AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в СирииТАСС вчера в 16:14

Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля на северо-западе Сирии составило не менее 13 человек. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press. Ранее поступала информация о семи погибших.

AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сирии

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