Армия и оружие

AP: иранские корабли произвели пуск ракет около авианосца США
RT на русском
вчера в 18:30

Корабли Военно-морских сил Ирана произвели пуск ракет около авианосной группы США, вошедшей в Персидский залив. Об этом информирует The Associated Press. Американскую авианосную группу возглавляет авианосец John Stennis.
RT на русскомвчера в 18:30
с чего всё началось
Корабли иранской революционной гвардии, как пишет
 без указания источников информации Associated Press (AP), следили за его проходом и движением «его ударной группы».
РБКвчера в 15:32

Подробнее о событии

Корабли ВМС Ирана запустили ракеты рядом с авианосцем США

Московский Комсомолец03:03

Иранские корабли запустили ракеты вблизи американского авианосца

Газета.Ru02:07

ВМС Ирана запустили ракеты рядом с американским авианосцем

РИА Новостивчера в 20:18

СМИ: ВМС Ирана запустили ракеты возле американского авианосца

Life.ruвчера в 20:02

AP сообщило о пуске ракет ВМС Ирана вблизи авианосца США

РБКвчера в 15:32

В Персидский залив зашла ударная авианосная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Джон Стеннис»

Эхо Москвывчера в 13:02

AP: атомный авианосец США вошел в Персидский залив

ТАССвчера в 12:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 04:04, Ашберн
Армия и оружие

Daily Express назвала ситуацию в Азовском море «третьей мировой»

Британский таблоид Daily Express выпустил материал под заголовком "Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азов в готовности к разборкам".
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие

В США рассказали о превосходстве «Арматы» над танками НАТО

Презентация российского танка Т-14 "Армата" в 2015 году выявила усиливающееся устаревание основных боевых танков (ОБТ) НАТО – британского Challenger 2 и американского M1A2 Abrams, об этом пишет американский журнал The National Interest со ссылкой на статью эксперта Уилла Флэннигена.
Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие

МИД Турции объяснил, почему отложена военная операция в Сирии

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил подождать с началом военной операции в Сирии после телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие

В январе на Украину прибудут британские военные

В пятницу, 22 декабря, министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в начале января 2019 года в страну приедет группа военных ВМС Великобритании.
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие

Сомалийские боевики объявили войну ИГ

Группировка «Аш-Шабаб» («Молодежное движение моджахедов», запрещена в России) из Сомали объявила войну террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 08:07
Армия и оружие

Washington Post: Трамп решил радикально изменить внешнюю политику

Все перечисленные региональные игроки представляют угрозу для интересов США на Ближнем Востоке, пишет Дэвид Игнатиус в статье для издания The Washington Post.
Обновлено 20 декабря в 23:59
Армия и оружие

CNBC: Россия испытала гиперзвуковую ракету «Циркон»

Источники CNBC рассказали, что российские военные с 2015 года провели уже пять испытаний новой гиперзвуковой ракеты, последнее — 10 декабря.
Обновлено вчера в 09:57
Армия и оружие

Новый плавучий кран принят в состав Северного флота

Сегодня в Североморске, главной базе Северного флота, состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага вспомогательного флота ВМФ России на новом самоходном плавкране проекта 02690 СПК-53150.
Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие

Курды выдвинули условие для передачи Манбиджа властям Сирии

Обновлено вчера в 08:34
Армия и оружие

Кабул подтвердил решение США о выводе 7 тысяч солдат из Афганистана

Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие

Под Волгоградом артиллеристы начали учения на приз маршала Михалкина

Под Волгоградом на полигоне Прудбой начались учения артиллеристов на приз Маршала артиллерии Владимира Михалкина.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие

Эксперт рассказал, как Шойгу ответит Порошенко на провокации

По словам Порошенко, в районе Азова теперь находится 95-ая отдельная десантно-штурмовая бригада, которая будет защищать особо опасное направление.
Обновлено вчера в 19:54
Армия и оружие

«Калибры» заждались, когда Порошенко объявит войну России – Коротченко

Напомним, проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну с Россией внес в Верховную раду депутат Виталий Куприй.
Обновлено вчера в 11:34
Армия и оружие

В ЛНР заявили о подготовке ВСУ к захвату «серой зоны» в Донбассе

Михаил Филипоненко в ходе своего традиционного брифинга сообщил, что украинские военные готовят операцию по силовому захвату «серой зоны», которая располагается в непосредственной близости от линии соприкосновения.
Обновлено вчера в 10:46
Армия и оружие

Самолет ЦВО доставит спускаемый аппарат «Союз МС-09» из Казахстана в Москву

Самолет Центрального военного округа доставит спускаемый аппарат ТПК "Союз МС-09" из казахстанского города Жезказган в Москву, сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 03:26
Главное