Экономика
AP: ущерб от штормов и наводнений в США за полгода составил $1,2 млрдТАСС 14:02
Экономический ущерб, нанесенный штормами и наводнениями инфраструктуре 24 американских штатов за первую половину 2019 года, составил $1,2 млрд. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP), которое проанализировало соответствующие документы, опубликованные властями штатов.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:41, Вашингтон
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Обновлено в 03:26
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в первом туре АПЛ
Обновлено в 13:28
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Авто
В Подмосковье сфотографировали очень редкую «Волгу»
Читатель "РГ" сфотографировал редкую "Волгу". ГАЗ-3111 с номерами Нижегородской области засняли на Осташковском шоссе в Подмосковье.
Обновлено в 11:19
Футбол
Вадим Евсеев: «Молодежь вышла заслуженно»
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал поражение от "Арсенала" в матче 5-го тура РПЛ (0:1). - "Арсенал" забил мяч, мы не использовали моменты, поэтому проиграли, - сказал Евсеев в эфире "Матч Премьер".
Обновлено в 09:12
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.
Обновлено в 13:37
Общество
Новые правила любительской рыбалки введут в России
Новые правила любительской рыбалки начнут действовать в России, о них 7 августа рассказал замминистра сельского хозяйства, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Обновлено вчера в 07:06
Футбол
Точилин: если был бы повод, судья поставил бы пенальти в ворота «Сочи»
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура чемпионата России с московским ЦСКА (0:0). к сожалению, мы в этой игре не реализовали свои моменты.
Обновлено в 14:16
Волейбол
Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020
Обновлено в 14:06
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Общество
Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова
По данным организации «Белый счетчик», на митинг пришли более 22 тысяч человек.
Обновлено вчера в 08:07
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки
Обновлено 09 августа в 16:13
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Радиоактивное загрязнение после ЧП под Северодвинском не обнаружено
Остаточное радиоактивное загрязнение после инцидента, произошедшего на военном полигоне под Северодвинском 8 августа, не зарегистрировано.
Обновлено в 13:46
Экономика
Кубанским аграриям предоставят субсидии на мелиорацию земель
По данным краевого минсельхоза, аграрии могут направить деньги на восстановление и развитие мелиоративного комплекса, увеличить площади орошаемых территорий.
Обновлено в 05:24
Политика
В Раде посоветовали Зеленскому придерживаться нейтралитета
Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо придерживаться нейтралитета между Россией и США.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Иерусалиме между мусульманами и полицией произошли столкновения
На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье произошли столкновения между мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника 'Ид аль-адха (Курбан-байрам), и силами полиции, сообщает издание The Jerusalem Post.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии
Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Под Волгоградом задержали сбежавших из психбольницы пациентов
Полицейские Волгоградской области задержали двух преступников, совершивших побег из психиатрической больницы.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Лиза Галкина показала, как занимается йогой
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза Галкина продемонстрировала свои познания в йоге.
Обновлено в 09:42
Происшествия
США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Ученые назвали последствия ежедневного употребления кофе
Ученые говорят, что кофе даже может снизить риск самоубийства.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Происшествия
32 человека стали жертвами супертайфуна «Лекима» в Китае
32 человека стали жертвами супертайфуна «Лекима» в Китае, еще 16 числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 11:27
Футбол
Одноклубник Головина перешел в «Манчестер Юнайтед»
16-летний Игрок "Монако" Аннибал Межбри продолжит свою карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт французского клуба.
Обновлено в 13:16