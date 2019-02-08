Футбол
АПЛ признала Сульшера лучшим тренером январяSport24.ru вчера в 08:40
Английская Премьер-лига признала и. о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера лучшим тренером января. В голосовании норвежец опередил Шона Дайча из «Бернли» и Ральфа Хазенхюттля из «Саутгемптона».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сульшер и Рэшфорд повторили достижение Фергюсона и Бербатова восьмилетней давности
Спорт-Экспрессвчера в 09:39
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 02:38, Ашберн
Политика
Во Львове Зеленский устроил перепалку с ветеранами операции в Донбассе
Обновлено вчера в 15:55
Гаджеты
Названы смартфоны с самым высоким уровнем излучения
Эксперты компании Statista назвали смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
В Швеции заявили о создании «истребителя-убийцы» российских Су
Шведский истребитель Saab Gripen E способен уничтожить российские самолеты серии Су.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Пожар в трамвае произошел на юге Москвы
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
Глава штаба ВМС США заявил о необходимости «первого удара» по России
Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал Вашингтон «первыми нанести удар» по России, которая «захватывает ключевые водные магистрали».
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Число пострадавших при конфликте в колонии в Самаре возросло до 17
В результате конфликта в исправительной колонии №5 в Самаре, по последним данным, госпитализированы 17 человек.
Обновлено в 02:25
Космос
Российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году
В 2032-м планируется доставить на спутник Земли луномобиль (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов), а также вторую экспедицию, которая займется "апробированием средств передвижения по поверхности".
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Путин уволил девять генералов силовых ведомств
Президент России Владимир Путин уволил девять генералов силовых ведомств и МЧС.
Обновлено вчера в 09:25
Авто
Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa
Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено вчера в 05:00
Политика
Небензя заявил о давлении США на постпредство РФ при ООН
Постоянное представительство России при ООН испытывает сильное давление со стороны американских властей, заявил постпред РФ Василий Небензя в интервью по случаю Дня дипломатического работника.
Обновлено в 01:59
Спорт
Биатлонистки сборной Германии выиграли эстафету на этапе Кубка мира
Биатлонистки сборной Германии одержали победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.
Обновлено вчера в 18:05
Экономика
Moody’s повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного уровня
Рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного Ba1 до инвестиционного Baa3.
Обновлено вчера в 18:19
Общество
Ритейлеры не ожидают дефицита на ТВ-приставки в регионах включения «цифры»
Крупнейшие российские продавцы бытовой техники и электроники не ожидают дефицита на цифровые ТВ-приставки в первых семи регионах, где 11 февраля будет отключено аналоговое телевидение, сообщили РИА Новости в компаниях.
Обновлено в 02:31
Авто
Renault Duster нового поколения станет пикапом
Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:27
Общество
В Таиланде открылся первый магазин без персонала
Один из крупнейших операторов мобильной связи компания AIS открыла в Пхукете первый магазин без персонала.
Обновлено в 01:22
Наука
Вечно молодой. Ученые выяснили, какие люди стареют медленно
Не все стареют одинаково В 2015 году международная группа ученых из Университета Дьюка, Еврейского университета в Иерусалиме и Королевского колледжа в Лондоне анализировала данные примерно тысячи жителей небольшого новозеландского города Данидин, родившихся в 1972-1973 годах.
Обновлено в 00:00
Политика
На Украине пожаловались на отток летчиков-испытателей в Россию
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко пожаловался, что квалифицированные специалисты, в частности летчики-испытатели, уезжают в Россию из-за отсутствия перспектив и тяжелой экономической ситуации.
Обновлено в 00:13
Происшествия
В «Хитроу» лайнер сдуло с посадочной полосы
Самолет авиакомпании British Airways в аэропорту «Хитроу» (Лондон) не смог с первого раза совершить посадку из-за сильного бокового ветра, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие
США ответили на предложение России уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД
Постпредство США при НАТО ответило на предложение Минобороны России вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и уничтожить вооружения, нарушающие условия документа.
Обновлено вчера в 14:15
Гаджеты
Инсайдеры узнали о дизайне и разъемах новых iPhone
Компания Apple в 2019 году выпустит три новые модели iPhone. У них будут челки и прежние цены, сообщили инсайдеры из Droid Shout.
Обновлено в 02:13
Космос
Шторм, обнаруженный на Нептуне «Хабблом», продлится несколько лет
Шторм развернулся на Северном полушарии и охватит около 20 всей поверхности Нептуна и продлится несколько лет.
Обновлено вчера в 06:02
Авто
Lada Granta получила новую модификацию
АВТОВАЗ подготовил несколько модификаций модели Lada Granta для коммерческих нужд — бортовую платформу, изотермический и промтоварный фургоны с различными вариантами кузова.
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия
Задержан подозреваемый в стрельбе в Ростове-на-Дону
Мужчина, подозреваемый в стрельбе возле кафе в Ворошиловском районе в Ростове-на-Дону задержан полицией.
Обновлено в 02:23
Авто
Новая Toyota Corolla: объявлены российские цены
Как и было обещано, Toyota рассекретила комплектации и цены седана Corolla нового поколения, производство которого недавно началось в Турции.
Обновлено вчера в 13:29
Общество
«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета
Крупнейший российский авиаперевозчик — компания «Аэрофлот» усложняет правила перевозки домашних животных на борту самолетов.
Обновлено вчера в 13:20
Общество
Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети
Обновлено вчера в 03:17
Технологии
Стало известно, где появится первый в России частный космодром
Первый в России частный космодром может появиться под Казанью или Нижним Новгородом, сообщает источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 00:09
Кино
Умер английский актер Альберт Финни
Обновлено вчера в 10:34
Авто
Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road
Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено вчера в 04:40
Общество
«Росконтроль» назвал лучший стиральный порошок
Все образцы нарушили норму по токсичности. Худший результат по анионогенным поверхностно-активным веществам показал порошок AOS/«Я родился».
Обновлено вчера в 01:27