Политика
АПИ ищет на Дальнем Востоке заказчиков самолетов «Байкал»Байкал24 18:45
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) поможет производителю легких самолетов «Байкал» найти заказчиков.
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