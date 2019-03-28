Футбол
АПЛ продаст права на показ матчей за границей за € 4,73 млрдSport.ru 06:44
АПЛ планирует заключить новый контракт о продаже прав на трансляции матчей за границей. "Ньюкасл" готовит самый дорогой трансферов в своей истории Контракт будет рассчитан до 2022 года и станет рекордным. Сумма сделки 4.73 миллиарда евро.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:31, Ашберн
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
В Нальчике два года лечили мертвого пациента
Пациент умер еще в 2015 году, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Обновлено в 06:27
Спорт
Светлана Миронова: Все уже набегались, а на трассе – каша
Обновлено в 05:29
Политика
В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено вчера в 16:41
Экономика
Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa
Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
Обновлено вчера в 16:36
Экономика
В России наладят производство газовых турбин большой мощности
«Принятые решения позволят выпускать линейку газовых турбин большой мощности для предприятий топливно-энергетического комплекса, обеспечить конкурентоспособность российских газотурбинных установок на внутреннем и мировом рынках, технологический суверенитет страны в области газотурбинных технологий», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Задержан глава дальневосточного представительства «Роснефти»
Глава хабаровского представительства "Роснефти" Геннадий Кондратов задержан после прошедших там обысков, сообщили источники "Ъ".
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Тина Канделаки заявила, что планирует стать мамой в третий раз
Очень надеюсь, что в третий раз стану мамой. Я уверена, что у меня будет трое детей, всегда так хотела! — сообщила Тина.
Обновлено в 06:07
Футбол
Почему «Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
Обновлено в 07:18
Кино
Анджелина Джоли сыграет в супергеройском фильме Marvel
Какую именно роль в фильме Marvel может сыграть Джоли, пока неизвестно. В компании ход переговоров пока не комментируют.
Обновлено в 04:59
Происшествия
За Абызова предложен залог в 1 млрд рублей
Защита экс-министра открытого правительства Михаила Абызова предложила в суде за его освобождение залог в 1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
Военные Мальты взяли под контроль угнанное мигрантами турецкое судно
Угнанное мигрантами турецкое торговое судно, экипаж которого оказал им помощь в Средиземноморье, взято под контроль властей Мальты.
Обновлено в 03:44
Экономика
«Платон» могут начать использовать для отслеживания мусоровозов
Госсистема взимания платы с большегрузов "Платон" после успешного эксперимента по контролю за обращением с отходами в Московской области может быть использована для отслеживания маршрутов мусоровозов по всей России, сообщил РИА Новости представитель Минтранса РФ.
Обновлено в 04:50
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
Источник сообщил об обысках в церкви саентологов в Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-следственные действия в "Церкви саентологии Санкт-Петербурга", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Обновлено в 06:35
Здоровье
В Тульскую область приехали работать 104 молодых врача
Обновлено в 03:36
Транспорт
«Аэрофлот» назвал новые рейсы в летнем расписании
Обновлено в 04:40
Экономика
Кабмин выделит 3,2 млрд рублей Забайкальскому краю
Правительство выделит 3,2 млрд рублей из своего резервного фонда Забайкальскому краю на сбалансированность бюджета, заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:01
Футбол
Тим Кэхилл завершил карьеру футболиста и продолжит учиться на тренера
Лучший бомбардир в истории сборной Австралии Тим Кэхилл объявил о завершении игровой карьеры и сообщил, что собирается получить тренерскую лицензию категории A. Последним клубом 39-летнего футболиста был индийский "Джамшедпур".
Обновлено в 00:25
Футбол
ПСЖ планирует удержать Мбаппе рекордной зарплатой
Французский ФК «Пари Сен-Жермен» постарается удержать нападающего Килиана Мбаппе в команде зарплатой свыше €40 млн в год.
Обновлено в 05:16
Общество
«Росконтроль» назвал худшие марки сливочного масла
Эксперты «Росконтроля» подвергли проверке топленое сливочное масло пяти торговых марок: President, "Молградъ", "Починки", "ВкусВилл" и «Избенка».
Обновлено в 01:47
Футбол
Бердыев: надеемся на положительное решение CAS по «Рубину»
Главный тренер футбольного "Рубина" Курбан Бердыев сказал, что в клубе ждут положительного решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по итогам рассмотрения апелляции казанской команды на ее отстранение от участия в еврокубках.
Обновлено в 06:48
Общество
Митинг ЮУМЗа перенесли на новую дату
Напомним, 30 марта у заводоуправления предприятия должен был состояться митинг, но вчера появилась информация что мероприятие якобы могут отменить или перенести.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
Общество
Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами
Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия
В екатеринбургском техникуме преподаватели подрались с кадетами
В техникуме "Рифей" в Екатеринбурге преподаватели подрались с кадетами. Информация о драке поступила около трех часов ночи.
Обновлено в 07:10