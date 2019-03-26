Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,6%, ожидалось снижениеПРАЙМ 10:40
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,25%, до 438,4 миллиона баррелей.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:46, Ашберн
Спорт
Владимир Путин: Россия выполнила все требования по борьбе с допингом
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на предстоящих летних олимпийских играх 2020 года в Токио не должно быть допинговых скандалов в отношении российских атлетов.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Мужчина разбил нос полицейскому в московском метро
Мужчина разбил нос задержавшему его за агрессивное поведение полицейскому. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 07:42
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21
Политика
Стало известно, когда Дворкович вернется в Россию
Уехавший из России бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович вернется в страну в субботу, 30 марта.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Новый фигурант появился в деле полковника Захарченко
Обновлено в 08:06
Единоборства
Дана Уайт: «Нурмагомедов будет защищать титул в сентябре»
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет поединок с защитой титула в сентябре 2019 года, информирует MMA News.
Обновлено в 06:25
Культура
Фурманов прокомментировал представление к исключению из СТД
Руководитель театра «Русская антреприза» и народный артист РФ Рудольф Фурманов заявил, что представление к его исключению из Союза театральных деятелей связано с завистью других людей.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
В офис московского «Яблока» нагрянула полиция
В партии предполагают, что кто-то позвонил в полицию и сообщил о распространении в офисе экстремистской литературы.
Обновлено в 10:20
Авто
FT: Renault рассматривает возможность слияния с Fiat Chrysler
Французский автоконцерн Renault намерен возобновить в ближайшие 12 месяцев переговоры с японским Nissan о слиянии, а затем планирует объединиться в одну компанию еще с одним автопроизводителем, скорее всего, с итало-американским Fiat Chrysler.
Обновлено в 03:41
Футбол
«Байер» потребует 100 млн евро у «Баварии» за Хаверца
По данным источника, в «Байере» потребуют 100 млн евро, и не планируют снижать сумму.
Обновлено в 09:41
Политика
Киевский суд отменил запрет актеру Добронравову на въезд на Украину
Окружной районный суд Киева признал противоправным и отменил решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в страну для российского актера Федора Добронравова, говорится в материалах суда.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130
Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 02:24
Культура
Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено в 06:59
Политика
Кемеровская область официально получила второе название
Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Политика
Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн
"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Экс-игрок «Спартака» помещен под домашний арест за езду в пьяном виде
Бывший защитник московского Спартака Габриэль Тамаш помещен под домашний арест после задержания в нетрезвом виде за рулем своего автомобиля.
Обновлено в 10:02
Здоровье
В Воронеже число заболевших корью увеличилось до 12
Число заболевших корью в Воронеже выросло до 12 человек. Среди них — 11 детей и 1 взрослый. Все заболевшие не были привиты.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые стала мамой
Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Божена Рынска дала первое интервью после смерти Игоря Малашенко
Журналистка Божена Рынска дала первое интервью Ксении Собчак после смерти своего супруга медиаменеджера Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Алина Кабаева рассказала все о своей семье
Как сообщает "Правда.ру", В нашем доме жили семьи самых разных национальностей.
Обновлено в 10:16
Авто
Ford уведет легковые автомобили из России
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Екатерина Вуличенко оценила фото Виктории Дайнеко без макияжа
Фраза под публикацией гласит: «День без мейка». Певицу поддержала актриса Вуличенко, написав, что знаменитость выглядит «очень красиво».
Обновлено в 08:30
Экономика
Необходимая составляющая: цифровой профиль в РФ диктует время
Цифровой профиль жителей России необходимая составляющая как единица на которой строится объединение.
Обновлено в 06:26
Общество
Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей
Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
В Казани произошел хлопок газа в многоквартирном доме
В Казани в многоквартирном доме произошло возгорание после хлопка газа по адресу Проспект Победы, 34.
Обновлено в 07:19
Происшествия
В Вене задержан подозреваемый в организации терактов в Германии
Правоохранительные органы Австрии задержали в Вене подозреваемого в попытках совершения терактов на скоростных железнодорожных магистралях в Германии, передаёт 27 марта Deutsche Welle.
Обновлено в 10:37
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Политика
В США хотят противодействовать поставке российского газа в ЕС
Предполагается, что целью законопроекта станет снижение зависимости государств от российского газа и увеличение конкуренции на рынке ресурса.
Обновлено вчера в 00:42
Политика
В Крыму задержали 20 членов террористической организации
Обновлено в 10:03
Происшествия
Мать брошенной в квартире девочки оставила ее одну на три дня
Мать найденной в московской квартире 5-летней девочки с признаками анорексии Ирина Геращенко оставила дочь одну на трое суток.
Обновлено в 05:31