Футбол

АПЛ продаст права на показ матчей за границей за € 4,73 млрдSport.ru 06:44

АПЛ планирует заключить новый контракт о продаже прав на трансляции матчей за границей. "Ньюкасл" готовит самый дорогой трансферов в своей истории Контракт будет рассчитан до 2022 года и станет рекордным. Сумма сделки 4.73 миллиарда евро.
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Английская премьер-лига нацелилась выручить от продажи ТВ-прав 4 млрд фунтов

Интерфакс-Спорт07:23

АПЛ продаст права на показ матчей за границей за € 4,73 млрд

Sport.ru06:44

АПЛ продаст права на трансляции матчей за рубежом за €4,73 млрд

Sport24.ru06:40

АПЛ продаст права на показ матчей за границей за € 4,73 млрд

Чемпионат06:13

АПЛ продала права на показ матчей за границей за 4,7 млрд евро

Eurosport.ru07:59

АПЛ продаст права на показ матчей за границей за 4 миллиарда фунтов

Спорт-Экспресс06:41

АПЛ продаст права на показ матчей за границей за 4,05 млрд фунтов. Впервые топ-клубы будут получать больше аутсайдеров

Sports.ru05:49
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Политика

В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко

Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

В Москве таксист угостил пассажира соком со снотворным и ограбил

Факт хищения мужчина обнаружил после того, как пришел в сознание.
Обновлено в 03:39
Общество

В Москве стартовали публичные слушания по проектам реновации

В Москве стартовали публичные слушания по программе реновации. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба Москомархитектуры.
Обновлено в 08:23
Политика

В России оценили идею поездок в Турцию без загранпаспортов

25 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в стране готовы рассмотреть возможность въезда российских туристов без загранпаспортов.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В отношении бывшего губернатора Хабаровского края возбуждено дело

В отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".
Обновлено в 08:49
Политика

Россия и Киргизия изменили соглашение о военной базе «Кант»

Изменения и дополнения касаются условий и статуса пребывания Объединенной российской военной базы на территории республики.
Обновлено в 06:48
Транспорт

Собянин анонсировал строительство Юго-Восточной хорды Москвы

Строительство Юго-Восточной транспортной хорды Москвы планируется начать в конце 2019 — начале 2020 года.
Обновлено в 08:34
Кино

Минкульт пока не получал жалоб на фильм Павла Лунгина «Братство»

Как сообщила сегодня агентству RNS директор департамента кинематографии Ольга Любимова, жалобы на содержание картины к ним пока не поступали.
Обновлено в 08:00
Футбол

Самедов спрогнозировал будущее Кокорина и Мамаева

Обновлено в 07:51
Финансы

Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной динамики валют emerging markets.
Обновлено в 03:19
Футбол

«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером

Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 05:12
Хоккей

Якуб Коварж продлил контракт с «Автомобилистом» на 2 года

Вратарь Якуб Коварж подписал новый контракт с «Автомобилистом». Соглашение с 30-летним голкипером рассчитано на на два года.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
Происшествия

Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

Обновлено в 08:34
Политика

Лукашенко уволил вице-премьера по АПК и главу Минсельхозпрода

Обновлено вчера в 13:59
Авто

Aurus выпустит гоночный автомобиль

Российский бренд Aurus выпустит спорткар для участия в гонках на выносливость.
Обновлено в 06:49
Политика

МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года

Приговор Вильнюсского окружного суда по делу о событиях 13 января 1991 года является недружественным, провокационным и политически мотивированным.
Обновлено вчера в 13:13
Общество

В центре Москвы найден фрагмент древнего надгробия знатного москвича

В Старопанском переулке Москвы археологи обнаружили фрагмент белокаменного надгробия XVI-XVII веков, принадлежавшего по всей видимости знатному москвичу, говорится в сообщении столичного департамента культурного наследия.
Обновлено в 06:54
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году.
Обновлено в 06:28
Спорт

11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок

Обновлено в 06:45
Происшествия

Пожар в жилом доме Петербурга локализован, спасено 10 человек

Обновлено в 07:30
Происшествия

В Пенсионном фонде Дагестана проходят обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят спецмероприятия в здании отделения пенсионного фонда РФ по Дагестану.
Обновлено в 07:56
Экономика

В России наладят производство газовых турбин большой мощности

Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.
Обновлено в 06:58
Политика

Источник назвал основную причину крушения MH17 в Донбассе

Знакомый с ситуацией источник назвал главную причину крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Футбол

Семак посетил балет в Мариинском театре

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетил балет «Драгоценности» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 07:23
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено 26 марта в 15:27
Армия и оружие

Венесуэла опровергла участие российских военных в боевых операциях

Военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес заявил, что прибывшие в боливарианскую республику российские военные не будут принимать участие в боевых операциях, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:33
Транспорт

«Шереметьево» вводит обслуживание по электронным посадочным талонам

В международном аэропорту «Шереметьево» с 4 апреля вводится обслуживание по электронным посадочным талонам.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

В Россию приедет президент Эстонии

Уже в апреле этого года президент Эстонии Керсти Кальюлайд планирует нанести визит в Россию. Рабочая поездка должна состоятся 18 апреля.
Обновлено в 03:14
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