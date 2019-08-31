Футбол

MetaratingsMetaratings«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». 31.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Саутгемптон — Манчестер Юнайтед
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
10′
Дэниел Джеймс
Кевин Данзо
19′
40′
Харри Магуайр
Янник Вестергор
58′
Че Адамс
Шейн Лонг
62′
67′
Андреас Перейра
Джесси Лингард
68′
Хуан Мата
Неманья Матич
Софьян Буфаль
Стюарт Армстронг
71′
Кевин Данзо
73′
Дэнни Ингз
Мая Йосида
77′
82′
Скотт Мактомини
Мэйсон Гринвуд
90′+4′
Эшли Янг
Стюарт Армстронг
90′+6′
Четвертый тур Премьер-лиги матчем на «Сент-Мэри» откроют «Саутгемптон» и «Манчестер Юнайтед». После сенсационного поражения неделю назад, «красные дьяволы» постараются реабилитироваться, но мы считаем, что «святые» сумеют взять очки на своем поле.
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