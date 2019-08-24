Политика

AP: США планируют вновь открыть консульство в ГренландииКоммерсантъ вчера в 22:49

США открыли консульство в Гренландии в 1940 году, но в 1953 году оно было закрыто. Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил распространившуюся в СМИ информацию о том, что он рассматривает приобретение Гренландии.
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с чего всё началось
Государственный департамент США сообщил в письме к Конгрессу о необходимости восстановления американского консульства в Нууке — столице Гренландии, сообщает AP
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Коммерсантъвчера в 22:49

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США планируют вновь открыть консульство в Гренландии

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Московский Комсомолецвчера в 21:47

AP: США планируют открыть генконсульство в Гренландии

ТАССвчера в 17:46
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