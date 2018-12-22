Армия и оружие
AP: иранские корабли произвели пуск ракет около авианосца США
AP: иранские корабли произвели пуск ракет около авианосца СШАRT на русскомвчера в 18:30
Корабли Военно-морских сил Ирана произвели пуск ракет около авианосной группы США, вошедшей в Персидский залив. Об этом информирует The Associated Press. Американскую авианосную группу возглавляет авианосец John Stennis.
RT на русскомвчера в 18:30
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с чего всё началось
Корабли иранской революционной гвардии, как пишет без указания источников информации Associated Press (AP), следили за его проходом и движением «его ударной группы».РБКвчера в 15:32
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 04:04, Ашберн
Армия и оружие
Daily Express назвала ситуацию в Азовском море «третьей мировой»
Британский таблоид Daily Express выпустил материал под заголовком "Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азов в готовности к разборкам".
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие
В США рассказали о превосходстве «Арматы» над танками НАТО
Презентация российского танка Т-14 "Армата" в 2015 году выявила усиливающееся устаревание основных боевых танков (ОБТ) НАТО – британского Challenger 2 и американского M1A2 Abrams, об этом пишет американский журнал The National Interest со ссылкой на статью эксперта Уилла Флэннигена.
Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие
МИД Турции объяснил, почему отложена военная операция в Сирии
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил подождать с началом военной операции в Сирии после телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие
В январе на Украину прибудут британские военные
В пятницу, 22 декабря, министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в начале января 2019 года в страну приедет группа военных ВМС Великобритании.
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие
Сомалийские боевики объявили войну ИГ
Группировка «Аш-Шабаб» («Молодежное движение моджахедов», запрещена в России) из Сомали объявила войну террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 08:07
Армия и оружие
Washington Post: Трамп решил радикально изменить внешнюю политику
Все перечисленные региональные игроки представляют угрозу для интересов США на Ближнем Востоке, пишет Дэвид Игнатиус в статье для издания The Washington Post.
Обновлено 20 декабря в 23:59
Армия и оружие
CNBC: Россия испытала гиперзвуковую ракету «Циркон»
Источники CNBC рассказали, что российские военные с 2015 года провели уже пять испытаний новой гиперзвуковой ракеты, последнее — 10 декабря.
Обновлено вчера в 09:57
Армия и оружие
Новый плавучий кран принят в состав Северного флота
Сегодня в Североморске, главной базе Северного флота, состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага вспомогательного флота ВМФ России на новом самоходном плавкране проекта 02690 СПК-53150.
Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие
Курды выдвинули условие для передачи Манбиджа властям Сирии
Обновлено вчера в 08:34
Армия и оружие
Кабул подтвердил решение США о выводе 7 тысяч солдат из Афганистана
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие
Под Волгоградом артиллеристы начали учения на приз маршала Михалкина
Под Волгоградом на полигоне Прудбой начались учения артиллеристов на приз Маршала артиллерии Владимира Михалкина.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Эксперт рассказал, как Шойгу ответит Порошенко на провокации
По словам Порошенко, в районе Азова теперь находится 95-ая отдельная десантно-штурмовая бригада, которая будет защищать особо опасное направление.
Обновлено вчера в 19:54
Армия и оружие
«Калибры» заждались, когда Порошенко объявит войну России – Коротченко
Напомним, проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну с Россией внес в Верховную раду депутат Виталий Куприй.
Обновлено вчера в 11:34
Армия и оружие
В ЛНР заявили о подготовке ВСУ к захвату «серой зоны» в Донбассе
Михаил Филипоненко в ходе своего традиционного брифинга сообщил, что украинские военные готовят операцию по силовому захвату «серой зоны», которая располагается в непосредственной близости от линии соприкосновения.
Обновлено вчера в 10:46
Армия и оружие
Самолет ЦВО доставит спускаемый аппарат «Союз МС-09» из Казахстана в Москву
Самолет Центрального военного округа доставит спускаемый аппарат ТПК "Союз МС-09" из казахстанского города Жезказган в Москву, сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 03:26