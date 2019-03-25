Энергетика

API сообщил о росте запасов нефти в США вопреки прогнозам экспертовProfinance.ru вчера в 16:39

Запасы сырой нефти в США за последнюю неделю выросли на 1.93 млн баррлей, сообщил Американский институт нефти (API).
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Венесуэла снова во мгле и не отгружает нефть

ПРАЙМ02:56

Росту цен на нефть «технически» ничего не мешает

REGNUM00:14

Запасы нефти в США выросли на прошлой неделе вопреки прогнозам -- API

Financial One02:24

API сообщил о росте запасов нефти в США вопреки прогнозам экспертов

Profinance.ruвчера в 16:39

Что удерживает нефть от роста

Вестник Кавказа25 марта в 19:00
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 07:43, Ашберн
Политика

Силуанов негативно оценил задержание Абызова

Первый вице-премьер правительства РФ Антон Силуанов дал негативную оценку задерживанию бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 06:31
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 06:28
Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Единоборства

Дана Уайт: «Нурмагомедов будет защищать титул в сентябре»

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет поединок с защитой титула в сентябре 2019 года, информирует MMA News.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

Во Владивосток прибыл поезд с выставкой трофейного оружия из Сирии

Обновлено вчера в 23:26
Шоу-бизнес

Волочкову высмеял британский таблоид из-за нелепого фотошопа

Бывшая балерина Анастасия Волочкова стала героиней материала The Sun о неудачном использовании фотошопа.
Обновлено вчера в 22:34
Общество

Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
Обновлено в 01:22
Политика

Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника

Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку

Самолет Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку в аэропорту Орландо во Флориде.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

На западе Стокгольма прогремел сильный взрыв

На западе Стокгольма ночью прогремел сильный взрыв. Нанесен ущерб автомобилям и зданиям.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Протестующие перекрыли трассу «Кавказ» в Ингушетии

Обновлено в 06:20
Политика

Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл

Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.
Обновлено в 02:36
Общество

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Названа стоимость убийства следователя по особо важным делам Шишкиной

Заказчик заплатил за убийство следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной один миллион рублей.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

Ланской ответил на обвинения касательно Началовой

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани

Мощный хлопок раздался в среду днем в жилом доме в Казани, пожар охватил два этажа, сообщают очевидцы.
Обновлено в 05:55
Политика

Неизвестные забросали камнями и петардами машину Гуайдо в Венесуэле

Обновлено в 00:43
Происшествия

Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей

Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:25
Энергетика

«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне

"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Культура

Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из «Звездных войн»

Новый белгородский градоначальник Юрий Гладун принес присягу под музыку из американской киноэпопеи «Звездные войны».
Обновлено в 07:28
Культура

В Большом театре пройдет церемония вручения «Золотой маски»

В Большом театре пройдет церемония вручения «Золотой маски» в почетных номинациях, сообщает пресс-служба фестиваля.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия

В Липецкой области пенсионер ранил из ружья шестилетнего ребенка

Шестилетний мальчик попал в больницу в Липецкой области с пулевым ранением щеки после того, как в него из пневматического ружья выстрелил 70-летний пенсионер, сообщил в среду РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Обновлено в 06:35
Политика

НАК начал противодействие терроризму в социальных сетях

Национальный антитеррористический комитет (НАК) зарегистрировал свои официальные страницы в социальных сетях, где начал размещать материалы, посвященные противодействию терроризму, сообщил официальный представитель НАК Андрей Пржездомский в среду на пресс-конференции в Москве.
Обновлено в 05:55
Авто

Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей

Производство легковых автомобилей Ford будет полностью завершено к концу июня 2019 года с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ "Алабуга" (г. Елабуга).
Обновлено в 07:36
Экономика

Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Происшествия

Силовики проводят массовый обыск в Крыму

Согласно информации, размещённой очевидцами на сайте Facebook, обыскиваются дома двух десятков жителей микрорайонов Каменка, Белое-5 и Строгоновка в Симферополе, села Владимировка и посёлка Зуя в Белогорском районе.
Обновлено в 04:01
Финансы

Evraz разместил пятилетние еврооблигации на $700 млн под 5,25% годовых

Металлургическая и горно-добывающая компания Evraz 26 марта разместила еврооблигации на $700 млн под 5,25% годовых сроком на пять лет.
Обновлено в 04:28
Здоровье

В НИИ Склифосовского откроется школа восстановления после инсульта

Школа восстановления после инсульта откроется на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 13:32
Армия и оружие

Американский суперавианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях

Новейший суперавианосец класса "Форд" сломался во время ходовых испытаний, сообщили источники Военно-морского института США.
Обновлено в 05:18
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
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