество
Стали известны доходы Ивлеевой и Дудя на YouTube
Телеведущая Настя Ивлеева, которая ещё несколько лет назад работала хостес в одном из петербургских ночных клубов, стала одним из самых самых узнаваемых и высокооплачиваемых блогеров.
Обновлено вчера в 18:25
Общество
Глава YouTube ограничила своих детей от смартфонов ради живого общения
Глава видеохостинга YouTube Сьюзен Войжицки сообщила, что часто забирает у своих детей телефоны для того, чтобы они чаще общались и больше времени проводили в реальном мире.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
В России оценили «смертоносные» штурмовики Украины
Обновлено в 17:04
Экономика
Названы регионы с наибольшей и наименьшей долей среднего класса
Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека.
Обновлено в 17:17
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Происшествия
Пятеро детей погибли в результате пожара в США
Уточняется, что погибшим детям было от 8 месяцев до 7 лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
Обновлено в 17:11
Армия и оружие
Ленинградская армия ВВС и ПВО приняла участие в обучении на полевом лагерном сборе
Свыше 1200 военнослужащих войск РХБ защиты ЗВО и Ленинградской армии ВВС и ПВО вышли на полевые лагерные сборы на полигоне Постоялые дворы.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41