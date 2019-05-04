Политика

AP: США упустили шанс на свержение Мадуро два года назадГазета.Ru 00:46

Экс-сотрудник администрации президента США Дональда Трампа и близкий к Белому дому источник рассказали, что в мае 2017 года глава президентской гвардии и военной контрразведки Венесуэлы генерал Иван Эрнандес обратился к американским властям. Об этом сообщает Associated Press.
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AP рассказало об «упущенном шансе» США завоевать доверие военных Венесуэлы

РИА Новости01:58

AP узнало об упущенном шансе США настроить армию Венесуэлы против Мадуро

РБКвчера в 20:09

СМИ рассказали, как США упустили возможность свергнуть Мадуро

Комсомольская правдавчера в 22:59

Вашингтон упустил шанс настроить венесуэльскую армию против действующего президента

Эхо Москвывчера в 21:09

СМИ сообщили об упущенном шансе США свергнуть Мадуро

Известиявчера в 20:40

AP: США упустили шанс на свержение Мадуро два года назад

Газета.Ru00:46

Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро

Lenta.ruвчера в 18:36
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Общество

В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек

Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Взрыв прогремел в американском Иллинойсе

Обновлено в 01:12
Шоу-бизнес

«В этой семье мы так не разговариваем»: Елизавета II осадила Меган Маркл, устроившую скандал из-за яйца

Как рассказала королевский биограф Кэти Николл, у Маркл есть еще одно увлечение – макробиотическая диета.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Челябинский тракторный завод соберет первый противоминный трактор в течение года

Челябинский тракторный завод (ЧТЗ, входит в состав корпорации "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") произведет в текущем году первый бронированный трактор, оснащенный новым противоминным тралом.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Основатель LinguaLeo зарезал сестру

Обновлено вчера в 10:42
Кино

В «Союзмультфильме» оценили идею создать продолжение «Ну, погоди!»

Предложение о создании продолжения мультсериала «Ну, погоди!» довольно сомнительно, поскольку неясно, какой социальный тип современности может воплощать Волк, а неверный выбор может обернуться провалом.
Обновлено вчера в 23:24
Политика

США и Словакия раскритиковали «Северный поток — 2»

Президент США Дональд Трамп и словацкий лидер Петер Пеллегрини по итогам переговоров высказались против проекта «Северный поток – 2» и выступили за реверсные поставки газа на Украину через Словакию.
Обновлено вчера в 17:47
Общество

Гидрометцентр рассказал, какая погода будет в Москве 9 мая

По прогнозам синоптиков, 9 мая в Москве ожидаются кратковременные осадки в виде дождей и теплая погода (21–26 градусов выше нуля).
Обновлено в 01:08
Общество

Россиян обязали заплатить 135 млрд рублей за долги по ЖКУ

Сумма взыскания составила почти 135 млрд рублей. За 10 лет этот показатель увеличился в пять раз.
Обновлено в 01:40
Авто

Toyota наладит производство Lexus в Канаде к 2022 году

Речь идёт о моделях внедорожников Lexus NX и Lexus NX hybrid. Ожидается, что их производство стартует в 2022 году.
Обновлено вчера в 08:04
Хоккей

«Даллас» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперед в серии

Обновлено в 01:22
Гаджеты

Смартфоны OnePlus 7 окажутся водозащищенными, но не так, как вы подумали

Выходит, все-таки водозащита будет, но не та, о которой можно сразу подумать.
Обновлено вчера в 15:01
Общество

Восемь человек погибли из-за циклона «Фани» в Индии

По меньшей мере восемь человек погибли из-за обрушившегося на Индию циклона «Фани». Об этом сообщает The Indian Express.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес

Лариса Копенкина устроила секс-каникулы

По словам Копенкиной, кто-то любит строить дома и квартиры, покупать машины и ювелирные украшения, а ей нравится путешествовать.
Обновлено в 01:00
Общество

Raseef22 (Ливан): что понимается под «изнасилованием» на Ближнем Востоке? (Raseef22)

В свою очередь арабская пресса утверждает, что изнасилования разрушают прекрасные обычаи и наследие арабов.
Обновлено вчера в 23:04
Политика

Трамп назвал продуктивным разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что его телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным был «очень хорошим» и «очень продуктивным».
Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие

КНДР осуществила серию ракетных пусков

Обновлено вчера в 21:24
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева ответила на критику относительно лишнего веса

Обновлено вчера в 12:58
Здоровье

Туристы из России застряли в Монголии из-за вспышки чумы

Туристы из Новосибирска пожаловались, что застряли в Монголии из-за вспышки чумы — туристов не выпускают из города Улгий.
Обновлено 02 мая в 02:20
Финансы

Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года

Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено вчера в 06:05
Наука

Программист-самоучка решил криптографическую задачку, которую не могли отгадать более 20 лет

Для решения криптографической задачки необходимо было как можно быстрее выполнить последовательное возведение в квадрат исходного числа 80 трлн раз.
Обновлено вчера в 11:39
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 06:59
Энергетика

Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу

Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.
Обновлено вчера в 19:57
Общество

В Таиланде коронуют короля Раму Десятого

Фактически Рама Десятый взошел на престол зимой 2016 года – после смерти его отца, который правил королевством 70 лет.
Обновлено в 00:23
Авто

В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ-3172

Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Общество

Барецкий рассказал про видео, где Резник на корпоративе курит анашу

Шоумен и музыкант Стас Барецкий рассказал, как раньше любил покурить наркотические вещества вместе с депутатом Законодательного собрания Петербурга Максимом Резником.
Обновлено вчера в 07:11
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов

Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы

В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Политика

В Раде рассказали, когда украинцы «снова станут братьями» для русских

Украинцы "вновь станут братским народом" для русских, когда согласятся стать вассалами России, заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Иван Крулько в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 00:29
Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ

Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
Обновлено вчера в 04:17
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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