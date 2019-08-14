с чего всё началось

Любое решение относительно этого региона будет принято в рамках консультаций с нашими союзниками, это не одностороннее решение США.

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии. Об этом сообщает The Associated Press.

AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Футбол Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».

Экономика В России зафиксировали снижение продаж мяса Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Экономика Росстат опять зафиксировал дефляцию в РФ Потребительские цены за неделю, с 6 по 12 августа, снизились на 0.1%, с начала августа также - на 0.1%.

Шоу-бизнес Бузова разгневала фанатов из-за сравнения себя с блокадницей Неосторожная фраза телеведущей Ольги Бузовой стала поводом для скандала, знаменитость назвала себя блокадницей, после чего на нее обрушился гнев подписчиков в соцсети.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.

Общество Власти Москвы предложили провести митинг без шествия 25 августа Московские власти предложили организаторам акции 25 августа провести митинг на проспекте Академика Сахарова без шествия по бульварам.

Шоу-бизнес Армен Джигарханян госпитализирован В Москве госпитализирован 83-летний народный артист СССР Армен Джигарханян, передает Mash.

Политика В Сирии нашелся пропавший российский активист Лидера общественного движения против рабства "Альтернатива" Олега Мельникова, пропавшего в Сирии, нашли живым.

Политика Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.

Политика Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия В Братске вынесли приговор убившему школьницу таксисту-педофилу В Братске суд поставил точку в деле убийцы девятилетней девочки, однако родители Алины Ш. намерены превратить ее в многоточие — их не устроил приговор в 20 лет, вынесенный в отношении 44-летнего таксиста.

Религия Православные пензенцы отмечают Медовый Спас Православные пензенцы отмечают первый, Медовый, Спас 14 августа.

Политика Киев раскрыл план на случай остановки транзита российского газа Ранее секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заверил, что у Киева существует «план Б» на случай, если ему не удастся договориться с Москвой о продолжении транзита газа через территорию республики после 2019 года.

Футбол Футболист «Сочи» дисквалифицирован на четыре матча за удар Чалова Защитник футбольного клуба "Сочи" Иван Миладинович дисквалифицирован на четыре матча за удар локтем в голову нападающего столичного ЦСКА Федора Чалова в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия ФСБ проводит обыски по делу о хищении 300 млрд рублей у РЖД В рамках дела о хищении средств в ОАО РЖД в Москве проходит совместная операция ФСБ и СКР.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Происшествия В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.

Политика Кремль счел перебором ужесточение правил общения ученых с иностранцами В Кремле считают излишне строгим решение Минобрнауки об ужесточении правил общения ученых с иностранцами и утверждают, что такие решения ни к чему хорошему не приведут.

Здоровье Мнения медиков о четырехдневной рабочей неделе разошлись Мнения медиков о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю разошлись.

Игры Раскрыты особенности приставки Xbox нового поколения В июне Microsoft анонсировала новое поколение приставок под кодовым названием Project Scarlett.

Технологии Mail.ru Group ведет переговоры с Huawei о предустановке российского ПО Mail.ru Group и Huawei ведут переговоры о предустановке программного обеспечения российского холдинга на смартфоны китайской компании, сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

Финансы Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.

Происшествия Атамбаеву предъявлены новые обвинения Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлены новые обвинения. Об этом сообщает РИА "Новости".