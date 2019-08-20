Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на первый матч плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/20 АПОЭЛ – «Аякс».

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Происшествия На территорию университета в Луизиане проник вооруженный человек На территорию американского Университета штата Луизиана смог проникнуть вооруженный человек.

Космос Экс-астронавт НАСА рассказал о недостатках робота «Федора» В четверг на корабле "Союз МС-14" на МКС отправится российский человекоподобный робот "Федор", перед отправкой в космос он получил новое имя – Skybot F-850.

Политика Россиянам могут разрешить вешать флаги на домах Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев заявил, что жителям страны могут разрешить вещать флаги страны на балконах своих домов. об этом сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес В Сети появилась фотография с Ким Кардашьян без макияжа Как оказалось, даже в этих случаях поклонники не видят настоящего лица кумира, в чём те убедились, посмотрев снимок Instagram-дивы, сделанный на улице во время прогулки.В кадре пользователи Сети увидели не модель, а обыкновенную женщину, имеющую проблемную кожу.

Политика Трамп призвал Apple уйти из Китая Президент США Дональд Трамп во вторник снова призвал корпорацию Apple перенести свое производство из Китая.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy M30s получит аккумулятор на 6000 мАч Последний станет заменой Exynos 7904. Когда будет представлена эта модель смартфона пока неизвестно.

Политика Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом украинцев Украинский презизент Владимир Зеленский попросил главу правительства Израиля Беньямину Нетаньяху признать, что голод в начале 30-х годов был геноцидом украинского народа.

Политика Кравчук рассказал об ультиматуме США по ядерному оружию Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".

Кино Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.

Кино Новые фильмы о Человеке-пауке выйдут без участия Marvel Глава студии Marvel Кевин Файги в будущем не будет продюсировать новые проекты с участием популярного супергероя.

Космос Астронавты запечатлели на видео НЛО Стало известно, что американские астронавты смогли запечатлеть огромное НЛО, пролетающее над Землей. Уникальные кадры уже изучили уфологи.

Происшествия Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.

Армия и оружие Хуситы сообщили о сбитом в Йемене американском беспилотнике Сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что их средства противовоздушной обороны сбили над провинцией Дамар американский беспилотник MQ-9.

Общество В России отмечается стремительная убыль населения По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.

Политика На Украине арестовали поставлявший топливо Черноморскому флоту танкер Танкер "Мрия", который якобы поставлял топливо для Черноморского флота арестован на Украине.

Политика В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским Телефонный разговор между Зеленским и Путиным состоялся 7 августа.

Здоровье Врачи порекомендовали отказаться от использования обычного йода Врачи предлагают использовать современные аналоги йода при обработке ран.

Происшествия «Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.

Экономика Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.

Футбол «Вилльярреал» заключил пятилетнее соглашение с хавбеком «Малаги» Отмечается, что Онтиверос будет представлен в качестве игрока команды в среду. В прошедшем сезоне хавбек забил пять мячей в 34 играх.

Политика Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского В Сети активно обсуждают видео, на котором запечатлен огромный кортеж президента Украины Владимира Зеленского.

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