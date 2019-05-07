Футбол
АПЛ назвала список претендентов на звание лучшего тренера сезонаVprognoze.ru 14:51
Английская Премьер-лига назвала список претендентов на звание лучшего тренера сезона. На сайте АПЛ говорится, что в число номинантов вошли четыре специалиста Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити), Юрген Клопп (Ливерпуль), Маурисио Почеттино (Тоттенхэм) и Нуну Санту (Вулверхэмптон).
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Шоу-бизнес
Настасья Самбурская со скандалом ушла из театра
Больше десяти лет Настасья Самбурская служила в театре на Малой Бронной.
Обновлено в 16:00
Культура
Скончалась автор книги о гардемаринах Нина Соротокина
Нина Матвеевна Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», на основе которого в 1988 году был написан сценарий фильма «Гардемарины, вперед!», снятого Светланой Дружининой.
Обновлено в 11:05
Общество
Генеральная репетиция парада прошла на Красной площади
На Красной площади прошла генеральная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Шереметьево объяснили причину возвращения SSJ 100 в аэропорт
Согласно хронологии, самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» вернулся в аэропорт из-за отказа радиосвязи и автоматического управления.
Обновлено в 13:53
Футбол
Лопетеги может возглавить «Баварию»
52-летний Лопетеги прошлым летом возглавил мадридский «Реал», но был уволен всего через четыре с половиной месяца после назначения.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
Порошенко сменил командующего операцией ВСУ на Донбассе
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Двое объявлены в розыск по делу о грязной нефти в «Дружбе»
Два человека объявлены в розыск по делу о загрязненной нефти в нефтепроводе "Дружба", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:04
Спорт
Олимпийская чемпионка Мейлутите повторила ошибку Лысенко
Обновлено в 14:02
Происшествия
Мужчина умер в наркологической клинике Стаса Пьехи
Мужчина скончался в московской наркологической клинике, которая принадлежит певцу Стасу Пьехе и его сестре Эрике Быстровой.
Обновлено в 10:36
Кино
HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks
Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Все захваченные заложники в магазине под Тулузой освобождены
Захвативший заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой 17-летний молодой человек отпустил всех заложников.
Обновлено в 15:54
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Футбол
Карасев назначен четвертым арбитром матча «Валенсия» – «Арсенал»
Российский арбитр Сергей Карасев назначен четвертым арбитром на ответный полуфинальный матч Лиги Европы между Валенсией и лондонским Арсеналом.
Обновлено в 06:25
Авто
УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»
Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Спорт
Легкоатлетка Савина дисквалифицирована на 12 лет за допинг
Российская бегунья на средние дистанции Ксения Савина дисквалифицирована на 12 лет за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 15:20
Политика
Кириллу Вышинскому продлили арест
Подольский суд Киева продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 11:04
Финансы
ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка
Годом ранее убыток ЦБ составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток регулятора за последние 20 лет.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Политика
На Украине избрали главу Высшего антикоррупционного суда
Кандидатуру Елены Танасевич поддержали 23 судьи из 38 Елену Танасевич избрали главой Высшего антикоррупционного суда (ВАС) Украины, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Суд вынесет приговор Кокорину и Мамаеву 8 мая
Пресненский районный суд вынесет приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 8 мая, передает корреспондент RNS из зала суда.
Обновлено вчера в 15:16
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено в 14:51
Общество
Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом
В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено в 15:28
Здоровье
Сотни человек каждый день умирают от укусов змей
5,8 млн человек ежегодно кусают змеи, половина из которых ядовита.
Обновлено в 14:25
Общество
На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Кино
Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год
Обновлено в 15:05
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49