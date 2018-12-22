Армия и оружие

AP: иранские корабли произвели пуск ракет около авианосца США
RT на русском
вчера в 18:30

Корабли Военно-морских сил Ирана произвели пуск ракет около авианосной группы США, вошедшей в Персидский залив. Об этом информирует The Associated Press. Американскую авианосную группу возглавляет авианосец John Stennis.
RT на русскомвчера в 18:30
с чего всё началось
Корабли иранской революционной гвардии, как пишет
 без указания источников информации Associated Press (AP), следили за его проходом и движением «его ударной группы».
РБКвчера в 15:32

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Корабли ВМС Ирана запустили ракеты рядом с авианосцем США

Московский Комсомолец03:03

Иранские корабли запустили ракеты вблизи американского авианосца

Газета.Ru02:07

Корабли ВМС Ирана запустили ракеты рядом с американским авианосцем

РИА Новостивчера в 20:18

СМИ: ВМС Ирана запустили ракеты возле американского авианосца

Life.ruвчера в 20:02

AP сообщило о пуске ракет ВМС Ирана вблизи авианосца США

РБКвчера в 15:32

В Персидский залив зашла ударная авианосная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Джон Стеннис»

Эхо Москвывчера в 13:02

AP: атомный авианосец США вошел в Персидский залив

ТАССвчера в 12:00
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Армия и оружие

В США признали превосходство «Арматы» над танками НАТО

Обновлено в 04:52
Армия и оружие

Daily Express назвала ситуацию в Азовском море «третьей мировой»

Британский таблоид Daily Express выпустил материал под заголовком "Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азов в готовности к разборкам".
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие

Помпео пообещал продолжить борьбу с ИГ после вывода войск из Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты продолжат борьбу с "Исламским государством" в Ираке, несмотря на вывод войск из соседней Сирии.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

В январе на Украину прибудут британские военные

В пятницу, 22 декабря, министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в начале января 2019 года в страну приедет группа военных ВМС Великобритании.
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие

Новый парашют «Арбалет-2» испытали десантники в Забайкалье

Десантники в Забайкальском крае испытали новый парашют «Арбалет-2».
Обновлено вчера в 03:32
Армия и оружие

ФК «Спартак» передал в Сирию необычные подарки

Футбольный клуб «Спартак» уже в третий раз за неделю передал в Сирию 22 комплекта футбольной формы и пять футбольных мячей.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие

Балтийский флот РФ отразил «атаку» диверсантов

Обновлено в 04:44
Армия и оружие

Новый плавучий кран принят в состав Северного флота

Сегодня в Североморске, главной базе Северного флота, состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага вспомогательного флота ВМФ России на новом самоходном плавкране проекта 02690 СПК-53150.
Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие

Курды выдвинули условие для передачи Манбиджа властям Сирии

Обновлено вчера в 08:34
Армия и оружие

Сомалийские боевики объявили войну ИГ

Группировка «Аш-Шабаб» («Молодежное движение моджахедов», запрещена в России) из Сомали объявила войну террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 08:07
Армия и оружие

CNBC: Россия испытала гиперзвуковую ракету «Циркон»

Источники CNBC рассказали, что российские военные с 2015 года провели уже пять испытаний новой гиперзвуковой ракеты, последнее — 10 декабря.
Обновлено вчера в 09:57
Армия и оружие

ВСУ усиливают обстрелы и наращивают группировку на Донбассе

По данным ведомства, обстрелам из минометов калибром 120 мм, гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия подверглись населенные пункты Украинское, Саханка, Коминтерново, Октябрь, Зайцево, поселок шахты Гагарина, Спартак, Ясиноватая, Минеральное, Крутая Балка и поселок Трудовские Петровского района Донецка.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие

Под Волгоградом артиллеристы начали учения на приз маршала Михалкина

Под Волгоградом на полигоне Прудбой начались учения артиллеристов на приз Маршала артиллерии Владимира Михалкина.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие

В Москве привели к присяге новобранцев Преображенского полка

Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка и отдельного гвардейского салютного дивизиона ЗВО приведены к присяге.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

Спускаемый аппарат «Союз МС-09» будет доставлен в Москву военным самолетом

Спускаемый аппарат «Союз МС-09» будет доставлен из казахстанского Жезказгана в Москву самолетом АН-12 Центрального военного округа (ЦВО), 22 декабря сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 04:32
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