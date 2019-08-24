Политика
AP: США планируют вновь открыть консульство в ГренландииКоммерсантъ вчера в 22:49
США открыли консульство в Гренландии в 1940 году, но в 1953 году оно было закрыто. Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил распространившуюся в СМИ информацию о том, что он рассматривает приобретение Гренландии.
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с чего всё началось
Государственный департамент США сообщил в письме к Конгрессу о необходимости восстановления американского консульства в Нууке — столице Гренландии, сообщает AP.Коммерсантъвчера в 22:49
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Политика
Посол России в Великобритании Александр Яковенко ушел в отставку
Посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою миссию в Лондоне.
Обновлено в 08:28
Политика
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В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
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«Зенит» определился со стартовым составом на матч с «Уфой»
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Здоровье
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Глава Евросовета Дональд Туск предложил на следующий саммит «большой семерки» (G7) пригласить Украину.
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Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.
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Российский хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
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Финансы
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Тренд на снижение инфляции в РФ из-за слабого спроса в экономике будет очень сильным даже на фоне уже проведенного ЦБ смягчения денежно-кредитной политики, инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%, а в I квартале 2020-го может вплотную приблизиться к 3% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Обновлено 21 августа в 10:20
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В Москве госпитализировали музыканта и актера Петра Мамонова. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.
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Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
Обновлено вчера в 08:44
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МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Под Волгоградом пять человек погибли в ДТП с автобусом
Водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где допустил лобовой столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим из Москвы в Жирновск.
Обновлено в 06:13
Происшествия
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Правоохранители Удмуртии возбудили дело о нарушении правил дорожного движения после столкновения пассажирского автобуса с опорой трубопровода в Ижевске, в результате которого пострадали 25 человек, сообщили РИА Новости в МВД по Удмуртии.
Обновлено в 06:13
Общество
В Думу внесли законопроект об идентификации сотрудников полиции и Росгвардии
Сенатор Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект об обязательном размещении на форменной одежде либо амуниции сотрудников полиции и Росгвардии хорошо различимых идентификационных номеров при несении ими службы в общественных местах.
Обновлено в 07:34
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«Динамо» победило «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Динамо» обыграли «Тамбов» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 07:08
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Россиянка Калинская пробилась в основную сетку US Open
Обновлено вчера в 21:58
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В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.
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Зеленский сообщил об утренних СМС о потерях в Донбассе
Обновлено в 08:14
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Обновлено в 08:13
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В России цены на продукты выросли в полтора раза сильнее, чем в ЕС
За первые семь месяцев текущего года стоимость продуктов питания в России росла в полтора раза быстрее, чем в Евросоюзе.
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Кремль сообщил о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
Поручения, которые в субботу дал президент Владимир Путин, направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности.
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Общество
Артемий Лебедев вернулся в Россию и объяснил троллинг либералов
Дизайнер Артемий Лебедев объяснил свое бегство из России желанием «постебать либеральные аргументы».
Обновлено в 03:15
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США объявили о новых санкциях против России
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Обновлено вчера в 10:08
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Бразильский нападающий "Фламенго" Бруно Энрике стал самым быстрым игроком в истории футбола, сообщает "Спорт-Экспресс".
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Трамп и Макрон проводят двустороннюю встречу в Биаррице
Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон накануне открытия саммита G7 встретились за рабочим завтраком.
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На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России
В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
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Юлия Чичерина считает Крым «жемчужиной» России
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