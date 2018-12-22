с чего всё началось

Корабли военно-морских сил Ирана произвели пуск ракет около авианосной группы США, вошедшей в Персидский залив. Об этом информирует Associated Press. Американскую авианосную группу возглавляет авианосец «Джон Стеннис».

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган отсрочил операцию в Сирии после разговора с Трампом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил отложить начало операции по выдворению террористов из районов Сирии к востоку от реки Евфрат после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Армия и оружие Армия и оружие Группа военных из Британии прибудет на Украину в январе «Уже в январе в Украину прибудет группа военнослужащих ВМС Великобритании для организации взаимодействия, планирования совместных учений», — цитирует его пресс-служба украинского Минобороны.

Армия и оружие Армия и оружие CNBC: Россия успешно протестировала «Циркон» Россия провела еще одно успешное тестирование сверхзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон", против которой Соединенные Штаты в данный момент не имеют защиты, пишет CNBC со ссылкой на два источника, знакомых с докладом разведки США.

Армия и оружие Армия и оружие Германия запретит полеты иранской Mahan Air из аэропортов страны Правительство Германии приняло решение приостановить полеты иранской авиакомпании Mahan Air из немецких аэропортов, сообщила в пятницу газета Bild.

Армия и оружие Армия и оружие Ракетоносцы Ту-95МС отработали ночную дозаправку в воздухе Ночная дозаправка в воздухе является одним из самых сложных элементов летной подготовки.

Армия и оружие Армия и оружие ФК «Спартак» передал в Сирию необычные подарки Футбольный клуб «Спартак» уже в третий раз за неделю передал в Сирию 22 комплекта футбольной формы и пять футбольных мячей.

Армия и оружие Армия и оружие Танки НАТО не выдерживают конкуренции с «Арматой» Американский военный эксперт Уилл Флэнниген написал для издания The National Interest статью, посвященную преимуществам, которыми обладает новейший российский танк Т-14 "Армата" в сравнении с устаревшими боевыми машинами НАТО - американским M1A2 Abrams и британским Challenger 2.

Армия и оружие Армия и оружие Новый плавучий кран принят в состав Северного флота Сегодня в Североморске, главной базе Северного флота, состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага вспомогательного флота ВМФ России на новом самоходном плавкране проекта 02690 СПК-53150.

Армия и оружие Армия и оружие Reuters: к Азовскому морю выдвинулся российский ракетный фрегат

Армия и оружие Армия и оружие Фрегат-невидимка начал испытания на Балтике Построенный в Санкт-Петербурге с использованием стелс-технологий фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» вышел на ходовые испытания.

Армия и оружие Армия и оружие В США ужаснулись, узнав о характеристиках комплекса ПВО С-500 Американские военные эксперты проанализировали имеющуюся у них информацию о российском комплексе ПВО С-500 «Прометей» и пришли в ужас: комплекс ПВО С-500, который, как ожидается, поступит на вооружение Военно-космических сил России уже через пару лет, будет способен сбивать любые воздушные цели вне зависимости от их типа и назначения.

Армия и оружие Армия и оружие Западные СМИ опасаются повторения «керченского инцидента» в Арктике Немецкое издание Telepolis считает, что Россия будет и впредь контролировать прибрежные воды по экономическим и военным причинам, что может привести к повторению "керченского инцидента" в других морях.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны РФ оценили объем первой поставки автоматов АК-12 в войска

Армия и оружие Армия и оружие В Черном море продолжаются учения подводных лодок