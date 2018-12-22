Армия и оружие
AP: Иранские корабли произвели пуск ракет около авианосца США
AP: Иранские корабли произвели пуск ракет около авианосца СШАRT на русском18:30
Корабли военно-морских сил Ирана произвели пуск ракет около авианосной группы США, вошедшей в Персидский залив. Об этом информирует Associated Press. Американскую авианосную группу возглавляет авианосец «Джон Стеннис».
RT на русском18:30
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Армия и оружие
Эрдоган отсрочил операцию в Сирии после разговора с Трампом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил отложить начало операции по выдворению террористов из районов Сирии к востоку от реки Евфрат после разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Группа военных из Британии прибудет на Украину в январе
«Уже в январе в Украину прибудет группа военнослужащих ВМС Великобритании для организации взаимодействия, планирования совместных учений», — цитирует его пресс-служба украинского Минобороны.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие
CNBC: Россия успешно протестировала «Циркон»
Россия провела еще одно успешное тестирование сверхзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон", против которой Соединенные Штаты в данный момент не имеют защиты, пишет CNBC со ссылкой на два источника, знакомых с докладом разведки США.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Германия запретит полеты иранской Mahan Air из аэропортов страны
Правительство Германии приняло решение приостановить полеты иранской авиакомпании Mahan Air из немецких аэропортов, сообщила в пятницу газета Bild.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие
Ракетоносцы Ту-95МС отработали ночную дозаправку в воздухе
Ночная дозаправка в воздухе является одним из самых сложных элементов летной подготовки.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
ФК «Спартак» передал в Сирию необычные подарки
Футбольный клуб «Спартак» уже в третий раз за неделю передал в Сирию 22 комплекта футбольной формы и пять футбольных мячей.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Танки НАТО не выдерживают конкуренции с «Арматой»
Американский военный эксперт Уилл Флэнниген написал для издания The National Interest статью, посвященную преимуществам, которыми обладает новейший российский танк Т-14 "Армата" в сравнении с устаревшими боевыми машинами НАТО - американским M1A2 Abrams и британским Challenger 2.
Обновлено в 20:17
Армия и оружие
Новый плавучий кран принят в состав Северного флота
Сегодня в Североморске, главной базе Северного флота, состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага вспомогательного флота ВМФ России на новом самоходном плавкране проекта 02690 СПК-53150.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
Reuters: к Азовскому морю выдвинулся российский ракетный фрегат
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Фрегат-невидимка начал испытания на Балтике
Построенный в Санкт-Петербурге с использованием стелс-технологий фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» вышел на ходовые испытания.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
В США ужаснулись, узнав о характеристиках комплекса ПВО С-500
Американские военные эксперты проанализировали имеющуюся у них информацию о российском комплексе ПВО С-500 «Прометей» и пришли в ужас: комплекс ПВО С-500, который, как ожидается, поступит на вооружение Военно-космических сил России уже через пару лет, будет способен сбивать любые воздушные цели вне зависимости от их типа и назначения.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
Западные СМИ опасаются повторения «керченского инцидента» в Арктике
Немецкое издание Telepolis считает, что Россия будет и впредь контролировать прибрежные воды по экономическим и военным причинам, что может привести к повторению "керченского инцидента" в других морях.
Обновлено в 21:25
Армия и оружие
В Минобороны РФ оценили объем первой поставки автоматов АК-12 в войска
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
В Черном море продолжаются учения подводных лодок
Обновлено в 16:41
Армия и оружие
Эксперт рассказал, как Шойгу ответит Порошенко на провокации
По словам Порошенко, в районе Азова теперь находится 95-ая отдельная десантно-штурмовая бригада, которая будет защищать особо опасное направление.
Обновлено в 19:54