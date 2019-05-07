Футбол

АПЛ назвала список претендентов на звание лучшего тренера сезонаVprognoze.ru 14:51

Английская Премьер-лига назвала список претендентов на звание лучшего тренера сезона. На сайте АПЛ говорится, что в число номинантов вошли четыре специалиста Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити), Юрген Клопп (Ливерпуль), Маурисио Почеттино (Тоттенхэм) и Нуну Санту (Вулверхэмптон).
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Гвардиола, Почеттино и Клопп борются за звание лучшего тренера АПЛ

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4 cпециалиста претендуют на звание тренера сезона в АПЛ

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Пеп, Клопп, Почеттино и Нуну – претенденты на приз лучшему тренеру сезона в АПЛ

Sports.ru12:33
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Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
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Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода

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Армия и оружие

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Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.
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Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе

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Появилась расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

Обновлено в 12:37
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По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы в школе в американском штате Колорадо. Об этом сообщает Associated Press.
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Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
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Геологи: Жизнь на Марсе была уничтожена в результате наводнения

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Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

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Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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