Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в АзииГазета.Ru вчера в 23:54
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии. Об этом сообщает The Associated Press.
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Любое решение относительно этого региона будет принято в рамках консультаций с нашими союзниками, это не одностороннее решение США.
— Андреа Томпсон, американская актрисаГазета.Ru вчера в 23:54
с чего всё началось
О планах Соединенных Штатах рассказала заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, слова которой привело агенство Associated Press.Телеканал 360°02:01
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США анонсировали консультации с союзниками о размещении ракет в Азии
Московский Комсомолецвчера в 23:42
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