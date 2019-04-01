Футбол

АПЛ. «Арсенал» обыграл «Ньюкасл» и вышел на третье местоБомбардир.ру 16:51

Матч 32-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" – "Ньюкасл" закончился со счетом 2:0. Голы на счету полузащитника Аарона Рэмзи и нападающего Александра Ляказетта. Команда Унаи Эмери набрала 63 очка и вышла на третье место в турнирной таблице.
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«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии

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LiveSport.ru16:58

Голы Рэмси и Лаказетта принесли «Арсеналу» шестую победу в АПЛ подряд

Матч ТВ16:51
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:29, Ашберн
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Общество

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Президент «Атлетико» заявил, что Гризманн точно не покинет команду

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Происшествия

Родственницу Скрипаля избили в Ярославле

В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».
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Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор, следует из подготовленного министерством законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
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Армия и оружие

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СК возбудил дело после гибели совладельца S7 в авиакатастрофе в ФРГ

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