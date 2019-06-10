Экономика
АПИ поможет найти на Дальнем Востоке заказчиков самолетов «Байкал»ТАСС вчера в 11:33
Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) поможет производителю легких самолетов "Байкал" найти заказчиков на Дальнем Востоке. Об этом сообщил ТАСС глава АПИ Леонид Петухов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:11, Ашберн
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