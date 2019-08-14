с чего всё началось

Любое решение относительно этого региона будет принято в рамках консультаций с нашими союзниками, это не одностороннее решение США.

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии. Об этом сообщает The Associated Press.

AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Армия и оружие Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.

Происшествия Названы сроки начала ремонта и восстановления аппарата «Лошарик» Для ремонта глубоководного аппарата планируют задействовать мощности Центра судоремонта «Звёздочка».

Политика Китай потребовал от США «не совать нос» в дела Гонконга Пекин после слов президента США Дональда Трампа о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом настоятельно призвал Вашингтон не вмешиваться в дела этого района.

Политика Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка Депутаты Верховной рады устроили словесную перепалку в ходе заседания подготовительной депутатской группы, которое прошло в среду, 14 августа.

Авто В Госдуме оценили предложение запретить эксплуатацию старых машин Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT прокомментировал предложение комитета Госдумы по промышленности запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

Армия и оружие Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском Вашингтон задумался о целесообразности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Происшествия Известный болельщик «Спартака» впал в кому после ДТП Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах фанатов футбола как Алексей "Бахыт", впал в кому после того, как попал в ДТП.

Происшествия В Смоленской области задержали активиста Ильдара Дадина В Смоленской области сотрудник полиции задержал активиста Ильдара Дадина. Об этом он сам написал в фейсбуке.

Политика Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению МН17 Украина передала Нидерландам материалы уголовного дела против трех россиян и одного украинца, которых Киев подозревает в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Политика Посольство США в РФ лишилось 70% персонала – Хантсман Как добавил Д.Хантсман, главным достижением за последние два года работы стало то, что посольство "оставляет дверь открытой для бизнеса и добивается результатов, которые американский народ ждет от этого дипломатического ведомства" в рамках двусторонних отношений, "входящих в число наиболее важных" для них.

Политика Безсмертный: уволен потому, что пришёлся «не ко двору» у Зеленского Ранее News.ru писал, что Владимир Зеленский отстранил Романа Безсмертного от должности представителя Киева в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Политика Эксперт оценил последствия от возможного выхода США из ВТО Президент США Дональд Трамп накануне заявил о том, что его страна может выйти из ВТО, "если это потребуется".

Общество В России изменились правила передачи прав на недвижимость В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.

Игры Студия 4A Games начала работу над новой частью Metro Во время презентации для инвесторов издательство THQ Nordic сообщило, что 4A Games работает над новой частью Metro.

Шоу-бизнес В Сети опубликовано фото располневшей Аллы Пугачевой На фан-странице Instagram дочери Примадонны опубликовано архивное фото с Аллой Пугачевой.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Общество Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.

Политика Путин посетит Финляндию с рабочим визитом 21 августа Президент России Владимир Путин посетит с рабочим визитом Финляндию в среду, 21 августа 2019 года по приглашению президента республики Саули Ниинистё.

Общество В Госдуме поддержали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю В августе Федерация независимых профсоюзов России поддержала идею о сокращении рабочей недели для оптимизации времени труда и отдыха при обязательном сохранении зарплат.

Футбол Сломавший Чалову нос игрок «Сочи» записал видео с извинениями Защитник «Сочи» Иван Миладинович лично извинился перед форвардом ЦСКА Федором Чаловым и записал видео c извинениями, сообщает Sport24.

Политика В России и на Украине раскритиковали указ Зеленского о гражданстве Российские и украинские политики подвергли критике намерение президента Украины Владимира Зеленского упростить получение гражданства для россиян, которые подверглись "политическим преследованиям".

Происшествия ФСБ нашла подпольный цех с десятью тоннами поддельного алкоголя В городе Заречный (Свердловская область) пресечена деятельность подпольного цеха, изъято более десяти тонн контрафактного алкоголя.

Общество Роскачество назвало признаки плохого вина Если на Западе допускается содержание "винного камня" — кристалликов темно-красного цвета (более того, они считаются естественными для хорошего красного вина), — то согласно российскому ГОСТу в напитке их также не должно быть.