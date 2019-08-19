Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч АПОЭЛ — «Аякс» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20. Первая встреча состоится сегодня, 20 августа, на стадионе «ГСП» в Никосии.

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