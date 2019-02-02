Футбол

АПЛ. «Лестер» примет «Манчестер Юнайтед»Бомбардир.ру 08:35

Лестер — Манчестер Юнайтед
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кинг Пауэр»
9′
Маркус Рэшфорд
20′
Джесси Лингард
Джейми Варди
32′
42′
Неманья Матич
Нампалис Менди
45′
Джеймс Мэддисон
Рашид Геззаль
62′
67′
Алексис Санчес
Антони Марсьяль
Демарай Грэй
Синдзи Окадзаки
74′
78′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
80′
Люк Шоу
Рашид Геззаль
82′
Нампалис Менди
Келечи Ихеаначо
84′
90′
Джесси Лингард
Фил Джонс
Онийнье Ндиди
90′+3′
90′+3′
Антони Марсьяль
В матче 25 тура АПЛ встретятся «Лестер» и «Манчестер Юнайтед». Гости идут в пяти очках от зоны Лиги чемпионов. Лестерцы последний раз побеждали соперника в 2014 году.
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