АПЛ. «Ньюкасл» и «Брайтон» сыграли вничьюБомбардир.ру вчера в 14:22

«Брайтон» дома сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 36-го тура АПЛ.

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Политика Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.

Культура Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.

Наука Ученые обнаружили самый древний след человека В апреле на территории Чили специалисты нашли древнейший след ноги, который был открыт в 2010 году студентом Австралийского университета Чили.

Армия и оружие Аналитик рассказал об отношении США к НАТО в случае войны с Россией Израильский военный эксперт Яков Кедми сообщил об отношении США к НАТО в том случае, если начнутся военные действия с Россией.

Общество Составлен портрет будущего наследника британского престола Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, после чего супруга наследника британского престола получила титул герцогини Сассекской.

Политика Волкер призвал Киев освободить людей в Донбассе от страданий Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что украинское правительство должно сделать все возможное для того, чтобы освободить жителей Донбасса от страданий, «вызванных российской агрессией».

Политика В бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.

Происшествия В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.

Религия Благодатный огонь из Иерусалима доставили в храм Христа Спасителя Частица благодатного огня из Иерусалима была доставлена в храм Христа Спасителя, сообщает РИА Новости.

Происшествия Модель-мужчина умер на подиуме в Сан-Паулу Модель Талес Котта умер на подиуме во время дефиле в финальный день недели моды в бразильском Сан-Паулу.

Общество Синоптики предупредили о ночных заморозках в Московском регионе Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ночная температура в начале предстоящей недели опустится ниже 0 °С в Московском регионе.

Политика Назарбаев назвал Китай близким другом Казахстана Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Пекине с президентом КНР Си Цзиньпином, передает «Интерфакс».

Религия Путин поздравил православных с Пасхой Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.

Политика Лучший способ помирить Россию и США назвали американские СМИ США и Россия могут заключить временное соглашение, направленное против Китая, чтобы нормализовать отношения между двумя странами.

Кино Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры Предыдущий рекорд был также установлен одним из фильмов франшизы — в 2018 году «Мстители: Война бесконечности» собрали $641 млн в премьерный день показа.

Происшествия Майк Помпео назвал антисемитизм старейшим в мире мракобесием Антисемитизм оскорбляет религиозную свободу, которая заложена в базовые принципы США, заявил госсекретарь этой страны Майкл Помпео.