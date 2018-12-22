с чего всё началось

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Корабли Военно-морских сил Ирана произвели пуск ракет около авианосной группы США, вошедшей в Персидский залив. Об этом информирует The Associated Press. Американскую авианосную группу возглавляет авианосец John Stennis.

Армия и оружие Армия и оружие Daily Express назвала ситуацию в Азовском море «третьей мировой» Британский таблоид Daily Express выпустил материал под заголовком "Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азов в готовности к разборкам".

Армия и оружие Армия и оружие В США рассказали о превосходстве «Арматы» над танками НАТО Презентация российского танка Т-14 "Армата" в 2015 году выявила усиливающееся устаревание основных боевых танков (ОБТ) НАТО – британского Challenger 2 и американского M1A2 Abrams, об этом пишет американский журнал The National Interest со ссылкой на статью эксперта Уилла Флэннигена.

Армия и оружие Армия и оружие МИД Турции объяснил, почему отложена военная операция в Сирии Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил подождать с началом военной операции в Сирии после телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом.

Армия и оружие Армия и оружие В январе на Украину прибудут британские военные В пятницу, 22 декабря, министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в начале января 2019 года в страну приедет группа военных ВМС Великобритании.

Армия и оружие Армия и оружие Сомалийские боевики объявили войну ИГ Группировка «Аш-Шабаб» («Молодежное движение моджахедов», запрещена в России) из Сомали объявила войну террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ).

Армия и оружие Армия и оружие Washington Post: Трамп решил радикально изменить внешнюю политику Все перечисленные региональные игроки представляют угрозу для интересов США на Ближнем Востоке, пишет Дэвид Игнатиус в статье для издания The Washington Post.

Армия и оружие Армия и оружие CNBC: Россия испытала гиперзвуковую ракету «Циркон» Источники CNBC рассказали, что российские военные с 2015 года провели уже пять испытаний новой гиперзвуковой ракеты, последнее — 10 декабря.

Армия и оружие Армия и оружие Новый плавучий кран принят в состав Северного флота Сегодня в Североморске, главной базе Северного флота, состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага вспомогательного флота ВМФ России на новом самоходном плавкране проекта 02690 СПК-53150.

Армия и оружие Армия и оружие Курды выдвинули условие для передачи Манбиджа властям Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Кабул подтвердил решение США о выводе 7 тысяч солдат из Афганистана

Армия и оружие Армия и оружие Под Волгоградом артиллеристы начали учения на приз маршала Михалкина Под Волгоградом на полигоне Прудбой начались учения артиллеристов на приз Маршала артиллерии Владимира Михалкина.

Армия и оружие Армия и оружие Эксперт рассказал, как Шойгу ответит Порошенко на провокации По словам Порошенко, в районе Азова теперь находится 95-ая отдельная десантно-штурмовая бригада, которая будет защищать особо опасное направление.

Армия и оружие Армия и оружие «Калибры» заждались, когда Порошенко объявит войну России – Коротченко Напомним, проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну с Россией внес в Верховную раду депутат Виталий Куприй.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили о подготовке ВСУ к захвату «серой зоны» в Донбассе Михаил Филипоненко в ходе своего традиционного брифинга сообщил, что украинские военные готовят операцию по силовому захвату «серой зоны», которая располагается в непосредственной близости от линии соприкосновения.