Кипрский АПОЭЛ и голландский «Аякс» сыграли вничью 20 августа в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. За 90 минут матча футболисты голов забить не смогли. «Аякс» завершил матч в меньшинстве, после того как Нуссер Мазрауи получил вторую желтую карточку на 80-й минуте.

АПОЭЛ и «Аякс» не выявили победителя в матче плей-офф Лиги чемпионов

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