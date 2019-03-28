Футбол
АПЛ продаст права на показ матчей за границей за € 4,73 млрдSport.ru 06:44
АПЛ планирует заключить новый контракт о продаже прав на трансляции матчей за границей. "Ньюкасл" готовит самый дорогой трансферов в своей истории Контракт будет рассчитан до 2022 года и станет рекордным. Сумма сделки 4.73 миллиарда евро.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:14, Ашберн
Происшествия
Экс-министра Абызова обвинили в создании преступного сообщества
Уголовное дело заведено по ч.ч.2,3 ст.210 УК РФ и по ч.4 ст.159 УК РФ (Создание и участие в преступном сообществе, мошенничество).
Обновлено 26 марта в 23:10
Авто
В Сети показали тизер Ford Escape
Американские производители показали в Сети видео-тизер Ford Escape. Автомобиль будет официально представлен в следующий вторник, 2 апреля.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
Иван Приходько: ДНР полностью контролирует территорию Горловки
Глава администрации Горловки Иван Приходько опроверг информацию о занятии подразделениями ВСУ части Горловки.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест
Обновлено в 14:04
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Футбол
«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Потерпевшая по делу Абызова компания не обращалась к правоохранителям
Глава признанной потерпевшей по делу Абызова компании «Алмазювелирэкспорт» Михаил Шеин рассказал ТАСС, что сам в правоохранительные органы не обращался.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес
Тина Канделаки планирует стать мамой в третий раз
Очень надеюсь, что в третий раз стану мамой.
Обновлено в 05:11
Экономика
Рынок каршеринга в РФ вырос в пять раз и достиг семи млрд рублей
Российский рынок каршеринга в 2018 год увеличился в пять раз и достиг семи млрд рублей. Об этом говорится в исследовании Сбербанка.
Обновлено в 14:51
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Дагестане завели уголовное дело на сотрудников Пенсионного фонда
В отношении должностных лиц Пенсионного фонда по Дагестану возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Обновлено в 14:08
Политика
Европарламент призвал ввести новые санкции против Венесуэлы
"ЕП призывает ввести дополнительные санкции в отношении нелегитимных активов властей за рубежом и лиц, ответственных за нарушения прав человека и репрессии, считает, что власти ЕС должны ограничить передвижение этих лиц, а также их ближайших родственников и заморозить их активы и визы", - говорится в тексте резолюции по ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
37-летняя Анна Курникова в бикини устроила танцы на столе
37-летняя спортсменка продемонстрировала подписчикам, в какой идеальной форме она находится через год после родов.
Обновлено в 11:35
Технологии
Обнаружен Android-троян, угрожающий клиентам банков и криптокошельков
Специализирующаяся на предотвращении киберугроз компания Group-IB фиксирует активность мобильного Android-трояна Gustuff.
Обновлено в 07:21
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на фоне усилившей падение нефти
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне усиления падения цен на нефть после того, как президент США Дональд Трамп призвал Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) увеличить поставки на мировой рынок, чтобы обеспечить снижение цен на нефть.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:45
Здоровье
Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц
Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США
Помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в условиях укрепления ядерных потенциалов России и Китая.
Обновлено в 12:19
Политика
Медведев раскритиковал бедные регионы России
На совещании о социально-экономическом развитии регионов председатель правительства Дмитрий Медведев признал, что в России есть существенная проблема: уровень жизни в регионах может кардинально отличаться, пишет портал Vse24.ru.
Обновлено в 12:26
Футбол
Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба
Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
Обновлено в 14:28
Игры
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 представили первый постер игры
Обновлено в 14:28
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет
Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 14:17
Политика
Коломойского внесли в базу «Миротворца»
Украинского бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу данных сайта «Миротворец».
Обновлено в 14:08
Футбол
Футболист Кейн награжден Орденом Британской империи
Принц Уильям наградил нападающего лондонского "Тоттенхэма" и капитана сборной Англии Гарри Кейна Орденом Британской империи за достижения в футболе.
Обновлено в 14:22
Космос
Ученые обнаружили на Марсе источники рек
На Марсе могут формироваться реки и ручьи за счет глубоких подземных вод.
Обновлено в 14:54
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Чёрное море
Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
Обновлено в 14:35
Космос
Сделано в России: передовая система телеметрии повысит надёжность космических аппаратов
Системы видеоконтроля, устанавливаемые на борту космических аппаратов, позволяют фиксировать положения различных объектов и агрегатов, а также пространственное и временное развитие ситуации во время полёта.
Обновлено в 10:29