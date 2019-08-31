Четвертый тур Премьер-лиги матчем на «Сент-Мэри» откроют «Саутгемптон» и «Манчестер Юнайтед». После сенсационного поражения неделю назад, «красные дьяволы» постараются реабилитироваться, но мы считаем, что «святые» сумеют взять очки на своем поле.

«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». 31.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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Футбол Локомотив — Ростов 0:0 (1-й тайм) В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России по футболу встретятся «Локомотив» и «Ростов», возглавляющие турнирную таблицу вместе с «Краснодаром», «Спартаком» и ЦСКА.

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Космос Робот «Федор» пожаловался на «угрозы» российского космонавта на МКС Робот "Федор" в своем аккаунте в Twitter пожаловался на работающего на МКС российского космонавта Алексея Овчинина.

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