Экономика
АПИ поможет найти на Дальнем Востоке заказчиков самолетов «Байкал»ТАСС вчера в 11:33
Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) поможет производителю легких самолетов "Байкал" найти заказчиков на Дальнем Востоке. Об этом сообщил ТАСС глава АПИ Леонид Петухов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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