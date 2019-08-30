Финальный матч футбольной Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге в 2021 году. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с процессом выбора стадиона. Матч пройдет на "Газпром Арене", домашнем стадионе петербургского "Зенита", вмещающем 62 315 зрителей.

Спорт день за днем

AP: финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге

Экономика ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние» ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки – один-два месяца.

Футбол ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.

Общество В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.

Происшествия В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.

Политика Медведев раскритиковал регионы за медленную работу по очистке Волги Председатель правительства России Дмитрий Медведев раскритиковал приволжские регионы за медленное освоение средств, выделенных из бюджета на реализацию проекта по оздоровлению Волги.

Авто УАЗ начал прием заказов на УАЗ «Патриот» с «автоматом» Российские дилеры УАЗ начали прием заказов на внедорожник УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.

Футбол «Зенит» согласовал трансфер защитника «Порту» По мнению Арустамяна, «Зенит» не рассматривает защитника в качестве игрока основы, но он может стать хорошей заменой для Михи Мевли.

Автоспорт Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.

Политика Путин и Лукашенко обсудили развитие отношений РФ и Белоруссии Развитие двусторонних отношений обсудили в телефонной беседе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Армия и оружие Военный спутник Минобороны успешно отделился от ракеты «Рокот» Разгонный блок «Бриз-КМ» со спутником военного назначения отделился от ракеты-носителя «Рокот», стартовавшей днем 30 августа с космодрома Плесецк.

Экономика «Норникель» подорожал до исторического максимума В пятницу, 30 августа, капитализация "Норникеля" (подконтролен структурам "Интерроса" Владимира Потанина) на Московской бирже достигла 2,6 трлн руб. Это исторический максимум с момента выхода компании на биржу в октябре 2001 г. Цена акции в пятницу по состоянию на 17.25 мск составляла 15980 руб. В свободном обращении на Московской бирже находятся 38% акций компании.

Гаджеты Прокуратура США заподозрила Huawei в краже технологий Прокуратура США расследует дополнительные случаи предполагаемой кражи технологий со стороны Huawei.

Армия и оружие Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.

Политика Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан".

Политика Южная Осетия начала гуманитарную операцию на границе с Грузией Пограничники Южной Осетии начали гуманитарную операцию в районе села Цнелис, на расстоянии от которого в километре установлен грузинский блокпост, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море «Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».

Политика Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Политика Бортко отказался от участия в выборах губернатора Петербурга Кандидат от КПРФ режиссёр Владимир Бортко заявил, что отказывается от участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Политика Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.

Гаджеты Samsonite и Panasonic создают умный чемодан Назовут чемодан EVOA Tech и в нем будет установлен трекер Panasonic Seekit Bluetooth.

Политика Зеленский предложил сократить число депутатов рады на треть Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде сократить число депутатов на треть — с 450 до 300 нардепов.

Общество Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду.

Футбол Сульшер: не думаю, что Ибрагимович вернется в «Манчестер Юнайтед» Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер считает маловероятным, что шведский футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович вернется в клуб из Манчестера.