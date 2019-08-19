Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч АПОЭЛ — «Аякс» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20. Первая встреча состоится сегодня, 20 августа, на стадионе «ГСП» в Никосии.

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Экономика Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж В России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона.

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Происшествия Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.

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