AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в СирииТАСС 16:14

Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля на северо-западе Сирии составило не менее 13 человек. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press. Ранее поступала информация о семи погибших.

AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сирии

Религия Папа Римский попросил у румынских цыган прощения за дискриминацию Папа Римский Франциск попросил у румынских цыган прощения за дискриминацию в ходе встречи в воскресенье с представителями цыганского сообщества в городе Блаже.

Политика Мэй высказалась о визите Трампа в Британию Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что надеется укрепить взаимное сотрудничество между Лондоном и Вашингтоном.

Происшествия Военнослужащего убили ножом в драке под Красногорском Молодой человек убит в ходе драки в подмосковной деревне Путилково близ Красногорска.

Экономика Дмитрий Бутрин о том, почему кредита в России по-прежнему и избыточно, и недостаточно Непосредственное применение регулятором какой-либо экономической теории при регулировании рынков, особенно если речь идет о ее фундаментальной части — не такое частое явление, поскольку «гладкость на бумаге» неизбежно ломается десятками и сотнями случайных факторов.

Энергетика На заправках Сыктывкара подорожало топливо Очередное повышение цен произошло 2 июня. Стоимость дизельного топлива при этом не изменилась.

Политика В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.

Наука В России создали лучшую в мире лампу освещения Учёные из МФТИ и ФИАН разработали прототип катодолюминесцентной лампы общего освещения.

Шоу-бизнес Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.

Общество Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных Ранее издание «Орловские новости» опубликовало видео из исправительной колонии № 2 города Ливны, на котором видно, как заключенные праздную Пасху.

Армия и оружие Испытания китайской ядерной ракеты нового поколения попали на видео Китай провел успешные испытания баллистической ракеты нового поколения. Она будет запускаться с подводных лодок.

Финансы Инвестиционная пауза затянулась Капитальные инвестиции крупных и средних компаний в первом квартале 2019 года сократились на 1,2%, свидетельствуют данные Росстата, за год в них еще сильнее выросла доля собственных средств.

Армия и оружие Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.

Политика Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом Северокорейский лидер Ким Чен Ын пришел на публичное мероприятие вместе с помощником Ким Ён Чхолем, которого, по данным южнокорейских СМИ, «отправили» на принудительные работы после саммита КНДР и США.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Происшествия Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.

Происшествия Boeing нашел дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Здоровье Социальное питание: нашли не там, где искали Напомним, что в марте этого года председатель Счетной палаты Ульяновской области Игорь Егоров на пресс-конференции по итогам 2018 года, рассказывая о проверках деятельности медицинских организаций, заявил, что в больницах, где кормят аутсорсеры, манипуляции с ценой исключены, и питание полностью соответствует 395-му приказу Минздрава РФ.

Авто К 2025 году Audi планирует выпустить 30 электрифицированных моделей Компания Audi к 2025 году собирается электрифицировать свой модельный ряд таким образом, чтобы мировые продажи от электрокаров составили 40%.

Религия Легойда рассказал, как должен жить православный священник Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Политика Кадыров осудил разрушение памятника маршалу Жукову в Харькове «В Харькове сектористы и корпусисты снесли его бюст [маршала Георгия Жукова], они ничем не прославились, а покрыли себя позором», — заявил он.

Здоровье По мнению учёных, если вы прожили 60-70 лет и хотите жить ещё, придётся кое-что поменять Если каждый день вы будете есть только картошку, пусть даже самую полезную – отварную в кожуре, то столкнетесь с дефицитом витаминов и минеральных веществ.

Гаджеты Производство части смартфонов Huawei остановилось Сокращение производственных линий произошло потому, что сама Huawei уменьшила объём заказов на новые смартфоны.

Политика Максакова назвала имя убийцы Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Армия и оружие Сухопутные войска получат 2,5 тысячи новых образцов вооружения Более 2,5 тысячи новых основных образцов вооружения, военной и спецтехники будет направлено в сухопутные войска в 2019 году.