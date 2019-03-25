Энергетика
API сообщил о росте запасов нефти в США вопреки прогнозам экспертовProfinance.ru вчера в 16:39
Запасы сырой нефти в США за последнюю неделю выросли на 1.93 млн баррлей, сообщил Американский институт нефти (API).
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 07:43, Ашберн
Политика
Силуанов негативно оценил задержание Абызова
Первый вице-премьер правительства РФ Антон Силуанов дал негативную оценку задерживанию бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 06:31
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Единоборства
Дана Уайт: «Нурмагомедов будет защищать титул в сентябре»
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет поединок с защитой титула в сентябре 2019 года, информирует MMA News.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Во Владивосток прибыл поезд с выставкой трофейного оружия из Сирии
Обновлено вчера в 23:26
Шоу-бизнес
Волочкову высмеял британский таблоид из-за нелепого фотошопа
Бывшая балерина Анастасия Волочкова стала героиней материала The Sun о неудачном использовании фотошопа.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
Обновлено в 01:22
Политика
Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку
Самолет Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку в аэропорту Орландо во Флориде.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел сильный взрыв
На западе Стокгольма ночью прогремел сильный взрыв. Нанесен ущерб автомобилям и зданиям.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Протестующие перекрыли трассу «Кавказ» в Ингушетии
Обновлено в 06:20
Политика
Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл
Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.
Обновлено в 02:36
Общество
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Названа стоимость убийства следователя по особо важным делам Шишкиной
Заказчик заплатил за убийство следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной один миллион рублей.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Ланской ответил на обвинения касательно Началовой
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани
Мощный хлопок раздался в среду днем в жилом доме в Казани, пожар охватил два этажа, сообщают очевидцы.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей
Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:25
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне
"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Культура
Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из «Звездных войн»
Новый белгородский градоначальник Юрий Гладун принес присягу под музыку из американской киноэпопеи «Звездные войны».
Обновлено в 07:28
Культура
В Большом театре пройдет церемония вручения «Золотой маски»
В Большом театре пройдет церемония вручения «Золотой маски» в почетных номинациях, сообщает пресс-служба фестиваля.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия
В Липецкой области пенсионер ранил из ружья шестилетнего ребенка
Шестилетний мальчик попал в больницу в Липецкой области с пулевым ранением щеки после того, как в него из пневматического ружья выстрелил 70-летний пенсионер, сообщил в среду РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Обновлено в 06:35
Политика
НАК начал противодействие терроризму в социальных сетях
Национальный антитеррористический комитет (НАК) зарегистрировал свои официальные страницы в социальных сетях, где начал размещать материалы, посвященные противодействию терроризму, сообщил официальный представитель НАК Андрей Пржездомский в среду на пресс-конференции в Москве.
Обновлено в 05:55
Авто
Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей
Производство легковых автомобилей Ford будет полностью завершено к концу июня 2019 года с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ "Алабуга" (г. Елабуга).
Обновлено в 07:36
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Происшествия
Силовики проводят массовый обыск в Крыму
Согласно информации, размещённой очевидцами на сайте Facebook, обыскиваются дома двух десятков жителей микрорайонов Каменка, Белое-5 и Строгоновка в Симферополе, села Владимировка и посёлка Зуя в Белогорском районе.
Обновлено в 04:01
Финансы
Evraz разместил пятилетние еврооблигации на $700 млн под 5,25% годовых
Металлургическая и горно-добывающая компания Evraz 26 марта разместила еврооблигации на $700 млн под 5,25% годовых сроком на пять лет.
Обновлено в 04:28
Здоровье
В НИИ Склифосовского откроется школа восстановления после инсульта
Школа восстановления после инсульта откроется на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 13:32
Армия и оружие
Американский суперавианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях
Новейший суперавианосец класса "Форд" сломался во время ходовых испытаний, сообщили источники Военно-морского института США.
Обновлено в 05:18
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39