Футбол
АПЛ продаст права на показ матчей за границей за € 4,73 млрдSport.ru 06:44
АПЛ планирует заключить новый контракт о продаже прав на трансляции матчей за границей. "Ньюкасл" готовит самый дорогой трансферов в своей истории Контракт будет рассчитан до 2022 года и станет рекордным. Сумма сделки 4.73 миллиарда евро.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:03, Ашберн
Политика
В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
В Москве таксист угостил пассажира соком со снотворным и ограбил
Факт хищения мужчина обнаружил после того, как пришел в сознание.
Обновлено в 03:39
Общество
В Москве стартовали публичные слушания по проектам реновации
В Москве стартовали публичные слушания по программе реновации. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба Москомархитектуры.
Обновлено в 08:23
Политика
В России оценили идею поездок в Турцию без загранпаспортов
25 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в стране готовы рассмотреть возможность въезда российских туристов без загранпаспортов.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В отношении бывшего губернатора Хабаровского края возбуждено дело
В отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".
Обновлено в 08:49
Политика
Россия и Киргизия изменили соглашение о военной базе «Кант»
Изменения и дополнения касаются условий и статуса пребывания Объединенной российской военной базы на территории республики.
Обновлено в 06:48
Транспорт
Собянин анонсировал строительство Юго-Восточной хорды Москвы
Строительство Юго-Восточной транспортной хорды Москвы планируется начать в конце 2019 — начале 2020 года.
Обновлено в 08:34
Кино
Минкульт пока не получал жалоб на фильм Павла Лунгина «Братство»
Как сообщила сегодня агентству RNS директор департамента кинематографии Ольга Любимова, жалобы на содержание картины к ним пока не поступали.
Обновлено в 08:00
Футбол
Самедов спрогнозировал будущее Кокорина и Мамаева
Обновлено в 07:51
Финансы
Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной динамики валют emerging markets.
Обновлено в 03:19
Футбол
«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 05:12
Хоккей
Якуб Коварж продлил контракт с «Автомобилистом» на 2 года
Вратарь Якуб Коварж подписал новый контракт с «Автомобилистом». Соглашение с 30-летним голкипером рассчитано на на два года.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Политика
Лукашенко уволил вице-премьера по АПК и главу Минсельхозпрода
Обновлено вчера в 13:59
Авто
Aurus выпустит гоночный автомобиль
Российский бренд Aurus выпустит спорткар для участия в гонках на выносливость.
Обновлено в 06:49
Политика
МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года
Приговор Вильнюсского окружного суда по делу о событиях 13 января 1991 года является недружественным, провокационным и политически мотивированным.
Обновлено вчера в 13:13
Общество
В центре Москвы найден фрагмент древнего надгробия знатного москвича
В Старопанском переулке Москвы археологи обнаружили фрагмент белокаменного надгробия XVI-XVII веков, принадлежавшего по всей видимости знатному москвичу, говорится в сообщении столичного департамента культурного наследия.
Обновлено в 06:54
Происшествия
ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы
Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году.
Обновлено в 06:28
Спорт
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Пенсионном фонде Дагестана проходят обыски
Сотрудники правоохранительных органов проводят спецмероприятия в здании отделения пенсионного фонда РФ по Дагестану.
Обновлено в 07:56
Экономика
В России наладят производство газовых турбин большой мощности
Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.
Обновлено в 06:58
Политика
Источник назвал основную причину крушения MH17 в Донбассе
Знакомый с ситуацией источник назвал главную причину крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Футбол
Семак посетил балет в Мариинском театре
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетил балет «Драгоценности» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 07:23
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено 26 марта в 15:27
Армия и оружие
Венесуэла опровергла участие российских военных в боевых операциях
Военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес заявил, что прибывшие в боливарианскую республику российские военные не будут принимать участие в боевых операциях, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:33
Транспорт
«Шереметьево» вводит обслуживание по электронным посадочным талонам
В международном аэропорту «Шереметьево» с 4 апреля вводится обслуживание по электронным посадочным талонам.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
В Россию приедет президент Эстонии
Уже в апреле этого года президент Эстонии Керсти Кальюлайд планирует нанести визит в Россию. Рабочая поездка должна состоятся 18 апреля.
Обновлено в 03:14