Армия и оружие
Иранские корабли произвели пуск ракет вблизи американской авианосной группы, которая в пятницу вошла в Персидский залив, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости15:19
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Армия и оружие
Турция отложит военную операцию в Сирии
Эрдоган 12 декабря заявил, что Турция в скором времени начнет новые военные операции против террористов на территории Сирии.
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Армия и оружие
CNBC: Россия провела очередное испытание гиперзвуковой ракеты «Циркон»
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Российский военный фрегат с вертолетом на борту движется мимо берегов Крыма к Азовскому морю.
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Армия и оружие
Первый серийный фрегат проекта 22350 ушёл на ходовые испытания
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Ночная дозаправка в воздухе является одним из самых сложных элементов летной подготовки.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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На одном из бронированных катеров ВМС Украины в Одессе вышли в море вместе министр обороны Украины Степан Полторак и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, 21 декабря сообщается на сайте Министерства обороны Украины.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
Порошенко пообещал применять боевые вертолеты Airbus в Азовском море
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киев планирует закупить у Франции оставшуюся часть боевых вертолетов компании Airbus Helicopters.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
В военном комиссариате прошел правовой ликбез
В круглом столе, который прошел по инициативе прокурора Мензелинского района Феликса Хафизова, приняли участие молодые ребята, служащие по контракту, те мензелинцы, которые собираются служить по контракту и учащиеся школ, собирающихся поступать в военные вузы России и связывать свою судьбу со служением Отечеству.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Замглавы Минобороны РФ проверил строительство военных объектов в ЗВО
Обновлено в 10:08