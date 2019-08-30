Лига чемпионов
ТАССAP: финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге
Отмечается, что финал Лиги чемпионов в 2022 году пройдет в немецком Мюнхене на домашнем стадионе "Баварии" "Альянц-Арена", в 2023-м - в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На арене в Петербурге состоялось семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.
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