Армия и оружие

Иранские ВМС произвели пуск ракет вблизи американского авианосца
РИА Новости
15:19

Иранские корабли произвели пуск ракет вблизи американской авианосной группы, которая в пятницу вошла в Персидский залив, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости15:19
с чего всё началось
Американский атомный авианосец John C. Stennis в пятницу, 21 декабря, вошел в воды Персидского залива вместе с сопровождающей его группой кораблей, сообщает агентство Associated Press (AP
).
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