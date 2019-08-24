с чего всё началось

США открыли консульство в Гренландии в 1940 году, но в 1953 году оно было закрыто. Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил распространившуюся в СМИ информацию о том, что он рассматривает приобретение Гренландии.

Здоровье В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.

Политика Вассерман о разбитых надеждах украинцев, отмечающих День независимости Граждане Украины в субботу, 24 августа, отмечают День независимости, которую страна обрела ровно 28 лет назад.

Транспорт В России разработают ПДД для электробайков и сегвеев Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД) с учетом распространения электроскутеров, сегвеев, моноколес и прочих новых видов транспорта.

Политика В Киеве начался «Марш защитников Украины» "Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.

Космос Повторную стыковку «Союза» с МКС решили перенести 24 августа "Союз МС-14" с роботом Федором на борту не смог выполнить стыковку в запланированное время с МКС.

Здоровье Жителей Приамурья пугают массовой рассылкой о чуме в водах Амура Сразу несколько читателей АСН24 обратились в редакцию с просьбой выяснить, является ли правдой пугающее сообщение, которое массово рассылается по мессенджерам.

Культура Никита Михалков перенес серию операций на ноге Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.

Футбол СМИ: Джованни Симеоне отказал московскому «Динамо» Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Sky Sports, московское «Динамо» пыталось приобрести форварда «Фиорентины» Джованни Симеоне.

Здоровье Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.

Космос Робот «Федор» отправился на МКС Космический корабль с антропоморфным роботом «Федором» на борту запустили с космодрома Байконур утром 22 августа, сообщают в «Роскосмосе».

Хоккей Что говорили о дисквалификации Кузнецова за океаном "Партнёры Кузнецова захотят получить ответы" Решение IIHF дисквалифицировать нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова на четыре года из-за обнаружения в его допинг-пробе кокаина вызвало серьёзную реакцию за океаном.

Политика Французский контейнерный перевозчик отказался от Севморпути Одна из крупнейших транспортных компаний CGA CGM, занимающаяся контейнерными морскими перевозками, отказалась от использования Северного морского пути и других транспортных коридоров в Арктике по экологическим соображениям, сообщила в субботу, 24 августа, французская Le Figaro.

Происшествия Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Ижевске Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием автобуса в Ижевске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Удмуртии.

Политика Меркель раскрыла темы предстоящего саммита G7 Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что на саммите G7 в Биаррице 24–26 августа обсудят отношения с Россией, конфликт на Украине, ситуацию в Сирии и Ливии, а также пожары в бразильской Амазонии.

Политика Путин поручил проработать вопрос досрочной пенсии горнякам Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.

Экономика Reuters: ВТБ попросил государство помочь в создании зернового холдинга Глава ВТБ Андрей Костин написал президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором попросил поддержки со стороны государства в создании вертикально-интегрированного зернового холдинга.

Политика В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец» Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.

Общество Более 70% работодателей проверяют социальные сети соискателей 13% опрашиваемых контролируют все, что выкладывают подчиненные, и остальные не интересуются жизнями сотрудников в интернете, передает ТАСС.

Происшествия На АК «Победа» возбудили дело из-за недопуска пассажира на рейс Управлением Роспотребнадзора по Москве возбуждено дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" по факту недопуска пассажира на рейс.

Политика Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".

Технологии Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку Из Мурманска вышла первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Известно, что судно взяло курс на Певек.

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Шоу-бизнес Боня в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности Пока Боня предпочитает хранить молчание и не комментирует домыслы своих поклонников.

Происшествия Коллекторы открыли огонь по отцу с ребенком в Подмосковье Полиция проверяет сообщение о коллекторах, обстрелявших из пневматического пистолета отца и его ребенка в подмосковном Красногорске.

Политика Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента Экс-советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи утверждает, что у Трампа психические проблемы, которые не позволят ему переизбраться на второй срок.