Футбол
АПЛ. «Ньюкасл» и «Брайтон» сыграли вничьюБомбардир.ру 14:22
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:10, Ашберн
Музыка
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
Обновлено в 01:28
Политика
Путин думает о раздаче российских паспортов всем украинцам
Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 04:59
Общество
Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Футбол
«Севилья» просит АПЛ отдать ей четвертую путевку в Лигу чемпионов
"Севилья" занимает пятое место в чемпионате Испании с 55 очками. Столько же у "Хетафе", эта команда впереди по дополнительным показателям.
Обновлено в 10:47
Религия
Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме в храме Гроба Господня
В субботу, 27 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь.
Обновлено в 09:28
Политика
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным
По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено вчера в 16:37
Общество
Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе
Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода.
Обновлено в 13:59
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Шоу-бизнес
Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»
Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено в 15:09
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Политика
В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием
Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.
Обновлено в 14:52
Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес
Гендиректор Black Star опроверг уход Мота
Вслед за Егором Кридом певец Мот решил пересмотреть контракт и, если его не устроят условия, покинуть Black Star.
Обновлено в 14:30
Политика
Украинского миллионера арестовали в Москве
Отмечается, что визит украинского бизнесмена в Москву мог быть связан с обсуждением судьбы его активов в республиках Донбасса.
Обновлено в 03:47
Общество
Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают
По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.
Обновлено в 06:22
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Происшествия
В Красноярске загорелся завод, производящий ракеты «Сармат»
Крупный пожар произошел в пятницу, 26 апреля на крупном оборонном заводе "Красмаш" в Красноярске.
Обновлено вчера в 10:59
Общество
Парусник «Крузенштерн» отправился в Гамбург после ремонта
В первый учебный рейс нового сезона навигации после ремонта отправился российский парусник «Крузенштерн».
Обновлено в 15:25
Хоккей
Россия победила США в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес
Слава раскритиковала Собчак за ее слова о концертах Бузовой
Российская певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, заступилась за Ольгу Бузову, которую раскритиковала телеведущая Ксения Собчак.
Обновлено вчера в 11:38
Хоккей
Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено в 13:43
Транспорт
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
В Страсбурге на акции «желтых жилетов» задержали 26 человек
Правоохранительные органы Франции задержали 26 человек в ходе столкновений на акции «желтых жилетов» в Страсбурге.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие
В Йемене из-за налета саудовской авиации погибли 7 человек
Семеро мирных жителей Йемена погибли в результате авиаудара арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщил йеменский информационный портал «Аль-Масира.нет», 27 апреля передает сирийское информационное агентство SANA.
Обновлено в 15:05
Игры
Миллионы геймеров могут перейти с ПК на приставки к 2022 году
Специалисты компании Jon Peddie Research выразили уверенность в том, что уже к 2022 году более 20 миллионов пользователей персональных компьютеров с целью прохождения игр перейдут на использование игровых консолей.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
Обновлено в 13:37
Футбол
Денис Глушаков покинет «Спартак»
Обновлено в 09:50
Музыка
Лоза назвал шоу «Голос» ширпотребом после скандала с дочерью Алсу
Ранее iReactor писал, что победу Микеллы Абрамовой в финале «Голоса» прокомментировала продюсер и телеведущая Яна Рудковская.
Обновлено в 13:56