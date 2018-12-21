с чего всё началось

В Персидский залив впервые после выхода США из ядерной сделки с Ираном зашел американский авианосец. Им стал боевой корабль под названием John C. Stennis.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган решил отложить начало военной операции в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие CNBC: Россия успешно протестировала «Циркон» Россия провела еще одно успешное тестирование сверхзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон", против которой Соединенные Штаты в данный момент не имеют защиты, пишет CNBC со ссылкой на два источника, знакомых с докладом разведки США.

Армия и оружие Армия и оружие Ракетоносцы Ту-95МС отработали ночную дозаправку в воздухе Ночная дозаправка в воздухе является одним из самых сложных элементов летной подготовки.

Армия и оружие Армия и оружие Новый плавучий кран принят в состав Северного флота Сегодня в Североморске, главной базе Северного флота, состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага вспомогательного флота ВМФ России на новом самоходном плавкране проекта 02690 СПК-53150.

Армия и оружие Армия и оружие Фрегат-невидимка начал испытания на Балтике Построенный в Санкт-Петербурге с использованием стелс-технологий фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» вышел на ходовые испытания.

Армия и оружие Армия и оружие Reuters: Российский ракетный фрегат направляется в Азовское море Российский военный фрегат с вертолетом на борту движется мимо берегов Крыма к Азовскому морю.

Армия и оружие Армия и оружие ФК «Спартак» передал в Сирию необычные подарки Футбольный клуб «Спартак» уже в третий раз за неделю передал в Сирию 22 комплекта футбольной формы и пять футбольных мячей.

Армия и оружие Армия и оружие В США ужаснулись, узнав о характеристиках комплекса ПВО С-500 Американские военные эксперты проанализировали имеющуюся у них информацию о российском комплексе ПВО С-500 «Прометей» и пришли в ужас: комплекс ПВО С-500, который, как ожидается, поступит на вооружение Военно-космических сил России уже через пару лет, будет способен сбивать любые воздушные цели вне зависимости от их типа и назначения.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны РФ оценили объем первой поставки автоматов АК-12 в войска

Армия и оружие Армия и оружие Министр обороны Украины и представитель Британии вышли в Черное море На одном из бронированных катеров ВМС Украины в Одессе вышли в море вместе министр обороны Украины Степан Полторак и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, 21 декабря сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Армия и оружие Армия и оружие В Черном море продолжаются учения подводных лодок

Армия и оружие Армия и оружие Гранатометчики ЗВО на учениях ликвидировали «условного противника» Сбор одной из дивизий округа, включавший тренировку гранатометчиков, проходил на стрельбище под Воронежем. Условный противник был уничтожен.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко намерен использовать новые вертолеты Airbus в Черном море Президент Украины Петр Порошенко заявил о получении первых двух французских вертолетов Airbus.

Армия и оружие Армия и оружие Замглавы Минобороны РФ проверил строительство военных объектов в ЗВО