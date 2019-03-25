API сообщил о росте запасов нефти в США вопреки прогнозам экспертовProfinance.ru вчера в 16:39

Запасы сырой нефти в США за последнюю неделю выросли на 1.93 млн баррлей, сообщил Американский институт нефти (API).

API сообщил о росте запасов нефти в США вопреки прогнозам экспертов

Политика Силуанов негативно оценил задержание Абызова Первый вице-премьер правительства РФ Антон Силуанов дал негативную оценку задерживанию бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

Политика Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.

Единоборства Дана Уайт: «Нурмагомедов будет защищать титул в сентябре» Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет поединок с защитой титула в сентябре 2019 года, информирует MMA News.

Шоу-бизнес Волочкову высмеял британский таблоид из-за нелепого фотошопа Бывшая балерина Анастасия Волочкова стала героиней материала The Sun о неудачном использовании фотошопа.

Общество Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.

Происшествия Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку Самолет Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку в аэропорту Орландо во Флориде.

Происшествия На западе Стокгольма прогремел сильный взрыв На западе Стокгольма ночью прогремел сильный взрыв. Нанесен ущерб автомобилям и зданиям.

Политика Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.

Общество Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.

Происшествия Названа стоимость убийства следователя по особо важным делам Шишкиной Заказчик заплатил за убийство следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной один миллион рублей.

Шоу-бизнес Ланской ответил на обвинения касательно Началовой Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.

Происшествия Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани Мощный хлопок раздался в среду днем в жилом доме в Казани, пожар охватил два этажа, сообщают очевидцы.

Происшествия Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Энергетика «ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне "ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.

Культура Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из «Звездных войн» Новый белгородский градоначальник Юрий Гладун принес присягу под музыку из американской киноэпопеи «Звездные войны».

Происшествия В Липецкой области пенсионер ранил из ружья шестилетнего ребенка Шестилетний мальчик попал в больницу в Липецкой области с пулевым ранением щеки после того, как в него из пневматического ружья выстрелил 70-летний пенсионер, сообщил в среду РИА Новости представитель управления МВД по региону.

Политика НАК начал противодействие терроризму в социальных сетях Национальный антитеррористический комитет (НАК) зарегистрировал свои официальные страницы в социальных сетях, где начал размещать материалы, посвященные противодействию терроризму, сообщил официальный представитель НАК Андрей Пржездомский в среду на пресс-конференции в Москве.

Авто Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей Производство легковых автомобилей Ford будет полностью завершено к концу июня 2019 года с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ "Алабуга" (г. Елабуга).

Экономика Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента» Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».

Происшествия Силовики проводят массовый обыск в Крыму Согласно информации, размещённой очевидцами на сайте Facebook, обыскиваются дома двух десятков жителей микрорайонов Каменка, Белое-5 и Строгоновка в Симферополе, села Владимировка и посёлка Зуя в Белогорском районе.

Финансы Evraz разместил пятилетние еврооблигации на $700 млн под 5,25% годовых Металлургическая и горно-добывающая компания Evraz 26 марта разместила еврооблигации на $700 млн под 5,25% годовых сроком на пять лет.

Здоровье В НИИ Склифосовского откроется школа восстановления после инсульта Школа восстановления после инсульта откроется на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.