Футбол
АПЛ назвала список претендентов на звание лучшего тренера сезонаVprognoze.ru 14:51
Английская Премьер-лига назвала список претендентов на звание лучшего тренера сезона. На сайте АПЛ говорится, что в число номинантов вошли четыре специалиста Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити), Юрген Клопп (Ливерпуль), Маурисио Почеттино (Тоттенхэм) и Нуну Санту (Вулверхэмптон).
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 17:59, Ашберн
Футбол
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Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода
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Робертсон: Главное, что «Ливерпуль» вышел в финал
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) и выход команды в финал турнира.
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Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки
Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.
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Годин заплакал после объявления об уходе из «Атлетико»
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Геологи: Жизнь на Марсе была уничтожена в результате наводнения
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Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями
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