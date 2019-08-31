Футбол
Metaratings«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». 31.08.2019. Прогноз и ставки на матч
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
|10′
Дэниел Джеймс
Кевин Данзо
|19′
|40′
Харри Магуайр
Янник Вестергор
|58′
Че Адамс
Шейн Лонг
|62′
|67′
Андреас Перейра
Джесси Лингард
|68′
Хуан Мата
Неманья Матич
Софьян Буфаль
Стюарт Армстронг
|71′
Кевин Данзо
|73′
Дэнни Ингз
Мая Йосида
|77′
|82′
Скотт Мактомини
Мэйсон Гринвуд
|90′+4′
Эшли Янг
Стюарт Армстронг
|90′+6′
|42%
|Владение мячом
|58%
|72%
|Процент точных передач
|79%
|5
|Удары в сторону ворот
|8
|2
|Удары в створ ворот
|8
|7
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|3
|19
|Отборы
|8
|17
|Фолы
|7
|3
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|–
Саутгемптон
Расстановка 4‑4‑2
28
Ганн
2
Соареш
35
Беднарек
4
Вестергор
38
Данзо
16
Уорд-Проуз
14
Ромеу
23
Хейбьерг
17
Армстронг
3
Йосида
7
Лонг
1
Де Хеа
29
Уан-Биссака
2
Линделёф
5
Магуайр
18
Янг
14
Лингард
6
Погба
31
Матич
26
Гринвуд
21
Джеймс
10
Рэшфорд
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
Четвертый тур Премьер-лиги матчем на «Сент-Мэри» откроют «Саутгемптон» и «Манчестер Юнайтед». После сенсационного поражения неделю назад, «красные дьяволы» постараются реабилитироваться, но мы считаем, что «святые» сумеют взять очки на своем поле.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». 31.08.2019. Прогноз и ставки на матч
Metaratings29 августа в 15:52
«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч АПЛ 31 августа 2019 года
LiveSport.ru29 августа в 21:16
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:02, Ашберн
Футбол
Локомотив — Ростов 0:0 (1-й тайм)
В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России по футболу встретятся «Локомотив» и «Ростов», возглавляющие турнирную таблицу вместе с «Краснодаром», «Спартаком» и ЦСКА.
RT на русском 01:27
Футбол
Определилось расписание матчей «Краснодара» в Лиге Европы
Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей «Краснодара» в групповом этапе Лиги Европы.
Нева Спорт вчера в 11:37
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Общество
Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве
В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 08:58
Политика
Зеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым.
Известия 09:09
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска ракеты «Искандер»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
РИА Новости 08:18
Общество
Американка взяла на борт самолета пони для моральной поддержки
Отмечается, что женщина взяла пони на борт самолета «ради моральной поддержки».
Известия 08:23
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
До назначения гендиректором занимал руководящие посты в департаменте бронирования и региональных программ, а также возглавлял департамент внутреннего туризма.
РБК 09:34
Футбол
«Сочи» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Рубин»
Футболисты "Сочи" выиграли у казанского "Рубина" в матче 8-го тура чемпионата России, это первая победа в истории клуба в премьер-лиге.
РИА Новости 09:05
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Игры
Майнай, кому говорю! Анонсирован симулятор переезда Moving Out
Игромания.ру 09:54
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Армия и оружие
Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru вчера в 04:34
Политика
Трамп отменил свой визит в Польшу
Южный Федеральный 29 августа в 19:31
Политика
Вышинский заявил о нежелании участвовать в обмене
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что не видит смысла в участии в обмене и намерен доказать свою невиновность в суде.
RT на русском 07:15
Экономика
Кабмин поручил ФАС подготовить план развития конкуренции до 2025 года
Правительство России поручило Федеральной антимонопольной служба (ФАС) до 10 марта 2020 года представить новый проект национального плана развития конкуренции, рассчитанный на период до 2025 года.
Российская газета 05:54
Космос
Робот «Федор» пожаловался на «угрозы» российского космонавта на МКС
Робот "Федор" в своем аккаунте в Twitter пожаловался на работающего на МКС российского космонавта Алексея Овчинина.
РИА Новости 08:30
Общество
В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак
Интерфакс вчера в 23:55
Общество
Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube
Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:29
Наука
Ученые МГУ создали базу данных масштабных наводнений в Европе
Ugpressa.ru 28 августа в 14:51
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru 07:46
Политика
Российский МиГ-35 развалился в воздухе прямо во время полёта. Фото
В рамках выступления на Международном авиакосмическом салоне «МАКС-2019», новейший российский истребитель МиГ-35 в буквальном смысле начал разваливаться на части во время показательного полёта.
Avia.pro 08:57
Футбол
Монреаль сменил «Арсенал» на «Реал Сосьедад»
Защитник Начо Монреаль покинул «Арсенал» и пополнил состав «Реал Сосьедад», сообщает официальный сайт баскского клуба.
Спорт-Экспресс 04:39
Армия и оружие
Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
News.ru 29 августа в 22:03