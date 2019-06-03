AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в СирииТАСС 16:14

Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля на северо-западе Сирии составило не менее 13 человек. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press. Ранее поступала информация о семи погибших.

AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сирии

Общество Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

Экономика Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублей Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, выплатили долги на 26 млрд рублей.

Космос Планету-изгой обнаружили астрономы Экзопланету обнаружили ученые астрономы из Великобритании, сообщает otvprim.ru "Запретную планету" в "Нептуновской пустыне" обнаружили астрономы научного университета Уорик (Варвик) в рамках международного сотрудничества.

Энергетика Добыча нефти выросла в мае в России В России добыча нефти и газового конденсата в мае 2019 года увеличилась на 1,3 процентных пункта.

Происшествия Полиция в Чите разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине В Чите полиция разыскивает автора граффити, который оставил оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина на площади Революции в центре города.

Футбол Гроб с телом Рейеса привезли на стадион «Севильи» Сегодня, 2 июня, на стадион "Севильи" "Рамон Санчес Писхуан" было доставлено тело экс-полузащитника красно-белых Хосе Антонио Рейеса.

Общество Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.

Наука IEEE запретила сотрудникам Huawei рецензировать научные статьи Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) запретил сотрудникам китайской компании Huawei рецензировать и редактировать публикации в научных журналах, выпускаемых этой организацией.

Футбол «Крылья Советов» остались в премьер-лиге Первая встреча между командами в Нижнем Новгороде завершилась гостевой победой самарцев со счетом 3:1, поэтому в ответном матче им требовалось не проиграть с разницей в два мяча.

Единоборства Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Экономика Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.

Шоу-бизнес Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.

Футбол Жена Рейеса написала письмо с обращением к мужу Ноэлиа Лопес, супруга экс-футболиста "Севильи", "Арсенала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, опубликовала сообщение в Инстаграме, где обратилась к мужу.

Космос Опубликована первая съемка солнечного затмения 1900 года Британский институт кино (BFI) опубликовал первые документальные кадры, запечатлевшие солнечное затмение.

Шоу-бизнес Ксения Собчак потребовала от Ольги Бузовой публичных извинений Скандал телезвезды с Демной Гвасалия начался несколько дней назад после выхода шоу «Осторожно, Собчак!», где Ксения призналась, что один её друг-дизайнер просил ведущую повлиять на Бузову, чтобы та не носила вещи их бренда.

Политика Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".

Политика Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.

Армия и оружие Бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе В начале 2019 года СМИ сообщали, что РФ направила в Сенат США документ о том, что модернизация Ту-22М3 не нарушает положения договора СНВ-3 от 2010 года, поскольку радиус действия Ту-22М3М не будет превышать 8 тыс. км.

Политика Помпео заявил о готовности США к переговорам с Ираном Ранее президент США Дональд Трампа в интервью газете The Sun заявил, что Соединенные Штаты стараются воспрепятствовать появлению ядерного оружия у Ирана.