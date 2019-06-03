Происшествия

AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в СирииТАСС 16:14

Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля на северо-западе Сирии составило не менее 13 человек. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press. Ранее поступала информация о семи погибших.
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AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сирии

ТАСС16:14

Жертвами теракта в Алеппо стали как минимум 13 человек

Коммерсантъ17:09

Источник сообщил о гибели 14 человек при взрыве автомобиля в Сирии

RT на русском16:25

На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль, сообщил источник

РИА Новости16:23

При взрыве заминированной машины на севере Сирии погибли 13 человек

РБК18:19

По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва заминированной автомашины на северо-западе Сирии

Эхо Москвы16:14

Не менее 14 человек погибли при взрыве заминированного авто в Сирии

Известия16:01
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BMW разработала дизайн летающего беспилотника

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Папа Римский Франциск попросил у румынских цыган прощения за дискриминацию в ходе встречи в воскресенье с представителями цыганского сообщества в городе Блаже.
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что надеется укрепить взаимное сотрудничество между Лондоном и Вашингтоном.
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Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.
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Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных

Ранее издание «Орловские новости» опубликовало видео из исправительной колонии № 2 города Ливны, на котором видно, как заключенные праздную Пасху.
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Китай провел успешные испытания баллистической ракеты нового поколения. Она будет запускаться с подводных лодок.
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Финансы

Инвестиционная пауза затянулась

Капитальные инвестиции крупных и средних компаний в первом квартале 2019 года сократились на 1,2%, свидетельствуют данные Росстата, за год в них еще сильнее выросла доля собственных средств.
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Политика

Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко

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Политика

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын пришел на публичное мероприятие вместе с помощником Ким Ён Чхолем, которого, по данным южнокорейских СМИ, «отправили» на принудительные работы после саммита КНДР и США.
Обновлено в 18:34
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
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Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Boeing нашел дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG

Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Обновлено в 17:02
Здоровье

Социальное питание: нашли не там, где искали

Напомним, что в марте этого года председатель Счетной палаты Ульяновской области Игорь Егоров на пресс-конференции по итогам 2018 года, рассказывая о проверках деятельности медицинских организаций, заявил, что в больницах, где кормят аутсорсеры, манипуляции с ценой исключены, и питание полностью соответствует 395-му приказу Минздрава РФ.
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Компания Audi к 2025 году собирается электрифицировать свой модельный ряд таким образом, чтобы мировые продажи от электрокаров составили 40%.
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Религия

Легойда рассказал, как должен жить православный священник

Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
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Политика

Кадыров осудил разрушение памятника маршалу Жукову в Харькове

«В Харькове сектористы и корпусисты снесли его бюст [маршала Георгия Жукова], они ничем не прославились, а покрыли себя позором», — заявил он.
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По мнению учёных, если вы прожили 60-70 лет и хотите жить ещё, придётся кое-что поменять

Если каждый день вы будете есть только картошку, пусть даже самую полезную – отварную в кожуре, то столкнетесь с дефицитом витаминов и минеральных веществ.
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Производство части смартфонов Huawei остановилось

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Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
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Сухопутные войска получат 2,5 тысячи новых образцов вооружения

Более 2,5 тысячи новых основных образцов вооружения, военной и спецтехники будет направлено в сухопутные войска в 2019 году.
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Собчак потребовала от Бузовой извинений

Девушка отметила, что говорила совершенно о другом человеке и потребовала у Бузовой извиниться перед дизайнером.
Обновлено в 19:14
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