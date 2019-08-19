Футбол

АПОЭЛ — «Аякс»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионовЧемпионат вчера в 08:00

АПОЭЛ — Аякс
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Плей-офф, вчера
Стадион «ГСП»
16′
Нуссаир Мазрауи
18′
Разван Марин
22′
Йоэл Велтман
Саввас Генцоглу
37′
Роман Безяк
46′
57′
Лисандро Мартинес
62′
Разван Марин
Серджино Дест
Андрия Павлович
Лайнус Халлениус
68′
Роман Безяк
Антонио Яколиш
68′
72′
Давид Нерес
Клас-Ян Хунтелар
75′
Николас Тальяфико
80′
Нуссаир Мазрауи
Жоаузинью
Андре Видигал
82′
84′
Душан Тадич
Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч АПОЭЛ — «Аякс» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20. Первая встреча состоится сегодня, 20 августа, на стадионе «ГСП» в Никосии.
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