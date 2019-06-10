Экономика

АПИ поможет найти на Дальнем Востоке заказчиков самолетов «Байкал»ТАСС вчера в 11:33

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) поможет производителю легких самолетов "Байкал" найти заказчиков на Дальнем Востоке. Об этом сообщил ТАСС глава АПИ Леонид Петухов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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Заказчиков для самолетов «Байкал» будут искать в ДФО

EastRussia19:08

АПИ ищет на Дальнем Востоке заказчиков самолетов «Байкал»

Байкал2418:45

АПИ поможет найти на Дальнем Востоке заказчиков самолетов «Байкал»

ТАССвчера в 11:33
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