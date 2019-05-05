Футбол
АПЛ: «Арсенал» упустил победу над «Брайтоном»REGNUM вчера в 14:05
5 мая в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» местный футбольный клуб «Арсенал» сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 37 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) — 1:1
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:29, Ашберн
Армия и оружие
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня
Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
В результате катастрофы в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек
В результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Камера сняла само падение Superjet в Шереметьево
На записи одной из камер видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево отчетливо видно, как вёл себя самолет Sukhoi Superjet 100 в последние секунды до падения.
Обновлено вчера в 16:05
Финансы
Рублевый нетто-лонг ушел с абсолютного пика из-за роста коротких позиций
Рублевый нетто-лонг сохраняется с конца лета 2017 года, и поддержкой спекулятивного позиционирования на укрепление рубя выступает дорогая нефть, а в последние месяцы еще и спрос, в том числе иностранный, на ОФЗ, достигший в апреле текущего года рекордных значений, а также снижение опасений в отношении новых санкций Вашингтона против Москвы.
Обновлено в 02:16
Происшествия
СК: В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
Обновлено вчера в 17:38
Политика
В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языка
Глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий заявил, что Украина станет сильным государством, если все граждане будут говорить на одном государственном языке.
Обновлено вчера в 22:41
Экономика
Utair почти перестала обслуживать долги перед банками
Проценты по всем кредитам Utair должна платить дважды в год – 20 декабря и 20 июня, в декабре авиакомпания действительно допустила дефолт и по кредиту Сбербанка, подтвердили «Ведомостям» три сотрудника банков-кредиторов.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Прокурор намерена запросить наказание для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдеть Донбасс»
Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдеть Донбасс».
Обновлено в 01:27
Футбол
Мертенс обошел Марадону по голам за «Наполи» в Серии А
Форвард «Наполи» Дрис Мертенс отметился забитым голом в матче 35-го тура Серии А против «Кальяри».
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
Погиб бортпроводник, спасавший пассажиров из горящего «Суперджета»
Одной из 13 жертв рейса "Аэрофлота", совершившего аварийную посадку в Шереметьеве через 28 минут после взлета, стал бортпроводник Максим Моисеев.
Обновлено вчера в 14:13
Политика
Больше половины россиян выступили за окончание операции в Сирии
Более трети россиян государственную политику России по отношению к Сирии не одобряют. Обратного мнения придерживается 53% респондентов.
Обновлено в 00:33
Кино
Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд
Обновлено вчера в 18:05
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова в Instagram показала шпагат на коне
На одном из снимков Анастасия показывает шпагат на коне. Позировала танцовщица своему любимому, поэтому ее на коне мы видим его глазами.
Обновлено вчера в 14:33
Кино
Умерла знаменитая голливудская актриса Барбара Перри
Выдающаяся американская актриса Барбара Перри ушла из жизни в возрасте 97 лет.
Обновлено в 02:09
Происшествия
На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Ордена российского ветерана Великой Отечественной выкинули на свалку
Житель Южно-Сахалинска обнаружил на одной из свалок города пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны.
Обновлено в 02:00
Происшествия
По миллиону рублей выплатят семьям погибших в Шереметьево мурманчан
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Источник рассказал о попадании шасси в двигатель сгоревшего самолета
Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся из-за попадания элементов шасси в двигатель.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево самолёта рассказал об авиакатастрофе
Командир SSJ-100 Денис Евдокимов рассказал "Комсомольской правде" о том, что произошло в воздухе над Москвой накануне и как проходила эвакуация после приземления и возгорания.
Обновлено в 01:15
Политика
Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен
Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne заявил, что новая администрация будет продолжать курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
Эксперт о крушении SSJ-100: экипаж был не готов к такой ситуации
После отказа всей электроники пилоты не смогли посадить самолёт: садились с большим весом, экипаж оказался не готов к такой ситуации, — высказал своё мнение «Известиям» заслуженный пилот.
Обновлено вчера в 23:17
Здоровье
Названы регионы России — лидеры по потреблению сахара
Первое и второе места по потреблению сахара заняли Липецкая и Курская области, где в 2017 году на душу населения пришлось 55 кг сладкого.
Обновлено в 00:00
Футбол
AS: Зидан хочет продать Модрича
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может покинуть клуб, сообщает AS.
Обновлено в 02:20