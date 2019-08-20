Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на первый матч плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/20 АПОЭЛ – «Аякс».

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