с чего всё началось

США открыли консульство в Гренландии в 1940 году, но в 1953 году оно было закрыто. Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил распространившуюся в СМИ информацию о том, что он рассматривает приобретение Гренландии.

Политика Посол России в Великобритании Александр Яковенко ушел в отставку Посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою миссию в Лондоне.

Политика Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".

Здоровье В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.

Политика Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7 Глава Евросовета Дональд Туск предложил на следующий саммит «большой семерки» (G7) пригласить Украину.

Политика Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.

Хоккей Российского хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года Российский хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Финансы Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в I квартале 2020 года Тренд на снижение инфляции в РФ из-за слабого спроса в экономике будет очень сильным даже на фоне уже проведенного ЦБ смягчения денежно-кредитной политики, инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%, а в I квартале 2020-го может вплотную приблизиться к 3% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Культура Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом В Москве госпитализировали музыканта и актера Петра Мамонова. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Происшествия Под Волгоградом пять человек погибли в ДТП с автобусом Водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где допустил лобовой столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим из Москвы в Жирновск.

Происшествия В Ижевске завели дело после ДТП с автобусом Правоохранители Удмуртии возбудили дело о нарушении правил дорожного движения после столкновения пассажирского автобуса с опорой трубопровода в Ижевске, в результате которого пострадали 25 человек, сообщили РИА Новости в МВД по Удмуртии.

Общество В Думу внесли законопроект об идентификации сотрудников полиции и Росгвардии Сенатор Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект об обязательном размещении на форменной одежде либо амуниции сотрудников полиции и Росгвардии хорошо различимых идентификационных номеров при несении ими службы в общественных местах.

Футбол «Динамо» победило «Тамбов» в матче РПЛ Футболисты московского «Динамо» обыграли «Тамбов» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец» Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.

Кино Актриса Александра Назарова похоронена на Троекуровском кладбище Народная артистка России Александра Назарова была похоронена на Троекуровском кладбище в субботу, 24 августа.

Экономика В России цены на продукты выросли в полтора раза сильнее, чем в ЕС За первые семь месяцев текущего года стоимость продуктов питания в России росла в полтора раза быстрее, чем в Евросоюзе.

Политика Кремль сообщил о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли Поручения, которые в субботу дал президент Владимир Путин, направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности.

Общество Артемий Лебедев вернулся в Россию и объяснил троллинг либералов Дизайнер Артемий Лебедев объяснил свое бегство из России желанием «постебать либеральные аргументы».

Политика США объявили о новых санкциях против России Госдепартамент США распространил официальное уведомление о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей".

Футбол Игрок «Фламенго» стал самым быстрым футболистом в истории Бразильский нападающий "Фламенго" Бруно Энрике стал самым быстрым игроком в истории футбола, сообщает "Спорт-Экспресс".

Политика Трамп и Макрон проводят двустороннюю встречу в Биаррице Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон накануне открытия саммита G7 встретились за рабочим завтраком.