Армия и оружие

AP: Иранские корабли произвели пуск ракет около авианосца США
RT на русском
18:30

Корабли военно-морских сил Ирана произвели пуск ракет около авианосной группы США, вошедшей в Персидский залив. Об этом информирует Associated Press. Американскую авианосную группу возглавляет авианосец «Джон Стеннис».
RT на русском18:30
с чего всё началось
Корабли иранской революционной гвардии, как пишет
 без указания источников информации Associated Press (AP), следили за его проходом и движением «его ударной группы».
РБК15:32

Подробнее о событии

СМИ: ВМС Ирана запустили ракеты возле американского авианосца

Life.ru20:02

ВМС Ирана запустили ракеты вблизи американского авианосца

Известия19:04

ВМС Ирана запустили ракеты около американского авианосца

РИА Новости15:19

AP сообщило о пуске ракет ВМС Ирана вблизи авианосца США

РБК15:32

Иранский флот произвел ракетные пуски рядом с авианосцем США

Вести.Ru14:06

В Персидский залив зашла ударная авианосная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Джон Стеннис»

Эхо Москвы13:02

AP: атомный авианосец США вошел в Персидский залив

ТАСС12:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 20:11, Ашберн
Армия и оружие

Стало известно о планах Турции захватить северную часть Сирии

Обновлено в 12:46
Армия и оружие

CNBC: Россия успешно протестировала «Циркон»

Россия провела еще одно успешное тестирование сверхзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон", против которой Соединенные Штаты в данный момент не имеют защиты, пишет CNBC со ссылкой на два источника, знакомых с докладом разведки США.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Иранской Mahan Air запретили летать в Германию

Германия запретила иранской авиакомпании Mahan Air выполнять рейсы в свои аэропорты.
Обновлено в 18:58
Армия и оружие

Ракетоносцы Ту-95МС отработали ночную дозаправку в воздухе

Ночная дозаправка в воздухе является одним из самых сложных элементов летной подготовки.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие

ФК «Спартак» передал в Сирию необычные подарки

Футбольный клуб «Спартак» уже в третий раз за неделю передал в Сирию 22 комплекта футбольной формы и пять футбольных мячей.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

Новый плавучий кран принят в состав Северного флота

Сегодня в Североморске, главной базе Северного флота, состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага вспомогательного флота ВМФ России на новом самоходном плавкране проекта 02690 СПК-53150.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие

Reuters: к Азовскому морю выдвинулся российский ракетный фрегат

Обновлено в 05:44
Армия и оружие

Фрегат-невидимка начал испытания на Балтике

Построенный в Санкт-Петербурге с использованием стелс-технологий фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» вышел на ходовые испытания.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие

В США ужаснулись, узнав о характеристиках комплекса ПВО С-500

Американские военные эксперты проанализировали имеющуюся у них информацию о российском комплексе ПВО С-500 «Прометей» и пришли в ужас: комплекс ПВО С-500, который, как ожидается, поступит на вооружение Военно-космических сил России уже через пару лет, будет способен сбивать любые воздушные цели вне зависимости от их типа и назначения.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

В Минобороны РФ оценили объем первой поставки автоматов АК-12 в войска

Обновлено в 06:27
Армия и оружие

Министр обороны Украины и представитель Британии вышли в Черное море

На одном из бронированных катеров ВМС Украины в Одессе вышли в море вместе министр обороны Украины Степан Полторак и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, 21 декабря сообщается на сайте Министерства обороны Украины.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие

В США заявили о превосходстве «Арматы» над танками НАТО

Презентация российского танка Т-14 "Армата" в 2015 году выявила усиливающееся устаревание основных боевых танков (ОБТ) НАТО – британского Challenger 2 и американского M1A2 Abrams, об этом пишет американский журнал The National Interest со ссылкой на статью эксперта Уилла Флэннигена.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие

В Черном море продолжаются учения подводных лодок

Обновлено в 16:41
Армия и оружие

Эксперт рассказал, как Шойгу ответит Порошенко на провокации

По словам Порошенко, в районе Азова теперь находится 95-ая отдельная десантно-штурмовая бригада, которая будет защищать особо опасное направление.
Обновлено в 19:54
Армия и оружие

Порошенко намерен использовать новые вертолеты Airbus в Черном море

Президент Украины Петр Порошенко заявил о получении первых двух французских вертолетов Airbus.
Обновлено в 07:52
Главное