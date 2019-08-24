Футбол
«Астон Вилла» переиграла «Эвертон» в матче чемпионата АнглииРИА Новости 17:14
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Вилла Парк»
Фредерик Гильбер
|5′
Уэсли Мораес
|21′
|52′
Доминик Кэлверт-Льюин
|61′
Гильфи Сигурдссон
Алекс Ивоби
|62′
Бернард Анисио
Мойсе Кин
Хота Пелетейро Рамальо
Ануар Эль-Гази
|77′
|78′
Ришарлисон
Тео Уолкотт
|80′
Андре Гомеш
|85′
Шеймус Коулмэн
Махмуд Хассан
|85′
Махмуд Хассан
Ахмед Аль-Мухаммади
|86′
Ануар Эль-Гази
|90′+5′
|35%
|Владение мячом
|65%
|72%
|Процент точных передач
|81%
|2
|Удары в сторону ворот
|6
|5
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|3
|8
|Офсайды
|1
|–
|Угловые
|6
|13
|Отборы
|6
|9
|Фолы
|18
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Астон Вилла
Расстановка 4‑5‑1
1
Хитон
24
Гильбер
22
Энгелс
40
Мингз
3
Тейлор
21
Эль-Гази
7
Макгинн
10
Грилиш
6
Луис
27
Аль-Мухаммади
9
Уэсли
1
Пикфорд
23
Коулмэн
5
Кин
13
Мина
12
Динь
11
Уолкотт
18
Шнейдерлин
17
Ивоби
21
Гомеш
27
Кин
9
Кэлверт-Льюин
Эвертон
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты "Астон Виллы" победили "Эвертон" в стартовом матче третьего тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в пятницу в Бирмингеме, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Уэсли (22-я минута) и Ануар Эль-Гази (90+5-я).
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