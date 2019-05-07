Футбол

АПЛ назвала список претендентов на звание лучшего тренера сезонаVprognoze.ru 14:51

Английская Премьер-лига назвала список претендентов на звание лучшего тренера сезона. На сайте АПЛ говорится, что в число номинантов вошли четыре специалиста Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити), Юрген Клопп (Ливерпуль), Маурисио Почеттино (Тоттенхэм) и Нуну Санту (Вулверхэмптон).
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Гвардиола, Почеттино и Клопп борются за звание лучшего тренера АПЛ

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4 cпециалиста претендуют на звание тренера сезона в АПЛ

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АПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера сезона

Матч ТВ13:28

Пеп, Клопп, Почеттино и Нуну – претенденты на приз лучшему тренеру сезона в АПЛ

Sports.ru12:33
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Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева в интервью "Пятому каналу" рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в юности он совершил геройский поступок.
Обновлено в 19:06
Происшествия

В результате стрельбы в школе в Денвере погиб один из учащихся

Один из учащихся, пострадавших во вторник при стрельбе в школе в пригороде Денвера, умер.
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Подтверждено аномальное голосование на шоу «Голос. Дети»

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Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
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Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал поражение "Барселоны" в ответном матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4).
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Минтруд предложил график праздничных дней в 2020 году

«Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник)», — отметили в ведомстве.
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Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника

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Сыгравший Капитана Америку в франшизе «Мстители» актер Крис Эванс представил видео, снятое в процессе съемок блокбастера «Мстители: Финал».
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В России могут появиться рекомендации для учителей по ведению соцсетей

Для российских учителей подготовят рекомендации по ведению соцсетей, документ может появиться уже к началу нового учебного года.
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Вспышка сибирской язвы зафиксирована в Венгрии

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Общество

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В новом учебном году в Пензе планируют сменить оператора расчетов за школьные обеды, но эту информацию пока не афишируют.
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