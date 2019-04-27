Футбол

АПЛ. «Ньюкасл» и «Брайтон» сыграли вничьюБомбардир.ру 14:22

«Брайтон» дома сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 36-го тура АПЛ.
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«Брайтон» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в 36-м туре чемпионата Англии

РИА Новости14:50

«Брайтон» сыграл вничью с «Ньюкаслом», прервав голевую засуху на отметке 705 минут

Sport24.ru14:44

«Брайтон» сыграл вничью с «Ньюкаслом» и увеличил отрыв от зоны вылета

Чемпионат14:21

«Ньюкасл» и «Брайтон» сыграли вничью в матче АПЛ

Sportbox.RU14:28

«Брайтон» и «Ньюкасл» сыграли вничью

Спорт-Экспресс14:24

«Ньюкасл» и «Брайтон» сыграли вничью в матче АПЛ

Матч ТВ14:28

АПЛ. «Ньюкасл» и «Брайтон» сыграли вничью

Бомбардир.ру14:22
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Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

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Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.
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Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
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Гендиректор Black Star опроверг уход Мота

Вслед за Егором Кридом певец Мот решил пересмотреть контракт и, если его не устроят условия, покинуть Black Star.
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Отмечается, что визит украинского бизнесмена в Москву мог быть связан с обсуждением судьбы его активов в республиках Донбасса.
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Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
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В Красноярске загорелся завод, производящий ракеты «Сармат»

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Шоу-бизнес

Слава раскритиковала Собчак за ее слова о концертах Бузовой

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Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено в 13:43
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Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 17:14
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В Страсбурге на акции «желтых жилетов» задержали 26 человек

Правоохранительные органы Франции задержали 26 человек в ходе столкновений на акции «желтых жилетов» в Страсбурге.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие

В Йемене из-за налета саудовской авиации погибли 7 человек

Семеро мирных жителей Йемена погибли в результате авиаудара арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщил йеменский информационный портал «Аль-Масира.нет», 27 апреля передает сирийское информационное агентство SANA.
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Ранее iReactor писал, что победу Микеллы Абрамовой в финале «Голоса» прокомментировала продюсер и телеведущая Яна Рудковская.
Обновлено в 13:56
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