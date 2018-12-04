Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Бернли», «Челси» проиграл «Вулверхэмптону» в АПЛ
Sport24.ru
вчера в 16:49

«Ливерпуль» набрал очередные три очка в английской Премьер-лиге, в то время как «Челси» проиграл «Вулверхэмптону». Для «волков» это первая победа с октября. В 8-м туре «Вулверхэмптон» обыграл «Кристал Пэлас» и с тех пор уступил в пяти матчах из шести, один раз сыграв вничью.
Sport24.ruвчера в 16:49

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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Бернли»

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«Ливерпуль» вырвал победу в матче против «Бернли»

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«Ливерпуль» вырвал победу в матче против «Бернли»

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«Ливерпуль» обыграл «Бернли», «Челси» проиграл «Вулверхэмптону» в АПЛ

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«Бернли» – «Ливерпуль»: какой прогноз на матч?

Все про Спорт ру04 декабря в 08:44
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Спартак — Урал 1:1

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Главный тренер «Сент-Этьена» рассказал о состоянии Суботича

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«ПСЖ» сыграл вничью во втором подряд матче Лиги 1

Напомним, что подопечные Томаса Тухеля в предыдущем туре на выезде сыграли вничью с «Бордо» (2:2), прервав победную серию из 14 матчей со старта этого сезона Лиги 1. «ПСЖ» (44 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров.
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Пеле: Марадона был намного лучше, чем Месси

Трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, легендарный футболист Пеле высказал мнение, что аргентинец Марадона в своё время играл намного лучше, чем нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
Обновлено в 04:12
Футбол

Сергей Паршивлюк: «Первые 30 минут „Ростов“ играл в непонятно что»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк после ничьей с «Краснодаром» (2:2) в рамках первой игры ¼ финала Кубка России отметил, что у желто-синих взыграло самолюбие после пропущенных мячей, а также заявил, что его команда в этой игре показала максимум.
Обновлено вчера в 15:47
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Обновлено вчера в 15:52
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«Реал» согласовал с «Челси» условия трансфера Азара

Мадридский «Реал» согласовал условия трансфера нападающего лондонского «Челси» Эдена Азара, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 04:17
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Тренер «Челси» прокомментировал второй выездной проигрыш подряд

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри не смог найти объяснений поражению команды в игре против «Вулверхэмптона» в 15-м туре чемпионата Англии по футболу.
Обновлено в 03:30
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Дмитрий Булыкин: «Выступаю двумя руками за введение ВАР»

Советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал тот факт, что клубы премьер-лиги на общем собрании одобрили использование системы видеопомощи арбитрам (ВАР).
Обновлено в 01:48
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Мбаппе: «Венгер хотел видеть меня в „Арсенале“, но я выбрал „ПСЖ“»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе рассказал, что прежде чем он подписал контракт с парижанами, им интересовался «Арсенал».
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Экс-главный тренер «Бордо» получит до €1,6 млн за свое увольнение

Уволенный в августе 2018 года из французского "Бордо" уругвайский тренер Густаво Пойет получит неустойку в размере до €1,6 миллиона за досрочное расторжение контракта, сообщает "Советский спорт".
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