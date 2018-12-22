Армия и оружие

AP: Иранские корабли произвели пуск ракет около авианосца США
RT на русском
18:30

Корабли военно-морских сил Ирана произвели пуск ракет около авианосной группы США, вошедшей в Персидский залив. Об этом информирует Associated Press. Американскую авианосную группу возглавляет авианосец «Джон Стеннис».
RT на русском18:30
с чего всё началось
Корабли иранской революционной гвардии, как пишет
 без указания источников информации Associated Press (AP), следили за его проходом и движением «его ударной группы».
РБК15:32

Подробнее о событии

ВМС Ирана запустили ракеты рядом с американским авианосцем

РИА Новости20:18

СМИ: ВМС Ирана запустили ракеты возле американского авианосца

Life.ru20:02

ВМС Ирана запустили ракеты вблизи американского авианосца

Известия19:04

AP сообщило о пуске ракет ВМС Ирана вблизи авианосца США

РБК15:32

Иранский флот произвел ракетные пуски рядом с авианосцем США

Вести.Ru14:06

В Персидский залив зашла ударная авианосная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Джон Стеннис»

Эхо Москвы13:02

AP: атомный авианосец США вошел в Персидский залив

ТАСС12:00
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Армия и оружие

Эрдоган отсрочил операцию в Сирии после разговора с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил отложить начало операции по выдворению террористов из районов Сирии к востоку от реки Евфрат после разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Группа военных из Британии прибудет на Украину в январе

«Уже в январе в Украину прибудет группа военнослужащих ВМС Великобритании для организации взаимодействия, планирования совместных учений», — цитирует его пресс-служба украинского Минобороны.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие

CNBC: Россия успешно протестировала «Циркон»

Россия провела еще одно успешное тестирование сверхзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон", против которой Соединенные Штаты в данный момент не имеют защиты, пишет CNBC со ссылкой на два источника, знакомых с докладом разведки США.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Германия запретит полеты иранской Mahan Air из аэропортов страны

Правительство Германии приняло решение приостановить полеты иранской авиакомпании Mahan Air из немецких аэропортов, сообщила в пятницу газета Bild.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие

Ракетоносцы Ту-95МС отработали ночную дозаправку в воздухе

Ночная дозаправка в воздухе является одним из самых сложных элементов летной подготовки.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие

ФК «Спартак» передал в Сирию необычные подарки

Футбольный клуб «Спартак» уже в третий раз за неделю передал в Сирию 22 комплекта футбольной формы и пять футбольных мячей.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

Танки НАТО не выдерживают конкуренции с «Арматой»

Американский военный эксперт Уилл Флэнниген написал для издания The National Interest статью, посвященную преимуществам, которыми обладает новейший российский танк Т-14 "Армата" в сравнении с устаревшими боевыми машинами НАТО - американским M1A2 Abrams и британским Challenger 2.
Обновлено в 20:17
Армия и оружие

Новый плавучий кран принят в состав Северного флота

Сегодня в Североморске, главной базе Северного флота, состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага вспомогательного флота ВМФ России на новом самоходном плавкране проекта 02690 СПК-53150.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие

Reuters: к Азовскому морю выдвинулся российский ракетный фрегат

Обновлено в 05:44
Армия и оружие

Фрегат-невидимка начал испытания на Балтике

Построенный в Санкт-Петербурге с использованием стелс-технологий фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» вышел на ходовые испытания.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие

В США ужаснулись, узнав о характеристиках комплекса ПВО С-500

Американские военные эксперты проанализировали имеющуюся у них информацию о российском комплексе ПВО С-500 «Прометей» и пришли в ужас: комплекс ПВО С-500, который, как ожидается, поступит на вооружение Военно-космических сил России уже через пару лет, будет способен сбивать любые воздушные цели вне зависимости от их типа и назначения.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

Западные СМИ опасаются повторения «керченского инцидента» в Арктике

Немецкое издание Telepolis считает, что Россия будет и впредь контролировать прибрежные воды по экономическим и военным причинам, что может привести к повторению "керченского инцидента" в других морях.
Обновлено в 21:25
Армия и оружие

В Минобороны РФ оценили объем первой поставки автоматов АК-12 в войска

Обновлено в 06:27
Армия и оружие

В Черном море продолжаются учения подводных лодок

Обновлено в 16:41
Армия и оружие

Эксперт рассказал, как Шойгу ответит Порошенко на провокации

По словам Порошенко, в районе Азова теперь находится 95-ая отдельная десантно-штурмовая бригада, которая будет защищать особо опасное направление.
Обновлено в 19:54
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