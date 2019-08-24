Политика
AP: США планируют вновь открыть консульство в ГренландииКоммерсантъ вчера в 22:49
США открыли консульство в Гренландии в 1940 году, но в 1953 году оно было закрыто. Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил распространившуюся в СМИ информацию о том, что он рассматривает приобретение Гренландии.
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с чего всё началось
Государственный департамент США сообщил в письме к Конгрессу о необходимости восстановления американского консульства в Нууке — столице Гренландии, сообщает AP.Коммерсантъвчера в 22:49
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Здоровье
В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов
Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.
Обновлено 22 августа в 05:31
Политика
Вассерман о разбитых надеждах украинцев, отмечающих День независимости
Граждане Украины в субботу, 24 августа, отмечают День независимости, которую страна обрела ровно 28 лет назад.
Обновлено в 03:00
Транспорт
В России разработают ПДД для электробайков и сегвеев
Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД) с учетом распространения электроскутеров, сегвеев, моноколес и прочих новых видов транспорта.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
В Киеве начался «Марш защитников Украины»
"Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено вчера в 10:50
Космос
Повторную стыковку «Союза» с МКС решили перенести
24 августа "Союз МС-14" с роботом Федором на борту не смог выполнить стыковку в запланированное время с МКС.
Обновлено в 03:43
Здоровье
Жителей Приамурья пугают массовой рассылкой о чуме в водах Амура
Сразу несколько читателей АСН24 обратились в редакцию с просьбой выяснить, является ли правдой пугающее сообщение, которое массово рассылается по мессенджерам.
Обновлено в 04:28
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Футбол
СМИ: Джованни Симеоне отказал московскому «Динамо»
Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Sky Sports, московское «Динамо» пыталось приобрести форварда «Фиорентины» Джованни Симеоне.
Обновлено в 05:49
Здоровье
Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.
Обновлено вчера в 16:47
Космос
Робот «Федор» отправился на МКС
Космический корабль с антропоморфным роботом «Федором» на борту запустили с космодрома Байконур утром 22 августа, сообщают в «Роскосмосе».
Обновлено 22 августа в 00:45
Армия и оружие
В Японии сообщили о новом пуске баллистических ракет КНДР
Правительство Японии сообщило об очередном ракетном пуске северокорейских баллистических ракет.
Обновлено вчера в 19:08
Хоккей
Что говорили о дисквалификации Кузнецова за океаном
"Партнёры Кузнецова захотят получить ответы" Решение IIHF дисквалифицировать нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова на четыре года из-за обнаружения в его допинг-пробе кокаина вызвало серьёзную реакцию за океаном.
Обновлено в 05:26
Политика
Французский контейнерный перевозчик отказался от Севморпути
Одна из крупнейших транспортных компаний CGA CGM, занимающаяся контейнерными морскими перевозками, отказалась от использования Северного морского пути и других транспортных коридоров в Арктике по экологическим соображениям, сообщила в субботу, 24 августа, французская Le Figaro.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Ижевске
Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием автобуса в Ижевске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Удмуртии.
Обновлено в 04:46
Политика
Меркель раскрыла темы предстоящего саммита G7
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что на саммите G7 в Биаррице 24–26 августа обсудят отношения с Россией, конфликт на Украине, ситуацию в Сирии и Ливии, а также пожары в бразильской Амазонии.
Обновлено в 05:14
Политика
Путин поручил проработать вопрос досрочной пенсии горнякам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
Обновлено в 03:54
Экономика
Reuters: ВТБ попросил государство помочь в создании зернового холдинга
Глава ВТБ Андрей Костин написал президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором попросил поддержки со стороны государства в создании вертикально-интегрированного зернового холдинга.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Россия переписала правила мирового рынка вооружений
Обновлено в 05:52
Общество
Более 70% работодателей проверяют социальные сети соискателей
13% опрашиваемых контролируют все, что выкладывают подчиненные, и остальные не интересуются жизнями сотрудников в интернете, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Происшествия
На АК «Победа» возбудили дело из-за недопуска пассажира на рейс
Управлением Роспотребнадзора по Москве возбуждено дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" по факту недопуска пассажира на рейс.
Обновлено в 03:59
Политика
Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком
Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку
Из Мурманска вышла первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Известно, что судно взяло курс на Певек.
Обновлено вчера в 10:15
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о необходимых для школьников прививках
Роспотребнадзор в субботу, 24 августа, опубликовал список прививок, которые защитят иммунитет школьников.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Боня в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
Пока Боня предпочитает хранить молчание и не комментирует домыслы своих поклонников.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Коллекторы открыли огонь по отцу с ребенком в Подмосковье
Полиция проверяет сообщение о коллекторах, обстрелявших из пневматического пистолета отца и его ребенка в подмосковном Красногорске.
Обновлено в 06:05
Политика
Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента
Экс-советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи утверждает, что у Трампа психические проблемы, которые не позволят ему переизбраться на второй срок.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено вчера в 08:23