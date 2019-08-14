Политика

AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в АзииГазета.Ru вчера в 23:54

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии. Об этом сообщает The Associated Press.
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Андреа Томпсон
Любое решение относительно этого региона будет принято в рамках консультаций с нашими союзниками, это не одностороннее решение США.
— Андреа Томпсон, американская актрисаГазета.Ru вчера в 23:54
с чего всё началось
О планах Соединенных Штатах рассказала заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, слова которой привело агенство Associated Press
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