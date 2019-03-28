АПЛ продаст права на показ матчей за границей за € 4,73 млрдSport.ru 06:44

АПЛ планирует заключить новый контракт о продаже прав на трансляции матчей за границей. "Ньюкасл" готовит самый дорогой трансферов в своей истории Контракт будет рассчитан до 2022 года и станет рекордным. Сумма сделки 4.73 миллиарда евро.

АПЛ продаст права на показ матчей за границей за € 4,73 млрд

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