Футбол

АПОЭЛ – «Аякс»: прогноз Нобеля Арустамяна на встречу Лиги чемпионовЧемпионат вчера в 05:00

АПОЭЛ — Аякс
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Плей-офф, вчера
Стадион «ГСП»
16′
Нуссаир Мазрауи
18′
Разван Марин
22′
Йоэл Велтман
Саввас Генцоглу
37′
Роман Безяк
46′
57′
Лисандро Мартинес
62′
Разван Марин
Серджино Дест
Андрия Павлович
Лайнус Халлениус
68′
Роман Безяк
Антонио Яколиш
68′
72′
Давид Нерес
Клас-Ян Хунтелар
75′
Николас Тальяфико
80′
Нуссаир Мазрауи
Жоаузинью
Андре Видигал
82′
84′
Душан Тадич
Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на первый матч плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/20 АПОЭЛ – «Аякс».
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