АПЛ назвала список претендентов на звание лучшего тренера сезонаVprognoze.ru 14:51

Английская Премьер-лига назвала список претендентов на звание лучшего тренера сезона. На сайте АПЛ говорится, что в число номинантов вошли четыре специалиста Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити), Юрген Клопп (Ливерпуль), Маурисио Почеттино (Тоттенхэм) и Нуну Санту (Вулверхэмптон).

Происшествия Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».

Футбол Дзюба поздравил «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов Форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба высказался относительно победы "Ливерпуля" в ответной встрече полуфинала Лиги чемпионов с каталонской "Барселоной" (4:0), передает "Советский спорт".

Общество На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.

Шоу-бизнес Брэд Питт внес ясность в слухи о воссоединении с экс-супругой Американский актер Брэд Питт ответил на вопрос о воссоединении со своей бывшей супругой Дженнифер Энистон.

Кино Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть шоу Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов», рассказала, что родители запрещают ей смотреть это шоу.

Происшествия ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.

Происшествия Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.

Финансы Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.

Общество Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.

Хоккей Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.

Транспорт Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).

Футбол Робертсон: Главное, что «Ливерпуль» вышел в финал Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) и выход команды в финал турнира.

Армия и оружие Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.

Кино Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.

Происшествия В школе в американском Колорадо произошла стрельба По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы в школе в американском штате Колорадо. Об этом сообщает Associated Press.

Общество Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.

Космос Геологи: Жизнь на Марсе была уничтожена в результате наводнения Геологи Роберт Крэддок и Ральф Лоренц предположили, что изменения атмосферного давления вызвали прорыв берегов рек, приведя к наводнению на Марсе и уничтожение жизни на нем. Доводы экспертов опубликованы в издании Express.

Политика Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.