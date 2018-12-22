Армия и оружие
AP: Иранские корабли произвели пуск ракет около авианосца США
AP: Иранские корабли произвели пуск ракет около авианосца СШАRT на русском18:30
Корабли военно-морских сил Ирана произвели пуск ракет около авианосной группы США, вошедшей в Персидский залив. Об этом информирует Associated Press. Американскую авианосную группу возглавляет авианосец «Джон Стеннис».
RT на русском18:30
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Армия и оружие
Стало известно о планах Турции захватить северную часть Сирии
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
CNBC: Россия успешно протестировала «Циркон»
Россия провела еще одно успешное тестирование сверхзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон", против которой Соединенные Штаты в данный момент не имеют защиты, пишет CNBC со ссылкой на два источника, знакомых с докладом разведки США.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Иранской Mahan Air запретили летать в Германию
Германия запретила иранской авиакомпании Mahan Air выполнять рейсы в свои аэропорты.
Обновлено в 18:58
Армия и оружие
Ракетоносцы Ту-95МС отработали ночную дозаправку в воздухе
Ночная дозаправка в воздухе является одним из самых сложных элементов летной подготовки.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
ФК «Спартак» передал в Сирию необычные подарки
Футбольный клуб «Спартак» уже в третий раз за неделю передал в Сирию 22 комплекта футбольной формы и пять футбольных мячей.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Новый плавучий кран принят в состав Северного флота
Сегодня в Североморске, главной базе Северного флота, состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага вспомогательного флота ВМФ России на новом самоходном плавкране проекта 02690 СПК-53150.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
Reuters: к Азовскому морю выдвинулся российский ракетный фрегат
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Фрегат-невидимка начал испытания на Балтике
Построенный в Санкт-Петербурге с использованием стелс-технологий фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» вышел на ходовые испытания.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
В США ужаснулись, узнав о характеристиках комплекса ПВО С-500
Американские военные эксперты проанализировали имеющуюся у них информацию о российском комплексе ПВО С-500 «Прометей» и пришли в ужас: комплекс ПВО С-500, который, как ожидается, поступит на вооружение Военно-космических сил России уже через пару лет, будет способен сбивать любые воздушные цели вне зависимости от их типа и назначения.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
В Минобороны РФ оценили объем первой поставки автоматов АК-12 в войска
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
Министр обороны Украины и представитель Британии вышли в Черное море
На одном из бронированных катеров ВМС Украины в Одессе вышли в море вместе министр обороны Украины Степан Полторак и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, 21 декабря сообщается на сайте Министерства обороны Украины.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
В США заявили о превосходстве «Арматы» над танками НАТО
Презентация российского танка Т-14 "Армата" в 2015 году выявила усиливающееся устаревание основных боевых танков (ОБТ) НАТО – британского Challenger 2 и американского M1A2 Abrams, об этом пишет американский журнал The National Interest со ссылкой на статью эксперта Уилла Флэннигена.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие
В Черном море продолжаются учения подводных лодок
Обновлено в 16:41
Армия и оружие
Эксперт рассказал, как Шойгу ответит Порошенко на провокации
По словам Порошенко, в районе Азова теперь находится 95-ая отдельная десантно-штурмовая бригада, которая будет защищать особо опасное направление.
Обновлено в 19:54
Армия и оружие
Порошенко намерен использовать новые вертолеты Airbus в Черном море
Президент Украины Петр Порошенко заявил о получении первых двух французских вертолетов Airbus.
Обновлено в 07:52