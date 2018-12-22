с чего всё началось

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Корабли Военно-морских сил Ирана произвели пуск ракет около авианосной группы США, вошедшей в Персидский залив. Об этом информирует The Associated Press. Американскую авианосную группу возглавляет авианосец John Stennis.

Армия и оружие Армия и оружие В США признали превосходство «Арматы» над танками НАТО

Армия и оружие Армия и оружие Daily Express назвала ситуацию в Азовском море «третьей мировой» Британский таблоид Daily Express выпустил материал под заголовком "Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азов в готовности к разборкам".

Армия и оружие Армия и оружие Помпео пообещал продолжить борьбу с ИГ после вывода войск из Сирии Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты продолжат борьбу с "Исламским государством" в Ираке, несмотря на вывод войск из соседней Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие В январе на Украину прибудут британские военные В пятницу, 22 декабря, министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в начале января 2019 года в страну приедет группа военных ВМС Великобритании.

Армия и оружие Армия и оружие Новый парашют «Арбалет-2» испытали десантники в Забайкалье Десантники в Забайкальском крае испытали новый парашют «Арбалет-2».

Армия и оружие Армия и оружие ФК «Спартак» передал в Сирию необычные подарки Футбольный клуб «Спартак» уже в третий раз за неделю передал в Сирию 22 комплекта футбольной формы и пять футбольных мячей.

Армия и оружие Армия и оружие Балтийский флот РФ отразил «атаку» диверсантов

Армия и оружие Армия и оружие Новый плавучий кран принят в состав Северного флота Сегодня в Североморске, главной базе Северного флота, состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага вспомогательного флота ВМФ России на новом самоходном плавкране проекта 02690 СПК-53150.

Армия и оружие Армия и оружие Курды выдвинули условие для передачи Манбиджа властям Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Сомалийские боевики объявили войну ИГ Группировка «Аш-Шабаб» («Молодежное движение моджахедов», запрещена в России) из Сомали объявила войну террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ).

Армия и оружие Армия и оружие CNBC: Россия испытала гиперзвуковую ракету «Циркон» Источники CNBC рассказали, что российские военные с 2015 года провели уже пять испытаний новой гиперзвуковой ракеты, последнее — 10 декабря.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ усиливают обстрелы и наращивают группировку на Донбассе По данным ведомства, обстрелам из минометов калибром 120 мм, гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия подверглись населенные пункты Украинское, Саханка, Коминтерново, Октябрь, Зайцево, поселок шахты Гагарина, Спартак, Ясиноватая, Минеральное, Крутая Балка и поселок Трудовские Петровского района Донецка.

Армия и оружие Армия и оружие Под Волгоградом артиллеристы начали учения на приз маршала Михалкина Под Волгоградом на полигоне Прудбой начались учения артиллеристов на приз Маршала артиллерии Владимира Михалкина.

Армия и оружие Армия и оружие В Москве привели к присяге новобранцев Преображенского полка Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка и отдельного гвардейского салютного дивизиона ЗВО приведены к присяге.