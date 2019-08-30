Отмечается, что Санкт-Петербург примет у себя финал главного клубного турнира Старого Света в 2021 году. В 2022-м главный матч соревнований пройдёт на «Альянц Арене» в Мюнхене, а годом спустя встречу двух сильнейших команд Европы примет у себя лондонский «Уэмбли».

AP: финал Лиги чемпионов 2021 года пройдёт в Санкт-Петербурге

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