Футбол
АПЛ назвала список претендентов на звание лучшего тренера сезонаVprognoze.ru 14:51
Английская Премьер-лига назвала список претендентов на звание лучшего тренера сезона. На сайте АПЛ говорится, что в число номинантов вошли четыре специалиста Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити), Юрген Клопп (Ливерпуль), Маурисио Почеттино (Тоттенхэм) и Нуну Санту (Вулверхэмптон).
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