Лига чемпионов
Вести.RuСанкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году
Мюнхен примет финал Лиги чемпионов в 2022 года, а в 2023 году решающая встреча состоится на лондонском стадионе "Уэмбли". Сданный в эксплуатацию в начале 2017 года стадион на острове Крестовский принимал 7 матчей чемпионата мира 2018. В следующем году здесь пройдут четыре встречи чемпионата Европы.
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