Футбол
АПЛ. «Ньюкасл» и «Брайтон» сыграли вничьюБомбардир.ру вчера в 14:22
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«Брайтон» сыграл вничью с «Ньюкаслом», прервав голевую засуху на отметке 705 минут
Sport24.ruвчера в 14:44
«Брайтон» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 4.50) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 27 апреля 2019 года
LiveSport.ru26 апреля в 01:21
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:26, Ашберн
Политика
СМИ нашли Зеленского в запретном для журналистов турецком отеле
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено 26 апреля в 11:51
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:31
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Культура
Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу
Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
Обновлено вчера в 13:29
Наука
Ученые обнаружили самый древний след человека
В апреле на территории Чили специалисты нашли древнейший след ноги, который был открыт в 2010 году студентом Австралийского университета Чили.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
Аналитик рассказал об отношении США к НАТО в случае войны с Россией
Израильский военный эксперт Яков Кедми сообщил об отношении США к НАТО в том случае, если начнутся военные действия с Россией.
Обновлено в 02:40
Общество
Составлен портрет будущего наследника британского престола
Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, после чего супруга наследника британского престола получила титул герцогини Сассекской.
Обновлено в 04:23
Футбол
Сульшер: «Мне не нужны в „Манчестер Юнайтед“ игроки, движимые только деньгами или славой»
Погба согласовал контракт с "Реалом" "Мне нужны игроки, которые отражают меня как личность и принимают мои ценности". добавил Сульшер.
Обновлено в 02:59
Политика
Волкер призвал Киев освободить людей в Донбассе от страданий
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что украинское правительство должно сделать все возможное для того, чтобы освободить жителей Донбасса от страданий, «вызванных российской агрессией».
Обновлено в 02:49
Политика
В бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию
Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Происшествия
Во Владивостоке на международном турнире по самбо произошла драка
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Религия
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в храм Христа Спасителя
Частица благодатного огня из Иерусалима была доставлена в храм Христа Спасителя, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
На Украине военный погиб в результате взрыва гранаты в частном доме
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Модель-мужчина умер на подиуме в Сан-Паулу
Модель Талес Котта умер на подиуме во время дефиле в финальный день недели моды в бразильском Сан-Паулу.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Анна Седокова призналась, что у нее никогда не было секса без любви
Оказалось, что секс-символ российского шоу-бизнеса никогда не имела интимной близости без глубоких чувств.
Обновлено вчера в 10:31
Армия и оружие
Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ
Обновлено вчера в 12:32
Общество
Синоптики предупредили о ночных заморозках в Московском регионе
Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ночная температура в начале предстоящей недели опустится ниже 0 °С в Московском регионе.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
У МакSим случилась потеря памяти после ДТП
Обновлено вчера в 11:13
Экономика
Путин: Китай попросил увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири»
Обновлено вчера в 06:02
Политика
Назарбаев назвал Китай близким другом Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Пекине с президентом КНР Си Цзиньпином, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:45
Религия
Путин поздравил православных с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
Обновлено в 02:17
Политика
Лучший способ помирить Россию и США назвали американские СМИ
США и Россия могут заключить временное соглашение, направленное против Китая, чтобы нормализовать отношения между двумя странами.
Обновлено в 03:17
Кино
Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры
Предыдущий рекорд был также установлен одним из фильмов франшизы — в 2018 году «Мстители: Война бесконечности» собрали $641 млн в премьерный день показа.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Майк Помпео назвал антисемитизм старейшим в мире мракобесием
Антисемитизм оскорбляет религиозную свободу, которая заложена в базовые принципы США, заявил госсекретарь этой страны Майкл Помпео.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном
Обновлено вчера в 09:04
Общество
Стартует кастинг конкурса красоты «Петербургская красавица»
Обновлено в 00:45
Гаджеты
Складной смартфон Moto RAZR 2019 позирует на официальных изображениях
Слухи о складном смартфоне Moto RAZR 2019 приобрели более реальную форму в виде официальных изображений.
Обновлено в 03:51