с чего всё началось

Корабли военно-морских сил Ирана произвели пуск ракет около авианосной группы США, вошедшей в Персидский залив. Об этом информирует Associated Press. Американскую авианосную группу возглавляет авианосец «Джон Стеннис».

Армия и оружие Армия и оружие Стало известно о планах Турции захватить северную часть Сирии

Армия и оружие Армия и оружие CNBC: Россия успешно протестировала «Циркон» Россия провела еще одно успешное тестирование сверхзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон", против которой Соединенные Штаты в данный момент не имеют защиты, пишет CNBC со ссылкой на два источника, знакомых с докладом разведки США.

Армия и оружие Армия и оружие Иранской Mahan Air запретили летать в Германию Германия запретила иранской авиакомпании Mahan Air выполнять рейсы в свои аэропорты.

Армия и оружие Армия и оружие Ракетоносцы Ту-95МС отработали ночную дозаправку в воздухе Ночная дозаправка в воздухе является одним из самых сложных элементов летной подготовки.

Армия и оружие Армия и оружие ФК «Спартак» передал в Сирию необычные подарки Футбольный клуб «Спартак» уже в третий раз за неделю передал в Сирию 22 комплекта футбольной формы и пять футбольных мячей.

Армия и оружие Армия и оружие Новый плавучий кран принят в состав Северного флота Сегодня в Североморске, главной базе Северного флота, состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага вспомогательного флота ВМФ России на новом самоходном плавкране проекта 02690 СПК-53150.

Армия и оружие Армия и оружие Reuters: к Азовскому морю выдвинулся российский ракетный фрегат

Армия и оружие Армия и оружие Фрегат-невидимка начал испытания на Балтике Построенный в Санкт-Петербурге с использованием стелс-технологий фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» вышел на ходовые испытания.

Армия и оружие Армия и оружие В США ужаснулись, узнав о характеристиках комплекса ПВО С-500 Американские военные эксперты проанализировали имеющуюся у них информацию о российском комплексе ПВО С-500 «Прометей» и пришли в ужас: комплекс ПВО С-500, который, как ожидается, поступит на вооружение Военно-космических сил России уже через пару лет, будет способен сбивать любые воздушные цели вне зависимости от их типа и назначения.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны РФ оценили объем первой поставки автоматов АК-12 в войска

Армия и оружие Армия и оружие Министр обороны Украины и представитель Британии вышли в Черное море На одном из бронированных катеров ВМС Украины в Одессе вышли в море вместе министр обороны Украины Степан Полторак и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, 21 декабря сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Армия и оружие Армия и оружие В США заявили о превосходстве «Арматы» над танками НАТО Презентация российского танка Т-14 "Армата" в 2015 году выявила усиливающееся устаревание основных боевых танков (ОБТ) НАТО – британского Challenger 2 и американского M1A2 Abrams, об этом пишет американский журнал The National Interest со ссылкой на статью эксперта Уилла Флэннигена.

Армия и оружие Армия и оружие В Черном море продолжаются учения подводных лодок

Армия и оружие Армия и оружие Эксперт рассказал, как Шойгу ответит Порошенко на провокации По словам Порошенко, в районе Азова теперь находится 95-ая отдельная десантно-штурмовая бригада, которая будет защищать особо опасное направление.