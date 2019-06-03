Происшествия
AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в СирииТАСС 16:14
Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля на северо-западе Сирии составило не менее 13 человек. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press. Ранее поступала информация о семи погибших.
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