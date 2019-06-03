Происшествия

AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в СирииТАСС вчера в 16:14

Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля на северо-западе Сирии составило не менее 13 человек. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press. Ранее поступала информация о семи погибших.
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При взрыве заминированной машины на севере Сирии погибли 13 человек

РБКвчера в 18:19

Не менее 14 человек погибли при взрыве заминированного авто в Сирии

Известиявчера в 16:01

Источник сообщил о гибели 14 человек при взрыве автомобиля в Сирии

RT на русскомвчера в 16:25

На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль, сообщил источник

РИА Новостивчера в 16:23

AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сирии

ТАССвчера в 16:14

По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва заминированной автомашины на северо-западе Сирии

Эхо Москвывчера в 16:14

Жертвами теракта в Алеппо стали как минимум 13 человек

Коммерсантъвчера в 17:09
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