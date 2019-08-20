Футбол

АПОЭЛ и «Аякс» не выявили победителя в матче плей-офф Лиги чемпионовКрасная весна 00:51

АПОЭЛ — Аякс
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Плей-офф, вчера
Стадион «ГСП»
16′
Нуссаир Мазрауи
18′
Разван Марин
22′
Йоэл Велтман
Саввас Генцоглу
37′
Роман Безяк
46′
57′
Лисандро Мартинес
62′
Разван Марин
Серджино Дест
Андрия Павлович
Лайнус Халлениус
68′
Роман Безяк
Антонио Яколиш
68′
72′
Давид Нерес
Клас-Ян Хунтелар
75′
Николас Тальяфико
80′
Нуссаир Мазрауи
Жоаузинью
Андре Видигал
82′
84′
Душан Тадич
Кипрский АПОЭЛ и голландский «Аякс» сыграли вничью 20 августа в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. За 90 минут матча футболисты голов забить не смогли. «Аякс» завершил матч в меньшинстве, после того как Нуссер Мазрауи получил вторую желтую карточку на 80-й минуте.
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