Футбол
АПЛ назвала кандидатов на звание лучшего игрока февраляЕвро-футбол.ру 09:25
Английская Премьер-лига огласила имена номинантов на звание лучшего игрока месяца.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 15:57, Ашберн
Происшествия
Пожар охватил 20 домов в дагестанском селе
Обновлено в 14:49
Происшествия
Пьяный Александр Емельяненко попался за рулем золотистого «Мерседеса»
На видео 37-летний боец грубо разговаривает с сотрудником правоохранительных органов, находясь за рулем золотистого «Мерседеса».
Обновлено в 13:28
Политика
Константинополь отказался от всеправославного обсуждения темы Украины
Константинопольский патриархат не будет выносить на всеправославный уровень украинский церковный вопрос, говорится в ответе патриарха Варфоломея на соответствующее письмо антиохийского патриарха Иоанна.
Обновлено в 14:22
Армия и оружие
ОЗХО: во время атаки в сирийской Думе использовался хлор
Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришли к выводу, что 7 апреля 2018 года в сирийском городе Дума был использован хлор, говорится в докладе на сайте организации.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Божена Рынска госпитализирована после смерти мужа
Вдова политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко журналистка Божена Рынска попала в больницу.
Обновлено в 15:35
Экономика
Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащих
Росстат опубликовал данные о зарплате и численности государственных чиновников центральных аппаратов министерств и ведомств за 2018 год.
Обновлено в 11:15
Финансы
ВТБ снизил ставки по валютным вкладам
ВТБ снизил ставки по валютным вкладам на фоне рекордного притока валюты в январе, следует из мониторинга процентных ставок кредитных организаций, который ведет исследовательская компания Frank RG.
Обновлено в 13:48
Происшествия
В Кирове освобождена врач, задержанная по делу о гибели девочки
Накануне в Кирове была задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО
Обновлено в 08:03
Политика
Канада «начала процесс экстрадиции» финдиректора Huawei
Власти Канады начали рассмотрение вопроса экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, 1 марта передает агентство Reuters.
Обновлено в 14:22
Политика
Турция начала переговоры с США о покупке ЗРК Patriot
Обновлено в 12:29
Политика
ЕС запретил Польше строить канал рядом с Калининградской областью
Евросоюз потребовал от Варшавы отложить строительство канала через Вислинскую косу, который должен соединить город-порт Эльблонг с Балтийским морем.
Обновлено в 15:08
Политика
Россия не признает решение гаагского суда по иску «Нафтогаза»
Окончательного решения «Нафтогаз» ожидает в начале 2020 году, требуя от РФ $8 млрд.
Обновлено в 12:08
Музыка
Верка Сердючка наотрез отказалась представлять Украину на Евровидении
Украинский артист Андрей Данилко, автор и исполнитель образа «Верки Сердючки», отказался от участия в национальном отборе «Евровидения», не прельстившись премией в 100 тыс. долларов, сообщает 1 марта интернет-издание «Вести».
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
Самолеты НАТО заметили у границ России
Обновлено в 14:08
Общество
Умер болевший лейкозом мальчик, чью мечту исполнил Путин
Обновлено в 10:09
Финансы
Украина получила почти €530 млн кредита под гарантии Всемирного банка
Министерство финансов Украины получило у Deutsche Bank €529 млн, предоставленные под гарантии Международного банка реконструкции и развития (МБРР, структура Всемирного банка).
Обновлено в 11:39
Хоккей
«Йокерит» впервые в серии обыграл московское «Динамо»
"Йокерит" прервал серию из 13 поражений в матчах с "бело-голубыми". Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу "Динамо".
Обновлено в 14:40
Политика
Украина может потерять «безвиз»
Отмена нормы об уголовной ответственности государственных служащих за незаконное обогащение может привести к серьёзным последствиям для Украины, считают в международной организации Transparency International.
Обновлено в 14:24
Политика
Лукашенко объяснил непризнание Крыма российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своих недавних разговорах с российским коллегой Владимиром Путиным не поднимал вопрос признания Минском российского суверенитета над Крымом.
Обновлено в 13:00
Происшествия
СКР назвал две причины гибели группы Дятлова
К трагической гибели девяти туристов из группы под руководством студента радиофакультета Уральского политехнического института Игоря Дятлова, отправившихся зимой 1959 года в лыжный поход по Северному Уралу, привели как минимум две причины.
Обновлено в 03:00
Политика
Климкин назвал Черное море «Бермудским треугольником» для России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Черное море никогда не будет принадлежать России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
Пакистан передал Индии задержанного пилота
Обновлено в 11:04
Происшествия
ФСБ задержала высокопоставленного работника ракетного завода в Миассе
В пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области РБК подтвердили факт задержания одного из высокопоставленных сотрудников.
Обновлено в 07:57
Культура
Телеведущая «60 минут» считает, что «Молодую гвардию» написал Булгаков
Ольга, видимо, перепутала или не знала: роман «Молодая гвардия» написал Александр Фадеев, а Михаил Булгаков создал «Белую гвардию».
Обновлено в 10:50
Общество
Представитель Полины Юмашевой подтвердил ее развод с Олегом Дерипаской
После развода Полина взяла девичью фамилию Юмашева, добавил ее представитель. Других подробностей собеседник «Ведомостей» не сообщил.
Обновлено в 10:53
Политика
Лукашенко сообщил о разозлившем его разговоре с Медведевым про Абхазию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что готов был по примеру Москвы признать независимость Абхазии, однако вынужден был отказаться от этой мысли, после того как стало ясно, что такой шаг приведет к введению санкций против его страны, а руководство России не гарантирует покрытия убытков.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Мосгорсуд оставил под арестом сотрудника фонда Baring Vostok Дельпаля
Мосгорсуд в пятницу признал законным заключение под стражу директора финансового департамента фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 13:29