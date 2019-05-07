Футбол

АПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера сезонаSportbox.RU 13:28

Официальный сайт Английской премьер-лиги опубликовал список из четырех претендентов на звание лучшего тренера сезона. На престижную награду претендуют Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») и Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон»).
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Стали известны претенденты на награду тренеру года в АПЛ

Sport24.ru12:43

АПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера сезона

Матч ТВ13:28

Гвардиола, Почеттино и Клопп поборются за звание лучшего тренера сезона в АПЛ

Чемпионат12:57

4 cпециалиста претендуют на звание тренера сезона в АПЛ

Soccer.ru12:44

Экс-вратарь «Динамо» поспорит с Клоппом, Гвардьолой и Покеттино за титул тренера года в АПЛ

Спорт-Экспресс12:26

Пеп, Клопп, Почеттино и Нуну – претенденты на приз лучшему тренеру сезона в АПЛ

Sports.ru12:33

Гвардиолу назвали лучшим тренером чемпионата Англии

Газета.Ru06:48
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Шоу-бизнес

Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала

Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Алена Водонаева оказалась под капельницей из-за трагедии в Шереметьеве

Светская львица и телеведущая Алена Водонаева очень тяжело переживает трагедию, которая произошла в Шереметьеве.
Обновлено в 13:34
Музыка

Лазарев проведёт первую репетицию номера для Евровидения 7 мая

Российский певец Сергей Лазарев, представляющий страну на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», во вторник, 7 мая, проведёт первую репетицию выступления в Израиле, передаёт РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия

СМИ опубликовали расшифровку переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Телеканал РЕН ТВ опубликовал расшифровку переговоров диспетчеров с экипажем самолета "Аэрофлота", загоревшегося после экстренной посадки в Шереметьево в воскресенье.
Обновлено в 12:37
Финансы

Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублей

Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила военный самолет правительства нацсогласия

Обновлено в 08:11
Общество

Электронная сертификация молока и кефира начнется с ноября

Молоко в потребительской упаковке, йогурты, кефир и некоторые виды сыров войдут в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября 2019 года, часть молочной продукции войдет в систему с 1 июля.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Суд снял с блогера Соколовского судимость за экстремизм

В июне 2017 года Соколовский получил три с половиной года условно по статьям «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (ч. 1 и 2 ст. 148, ч. 1 ст. 282, ст. 138.1 УК РФ).
Обновлено в 13:59
Спорт

Шипулин рассказал, как ему предлагали принимать допинг

Олимпийский чемпион Антон Шипулин рассказал о том, как биатлонисты могут попасть в ситуации, связанные с нарушением антидопинговых правил.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Савченко предложила себя на пост министра обороны Украины

Обновлено в 13:16
Происшествия

В Дагестане произошел пожар на АЗС

"В 16:18 07 мая 2019 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в Каякентском районе в 4 километрах от населенного пункта Первомайское на Федеральной автодороге горит автозаправочная станция", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 10:49
Происшествия

«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»

Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».
Обновлено в 10:40
Футбол

Льорис: «Никто в клубе не хочет ограничиваться полуфиналом»

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис рассказал об ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Аяксом" - Единственный способ пройти дальше - победить в ответной игре, поэтому мы готовимся с таким настроем.
Обновлено в 13:53
Происшествия

В Москве задержали пятерых нелегальных «банкиров»

Полицейские пресекли в Москве деятельность группы из пяти человек, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, через которую прошло в общей сумме более миллиарда рублей.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Опубликованы фото прорвавшегося в горящий SSJ-100 пилота

Появились фото пилота, прорвавшегося в горящий самолет SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:35
Политика

Госдеп США подтвердил отставку американского посла на Украине

Ранее стало известно, что США отозвали посла на Украине — Мари Йованович. Ее срочно вызвали на консультации в Вашингтон.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Мужчина, захвативший заложников под Тулузой, открыл огонь по полиции

Мужчина, захвативший заложников в табачной лавке под Тулузой, открыл огонь по полицейским, стоящим в оцеплении, передаёт газета Figaro.
Обновлено в 12:14
Экономика

Палладий продолжит оставаться в дефиците в ближайшие годы

Многие страны мира продолжают ужесточать экологические нормы по вредным выбросам, что отразится на повышенном использовании палладия в производстве катализаторов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе с гибридными двигателями.
Обновлено в 14:48
Культура

Скончалась автор книги о гардемаринах Нина Соротокина

Нина Матвеевна Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», на основе которого в 1988 году был написан сценарий фильма «Гардемарины, вперед!», снятого Светланой Дружининой.
Обновлено в 11:05
Общество

Главный синоптик Петербурга пообещал тепло на 9 мая

В Санкт-Петербург придет тепло. Главный синоптик Северной столицы пообещал на День Победы, 9 мая, плюсовую температуру и солнце.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес

Милана Тюльпанова выиграла суд у Александра Кержакова

Недавно девушка выиграла суд у своего экс-благоверного, в бракоразводном процессе поставлена жирная точка.
Обновлено в 06:55
Политика

Помпео в последний момент отменил визит в Берлин

Глава внешнеполитического ведомства США отменил визит в последний момент в связи с «неотложными вопросами».
Обновлено в 08:39
Авто

Объявлены цены на обновленный Mercedes-Benz GLC в России

Российский офис Mercedes-Benz определился с ценами и комплектациями обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC.
Обновлено в 09:11
Экономика

Владельцы «Европейского» могут построить ТЦ рядом с «Метрополисом»

Рядом с многофункциональным комплексом "Метрополис" и кинотеатром "Варшава" может быть возведен офисно-торговый комплекс на 11,6 тысячи квадратных метров, инвестором которого выступает структура компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева следует из пояснительной записки к общественным слушаниям по проекту планировки участка на Ленинградском шоссе на сайте управы района Войковский.
Обновлено в 03:07
Кино

HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
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Политика

На Украине возбудили дело против спикера Рады Парубия

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщили в ведомстве агентству "Украинские новости".
Обновлено в 04:24
Хоккей

Кирилл Петров вернулся в «Ак Барс»

Обновлено в 12:20
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
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Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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