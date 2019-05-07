Футбол
АПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера сезонаМатч ТВ вчера в 13:28
Официальный сайт Английской премьер-лиги опубликовал список из четырех претендентов на звание лучшего тренера сезона. На престижную награду претендуют Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») и Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон»).
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Гвардиола, Клопп, Покеттино и Санту – номинанты на звание лучшего тренера сезона в АПЛ
Бомбардир.рувчера в 13:05
Пеп, Клопп, Почеттино и Нуну – претенденты на приз лучшему тренеру сезона в АПЛ
Sports.ruвчера в 12:33
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