Армия и оружие
AP: иранские корабли произвели пуск ракет около авианосца США
AP: иранские корабли произвели пуск ракет около авианосца СШАRT на русскомвчера в 18:30
Корабли Военно-морских сил Ирана произвели пуск ракет около авианосной группы США, вошедшей в Персидский залив. Об этом информирует The Associated Press. Американскую авианосную группу возглавляет авианосец John Stennis.
RT на русскомвчера в 18:30
Оценить
186 человек отреагировали
с чего всё началось
Корабли иранской революционной гвардии, как пишет без указания источников информации Associated Press (AP), следили за его проходом и движением «его ударной группы».РБКвчера в 15:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 05:35, Ашберн
Армия и оружие
В США признали превосходство «Арматы» над танками НАТО
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Daily Express назвала ситуацию в Азовском море «третьей мировой»
Британский таблоид Daily Express выпустил материал под заголовком "Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азов в готовности к разборкам".
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие
Помпео пообещал продолжить борьбу с ИГ после вывода войск из Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты продолжат борьбу с "Исламским государством" в Ираке, несмотря на вывод войск из соседней Сирии.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
В январе на Украину прибудут британские военные
В пятницу, 22 декабря, министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в начале января 2019 года в страну приедет группа военных ВМС Великобритании.
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие
Новый парашют «Арбалет-2» испытали десантники в Забайкалье
Десантники в Забайкальском крае испытали новый парашют «Арбалет-2».
Обновлено вчера в 03:32
Армия и оружие
ФК «Спартак» передал в Сирию необычные подарки
Футбольный клуб «Спартак» уже в третий раз за неделю передал в Сирию 22 комплекта футбольной формы и пять футбольных мячей.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
Балтийский флот РФ отразил «атаку» диверсантов
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Новый плавучий кран принят в состав Северного флота
Сегодня в Североморске, главной базе Северного флота, состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага вспомогательного флота ВМФ России на новом самоходном плавкране проекта 02690 СПК-53150.
Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие
Курды выдвинули условие для передачи Манбиджа властям Сирии
Обновлено вчера в 08:34
Армия и оружие
Сомалийские боевики объявили войну ИГ
Группировка «Аш-Шабаб» («Молодежное движение моджахедов», запрещена в России) из Сомали объявила войну террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 08:07
Армия и оружие
CNBC: Россия испытала гиперзвуковую ракету «Циркон»
Источники CNBC рассказали, что российские военные с 2015 года провели уже пять испытаний новой гиперзвуковой ракеты, последнее — 10 декабря.
Обновлено вчера в 09:57
Армия и оружие
ВСУ усиливают обстрелы и наращивают группировку на Донбассе
По данным ведомства, обстрелам из минометов калибром 120 мм, гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия подверглись населенные пункты Украинское, Саханка, Коминтерново, Октябрь, Зайцево, поселок шахты Гагарина, Спартак, Ясиноватая, Минеральное, Крутая Балка и поселок Трудовские Петровского района Донецка.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Под Волгоградом артиллеристы начали учения на приз маршала Михалкина
Под Волгоградом на полигоне Прудбой начались учения артиллеристов на приз Маршала артиллерии Владимира Михалкина.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
В Москве привели к присяге новобранцев Преображенского полка
Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка и отдельного гвардейского салютного дивизиона ЗВО приведены к присяге.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Спускаемый аппарат «Союз МС-09» будет доставлен в Москву военным самолетом
Спускаемый аппарат «Союз МС-09» будет доставлен из казахстанского Жезказгана в Москву самолетом АН-12 Центрального военного округа (ЦВО), 22 декабря сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 04:32