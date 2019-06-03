Происшествия
AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в СирииТАСС 16:14
Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля на северо-западе Сирии составило не менее 13 человек. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press. Ранее поступала информация о семи погибших.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
Общество
Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников
Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Четыре ребенка погибли на пожаре в Свердловской области
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
В Сирии обстреляли военный аэродром
Обновлено в 18:04
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Экономика
Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублей
Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, выплатили долги на 26 млрд рублей.
Обновлено в 03:03
Космос
Планету-изгой обнаружили астрономы
Экзопланету обнаружили ученые астрономы из Великобритании, сообщает otvprim.ru "Запретную планету" в "Нептуновской пустыне" обнаружили астрономы научного университета Уорик (Варвик) в рамках международного сотрудничества.
Обновлено в 03:00
Энергетика
Добыча нефти выросла в мае в России
В России добыча нефти и газового конденсата в мае 2019 года увеличилась на 1,3 процентных пункта.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Полиция в Чите разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине
В Чите полиция разыскивает автора граффити, который оставил оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина на площади Революции в центре города.
Обновлено в 11:02
Футбол
Гроб с телом Рейеса привезли на стадион «Севильи»
Сегодня, 2 июня, на стадион "Севильи" "Рамон Санчес Писхуан" было доставлено тело экс-полузащитника красно-белых Хосе Антонио Рейеса.
Обновлено в 16:20
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре
Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено в 12:00
Наука
IEEE запретила сотрудникам Huawei рецензировать научные статьи
Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) запретил сотрудникам китайской компании Huawei рецензировать и редактировать публикации в научных журналах, выпускаемых этой организацией.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Глава района в Подмосковье задержан по подозрению в убийстве любовницы
Обновлено 31 мая в 14:03
Футбол
«Крылья Советов» остались в премьер-лиге
Первая встреча между командами в Нижнем Новгороде завершилась гостевой победой самарцев со счетом 3:1, поэтому в ответном матче им требовалось не проиграть с разницей в два мяча.
Обновлено в 12:04
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Экономика
Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет
С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы
Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 11:33
Футбол
Жена Рейеса написала письмо с обращением к мужу
Ноэлиа Лопес, супруга экс-футболиста "Севильи", "Арсенала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, опубликовала сообщение в Инстаграме, где обратилась к мужу.
Обновлено в 18:08
Общество
Baijiahao (Китай): почему русские, работающие в Китае, редко женятся на китаянках? (Baijiahao)
В Китае есть немало высоких девушек, правда в нашей стране это понимают немного иначе.
Обновлено в 17:25
Космос
Опубликована первая съемка солнечного затмения 1900 года
Британский институт кино (BFI) опубликовал первые документальные кадры, запечатлевшие солнечное затмение.
Обновлено 30 мая в 17:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак потребовала от Ольги Бузовой публичных извинений
Скандал телезвезды с Демной Гвасалия начался несколько дней назад после выхода шоу «Осторожно, Собчак!», где Ксения призналась, что один её друг-дизайнер просил ведущую повлиять на Бузову, чтобы та не носила вещи их бренда.
Обновлено в 12:00
Политика
Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине
По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
Обновлено в 14:46
Политика
Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Армия и оружие
Бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе
В начале 2019 года СМИ сообщали, что РФ направила в Сенат США документ о том, что модернизация Ту-22М3 не нарушает положения договора СНВ-3 от 2010 года, поскольку радиус действия Ту-22М3М не будет превышать 8 тыс. км.
Обновлено в 05:39
Политика
Помпео заявил о готовности США к переговорам с Ираном
Ранее президент США Дональд Трампа в интервью газете The Sun заявил, что Соединенные Штаты стараются воспрепятствовать появлению ядерного оружия у Ирана.
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
В армии Израиля прокомментировали ракетные удары по Сирии
Израильские военные атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории соседнего государства.
Обновлено в 00:17