Политика

AP: США планируют вновь открыть консульство в ГренландииКоммерсантъ вчера в 22:49

США открыли консульство в Гренландии в 1940 году, но в 1953 году оно было закрыто. Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил распространившуюся в СМИ информацию о том, что он рассматривает приобретение Гренландии.
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с чего всё началось
Государственный департамент США сообщил в письме к Конгрессу о необходимости восстановления американского консульства в Нууке — столице Гренландии, сообщает AP
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Коммерсантъвчера в 22:49

Подробнее о событии

США планируют вновь открыть консульство в Гренландии

РИА Новостивчера в 22:05

США решили вернуться в Гренландию

Lenta.ruвчера в 19:29

США решили открыть генконсульство в Гренландии на фоне спора с Данией

РБКвчера в 19:59

СМИ узнали о планах США открыть генконсульство в Гренландии

Московский Комсомолецвчера в 21:47

США нашли способ получить доступ к Гренландии

Известиявчера в 18:40

В США заявили о намерении открыть консульство в Гренландии

RT на русскомвчера в 18:23

AP: США планируют открыть генконсульство в Гренландии

ТАССвчера в 17:46
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Здоровье

В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов

Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.
Обновлено 22 августа в 05:31
Политика

Вассерман о разбитых надеждах украинцев, отмечающих День независимости

Граждане Украины в субботу, 24 августа, отмечают День независимости, которую страна обрела ровно 28 лет назад.
Обновлено в 03:00
Транспорт

В России разработают ПДД для электробайков и сегвеев

Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД) с учетом распространения электроскутеров, сегвеев, моноколес и прочих новых видов транспорта.
Обновлено вчера в 16:45
Политика

В Киеве начался «Марш защитников Украины»

"Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы

У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено вчера в 10:50
Космос

Повторную стыковку «Союза» с МКС решили перенести

24 августа "Союз МС-14" с роботом Федором на борту не смог выполнить стыковку в запланированное время с МКС.
Обновлено в 03:43
Здоровье

Жителей Приамурья пугают массовой рассылкой о чуме в водах Амура

Сразу несколько читателей АСН24 обратились в редакцию с просьбой выяснить, является ли правдой пугающее сообщение, которое массово рассылается по мессенджерам.
Обновлено в 04:28
Культура

Никита Михалков перенес серию операций на ноге

Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Футбол

СМИ: Джованни Симеоне отказал московскому «Динамо»

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Sky Sports, московское «Динамо» пыталось приобрести форварда «Фиорентины» Джованни Симеоне.
Обновлено в 05:49
Здоровье

Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США

В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.
Обновлено вчера в 16:47
Космос

Робот «Федор» отправился на МКС

Космический корабль с антропоморфным роботом «Федором» на борту запустили с космодрома Байконур утром 22 августа, сообщают в «Роскосмосе».
Обновлено 22 августа в 00:45
Армия и оружие

В Японии сообщили о новом пуске баллистических ракет КНДР

Правительство Японии сообщило об очередном ракетном пуске северокорейских баллистических ракет.
Обновлено вчера в 19:08
Транспорт

Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах

Обновлено в 00:55
Хоккей

Что говорили о дисквалификации Кузнецова за океаном

"Партнёры Кузнецова захотят получить ответы" Решение IIHF дисквалифицировать нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова на четыре года из-за обнаружения в его допинг-пробе кокаина вызвало серьёзную реакцию за океаном.
Обновлено в 05:26
Политика

Французский контейнерный перевозчик отказался от Севморпути

Одна из крупнейших транспортных компаний CGA CGM, занимающаяся контейнерными морскими перевозками, отказалась от использования Северного морского пути и других транспортных коридоров в Арктике по экологическим соображениям, сообщила в субботу, 24 августа, французская Le Figaro.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Ижевске

Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием автобуса в Ижевске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Удмуртии.
Обновлено в 04:46
Политика

Меркель раскрыла темы предстоящего саммита G7

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что на саммите G7 в Биаррице 24–26 августа обсудят отношения с Россией, конфликт на Украине, ситуацию в Сирии и Ливии, а также пожары в бразильской Амазонии.
Обновлено в 05:14
Политика

Путин поручил проработать вопрос досрочной пенсии горнякам

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
Обновлено в 03:54
Экономика

Reuters: ВТБ попросил государство помочь в создании зернового холдинга

Глава ВТБ Андрей Костин написал президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором попросил поддержки со стороны государства в создании вертикально-интегрированного зернового холдинга.
Обновлено вчера в 11:46
Политика

В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»

Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

Россия переписала правила мирового рынка вооружений

Обновлено в 05:52
Общество

Более 70% работодателей проверяют социальные сети соискателей

13% опрашиваемых контролируют все, что выкладывают подчиненные, и остальные не интересуются жизнями сотрудников в интернете, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Происшествия

На АК «Победа» возбудили дело из-за недопуска пассажира на рейс

Управлением Роспотребнадзора по Москве возбуждено дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" по факту недопуска пассажира на рейс.
Обновлено в 03:59
Политика

Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком

Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Технологии

Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку

Из Мурманска вышла первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Известно, что судно взяло курс на Певек.
Обновлено вчера в 10:15
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о необходимых для школьников прививках

Роспотребнадзор в субботу, 24 августа, опубликовал список прививок, которые защитят иммунитет школьников.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес

Боня в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности

Пока Боня предпочитает хранить молчание и не комментирует домыслы своих поклонников.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Коллекторы открыли огонь по отцу с ребенком в Подмосковье

Полиция проверяет сообщение о коллекторах, обстрелявших из пневматического пистолета отца и его ребенка в подмосковном Красногорске.
Обновлено в 06:05
Политика

Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента

Экс-советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи утверждает, что у Трампа психические проблемы, которые не позволят ему переизбраться на второй срок.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия

Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137

У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено вчера в 08:23
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Гренландия
Автономная территория, входящая в Королевство Дания, между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, к востоку от Арктического архипелага. Хотя физиографически Гренландия является частью континента Северной Америки, Гренландия политически и культурно связана с Европой на протяжении тысячелетия. Большинство населения на острове составляют инуиты, чьи предки начали мигрировать с территории Канады примерно в 13 столетии, постепенно обосновываясь на острове.
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