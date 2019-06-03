Происшествия

AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в СирииТАСС 16:14

Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля на северо-западе Сирии составило не менее 13 человек. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press. Ранее поступала информация о семи погибших.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Жертвами теракта в Алеппо стали как минимум 13 человек

Коммерсантъ17:09

По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва заминированной автомашины на северо-западе Сирии

Эхо Москвы16:14

На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль, сообщил источник

РИА Новости16:23

Теракт в Сирии: десятки погибших и пострадавших

Вести.Ru16:21

AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сирии

ТАСС16:14

Источник сообщил о гибели 14 человек при взрыве автомобиля в Сирии

RT на русском16:25

Не менее 14 человек погибли при взрыве заминированного авто в Сирии

Известия16:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
Общество

Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников

Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Четыре ребенка погибли на пожаре в Свердловской области

Обновлено в 06:46
Армия и оружие

В Сирии обстреляли военный аэродром

Обновлено в 18:04
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Экономика

Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублей

Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, выплатили долги на 26 млрд рублей.
Обновлено в 03:03
Космос

Планету-изгой обнаружили астрономы

Экзопланету обнаружили ученые астрономы из Великобритании, сообщает otvprim.ru "Запретную планету" в "Нептуновской пустыне" обнаружили астрономы научного университета Уорик (Варвик) в рамках международного сотрудничества.
Обновлено в 03:00
Энергетика

Добыча нефти выросла в мае в России

В России добыча нефти и газового конденсата в мае 2019 года увеличилась на 1,3 процентных пункта.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Воевавший в Сирии бывший спецназовец погиб в драке с кавказцами

Обновлено в 16:01
Происшествия

Полиция в Чите разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине

В Чите полиция разыскивает автора граффити, который оставил оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина на площади Революции в центре города.
Обновлено в 11:02
Футбол

Гроб с телом Рейеса привезли на стадион «Севильи»

Сегодня, 2 июня, на стадион "Севильи" "Рамон Санчес Писхуан" было доставлено тело экс-полузащитника красно-белых Хосе Антонио Рейеса.
Обновлено в 16:20
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре

Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено в 12:00
Транспорт

В Москве с автовокзала «Северные ворота» запустили первые рейсы

Обновлено в 09:05
Наука

IEEE запретила сотрудникам Huawei рецензировать научные статьи

Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) запретил сотрудникам китайской компании Huawei рецензировать и редактировать публикации в научных журналах, выпускаемых этой организацией.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Глава района в Подмосковье задержан по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено 31 мая в 14:03
Футбол

«Крылья Советов» остались в премьер-лиге

Первая встреча между командами в Нижнем Новгороде завершилась гостевой победой самарцев со счетом 3:1, поэтому в ответном матче им требовалось не проиграть с разницей в два мяча.
Обновлено в 12:04
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

Губернатор рассказал о состоянии пострадавших при взрывах в Дзержинске

Обновлено в 14:28
Экономика

Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес

Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы

Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 11:33
Футбол

Жена Рейеса написала письмо с обращением к мужу

Ноэлиа Лопес, супруга экс-футболиста "Севильи", "Арсенала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, опубликовала сообщение в Инстаграме, где обратилась к мужу.
Обновлено в 18:08
Общество

Baijiahao (Китай): почему русские, работающие в Китае, редко женятся на китаянках? (Baijiahao)

В Китае есть немало высоких девушек, правда в нашей стране это понимают немного иначе.
Обновлено в 17:25
Космос

Опубликована первая съемка солнечного затмения 1900 года

Британский институт кино (BFI) опубликовал первые документальные кадры, запечатлевшие солнечное затмение.
Обновлено 30 мая в 17:00
Шоу-бизнес

Ксения Собчак потребовала от Ольги Бузовой публичных извинений

Скандал телезвезды с Демной Гвасалия начался несколько дней назад после выхода шоу «Осторожно, Собчак!», где Ксения призналась, что один её друг-дизайнер просил ведущую повлиять на Бузову, чтобы та не носила вещи их бренда.
Обновлено в 12:00
Политика

Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине

По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
Обновлено в 14:46
Политика

Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Армия и оружие

Бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе

В начале 2019 года СМИ сообщали, что РФ направила в Сенат США документ о том, что модернизация Ту-22М3 не нарушает положения договора СНВ-3 от 2010 года, поскольку радиус действия Ту-22М3М не будет превышать 8 тыс. км.
Обновлено в 05:39
Политика

Помпео заявил о готовности США к переговорам с Ираном

Ранее президент США Дональд Трампа в интервью газете The Sun заявил, что Соединенные Штаты стараются воспрепятствовать появлению ядерного оружия у Ирана.
Обновлено в 12:28
Армия и оружие

В армии Израиля прокомментировали ракетные удары по Сирии

Израильские военные атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории соседнего государства.
Обновлено в 00:17
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное