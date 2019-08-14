с чего всё началось

Любое решение относительно этого региона будет принято в рамках консультаций с нашими союзниками, это не одностороннее решение США.

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии. Об этом сообщает The Associated Press.

AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Политика Украина передала Нидерландам материалы дела MH17 «22 июля 2019 года материалы уголовного дела относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 УПК Украины», — говорится в ответе.

Политика МИД Китая вновь призвал США «не совать нос в дела Гонконга» Китай еще раз настоятельно призывает США не вмешиваться в дела Гонконга, заявили РИА Новости в МИД КНР после того, как президент США Дональд Трамп написал, что китайская армия стягивается к границе с Гонконгом.

Происшествия В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал до октября водителя автомобиля Kia Rio Владимира Васильева, который, по версии следствия, стал виновником аварии с двумя погибшими в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Общество В Роскачестве назвали признаки некачественного вина Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».

Экономика В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Армия и оружие Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.

Футбол Порту — Краснодар 2:3 Первая встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась победой португальского клуба - 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел "Краснодар".

Общество Два уральских региона стали лидерами по жестокому обращению с детьми Ямал и Пермский край оказались в лидерах среди российских регионов по количеству случаев жестокого обращения с детьми.

Политика Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.

Происшествия Медведь разрыл могилу и утащил тело в Хабаровском крае В Хабаровском крае на кладбище в Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл могилу и утащил тело умершего человека.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Происшествия В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов 70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.

Экономика США притормозили торговую войну с Китаем Накануне аналитики крупнейшего инвестиционного банка Goldman Sachs пришли к выводу, что американскую экономику ждет спад в случае затяжной торговой войны с Китаем.

Происшествия В Ленобласти восстановили движение на М-10 после ДТП с пострадавшими В Тосненском районе Ленинградской области на участке федеральной автодороги М-10 «Россия» (Москва-Петербург) восстановили штатное движение автотранспорта после крупного ДТП с участием трех автомобилей, в котором утром 14 августа пострадали пять человек, включая ребенка.

Общество Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.

Экономика Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за год Американская компания Boeing в 2019 году поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года.

Политика Правительство Украины отказалось увольнять Кличко Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Футбол Бывший защитник «Зенита» перешел в белорусский клуб 24-летний Иванов — воспитанник «Зенита», выступал за вторую команду петербуржцев, а при Андре Виллаше-Боаше в 2016 году дебютировал за основу в матче РПЛ.

Политика Митрохина все-таки зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы Вечером 13 августа Мосгорсуд отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

Общество Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми 37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.

Авто АвтоВАЗ назвал сроки появления Lada Vesta с вариатором По словам главы информационной службы АвтоВАЗа С. Ильинского, модель Lada Vesta, оснащаемая бесступенчатой автоматической коробкой передач, выйдет на рынок в течение одного-двух лет.

Кино Disney может выпустить ремейк мультфильма «Бэмби» Инсайдеры информируют о высокой вероятности того, что в скором времени Disney может выпустить ремейк мультфильма "Бэмби".

Экономика Google, Facebook и Amazon выступят в США против французского цифрового налога В ходе слушаний выступят представители Google, Facebook, Amazon и других крупных компаний, интересы которых затрагивает новый налог.

Футбол «Реал» собирается отправить Йовича в аренду По информации Marca, 21-летний сербский футболист не произвел впечатления на наставника команды Зинедина Зидана во время предсезонной подготовки, поэтому будет отправлен в аренду.

Происшествия В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, однако спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.