Политика
AP: США упустили шанс на свержение Мадуро два года назадГазета.Ru 00:46
Экс-сотрудник администрации президента США Дональда Трампа и близкий к Белому дому источник рассказали, что в мае 2017 года глава президентской гвардии и военной контрразведки Венесуэлы генерал Иван Эрнандес обратился к американским властям. Об этом сообщает Associated Press.
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Вашингтон упустил шанс настроить венесуэльскую армию против действующего президента
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