АПЛ. «Арсенал» обыграл «Ньюкасл» и вышел на третье местоБомбардир.ру 16:51

Матч 32-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" – "Ньюкасл" закончился со счетом 2:0. Голы на счету полузащитника Аарона Рэмзи и нападающего Александра Ляказетта. Команда Унаи Эмери набрала 63 очка и вышла на третье место в турнирной таблице.

АПЛ. «Арсенал» обыграл «Ньюкасл» и вышел на третье место

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